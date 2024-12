“Era necesario que se hiciera algo ahí porque si bien esa esquina suele ser muy transitada, en lo que es el lugar en general había un estado de dejadez tremendo”, relata Lucas, un vecino platense que frecuenta la zona del predio de la esquina de 20 y 50 que fue sinónimo de abandono y deterioro convirtiéndose en una suerte de basural en La Plata. Ahora, este lugar está en la recta final para transformarse en el polo de seguridad más grande de la provincia de Buenos Aires que generará nuevos puestos de trabajo.

Las obras, financiadas en su totalidad por el municipio, apuntan a inaugurar un moderno Centro de Operaciones Municipal (COM) que centralizará áreas claves dedicadas a la seguridad, emergencias y el orden público. El objetivo: garantizar una respuesta más eficiente y tecnológica para los vecinos platenses, según cuentan desde la municipalidad a Buenos Aires/12.

En el pasado, el edificio fue la sede de Control Urbano y hasta el comienzo de las obras en el mes de octubre se encontraba en estado crítico. De acuerdo a los datos municipales, más de 100 camiones retiraron residuos acumulados durante años en el lugar: desde motos abandonadas hasta colchones rotos y escombros. Las instalaciones presentaban goteras, riesgo de derrumbe en ciertas áreas, y sistemas eléctricos y sanitarios en condiciones deplorables. Todo esto fue completamente renovado para dar lugar al nuevo centro operativo.

El predio cuenta ahora con un edificio principal de tres plantas que alojará áreas estratégicas, como seguridad, emergencias y los servicios de atención al vecino. Además, una segunda estructura estará destinada a capacitaciones y servicios para el personal.

Con una inauguración prevista para las próximas semanas, desde el gobierno local encabezado por Julio Alak dicen que el “centro operativo marcará un cambio rotundo en la seguridad y los servicios de emergencia en La Plata, beneficiando tanto a los vecinos como a las instituciones locales".

“El nuevo COM se destaca por su equipamiento tecnológico de última generación”, agregan. Entre las principales innovaciones, se incluyen dos videowalls de alta resolución: uno de 13 metros por 1,20 metros y otro de 7 metros por 2,50 metros. En conjunto, suman 63 pantallas LED que permitirán a los operadores interactuar en tiempo real con fuerzas de seguridad, emergencias médicas y bomberos.

Además, el centro operativo contará con un área exclusiva para emergencias, equipada con un videowall adicional de seis pantallas, donde las autoridades podrán gestionar situaciones críticas de forma inmediata. Otra sala estará destinada al análisis y edición de imágenes, equipada con ocho estaciones de trabajo conectadas a una videoteca virtual para responder a requerimientos judiciales, de acuerdo a la información brindada a este medio.

Un sistema de monitoreo ampliado

La Municipalidad también está en proceso de adquirir un sistema de videovigilancia que añadirá 1.200 cámaras a las 920 ya existentes, alcanzando un total de 2.120 dispositivos. Estas cámaras estarán conectadas a un sistema de analítica avanzada que permitirá identificar patrones, objetos y movimientos sospechosos en tiempo real, optimizando la prevención del delito.

Por otra parte, se sumarán 100 lectoras de patentes al anillo digital que ya opera en conjunto con Berisso y Ensenada, cubriendo los principales accesos a la ciudad. Este sistema, además, se integrará con 120 patrulleros municipales equipados con tecnología GPS para monitoreo en tiempo real.

El COM no solo representa una mejora en la infraestructura de seguridad, sino que también tendrá un impacto significativo en la generación de empleo, aseguran desde la administración local. Se abrirán nuevos puestos para operadores de cámaras, personal de atención telefónica al vecino (147), y especialistas en el Sistema de Atención Médica en Emergencias (SAME).

Además, los 120 nuevos móviles se suman a las 25 camionetas ya operativas, todas equipadas con rastreo GPS. Durante gestiones previas, el municipio contaba con solo 16 móviles, la mayoría en mal estado. Este refuerzo permitirá una cobertura más extensa y efectiva en todo el partido de La Plata para prevenir y reducir el delito.

El desafío de la centralización

El concepto detrás del nuevo polo es integrar áreas que hasta ahora operaban en distintas locaciones. En el COM funcionarán Seguridad, Control Urbano, Emergencias y los call centers del SAME y el 147. La centralización pretende optimizar recursos y coordinar respuestas de manera más rápida y eficaz, detallan desde la municipalidad.

No obstante, no todas las dependencias municipales migrarán al nuevo predio. Por ejemplo, el Juzgado de Faltas y los exámenes de conducir seguirán operando en sus actuales locaciones, como la sede de 3 y 48. “El nuevo polo de seguridad no solo busca mejorar la calidad de vida en La Plata, sino también posicionarse como un modelo a seguir en la provincia y el país”, completaron desde el gobierno platense.