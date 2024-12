Tras conocerse la nueva reglamentación que desregula el servicio de transporte de pasajeros, el miembro fundador de la ONG Conduciendo a Conciencia Diego Molina expresó preocupación por la medida. "Es un desligue del Estado en el control vehicular del transporte de personas", aseguró, en diálogo con la 750.

Para Molina, el Estado debe ser el responsable y garante de que los pasajeros viajen con seguridad, y la determinación del Gobierno nacional atenta contra el control del vehículo, de las rutas y de los choferes.

"Lo que está planteando la desregulación es que cualquier persona que tenga un auto de cinco asientos aparte del conductor puede tranquilamente empezar a transportar gente entre jurisdicciones o en la zona urbana", resumió en Escuchá Página|12.



Esto, agregó, podría repercutir en un aumento de los siniestros viales por el mal estado de los automóviles utilizados o porque los choferes no están capacitados, no hayan sido sometidos a un control psicofísico o no se encuentren aptos para conducir, ya sea por falta de horas de descanso, ingesta de alcohol o drogas. "Es preocupante", insistió Molina, y recordó que en Argentina las muertes anuales por accidentes vehiculares superan las 4700 muertes.

Y concluyó: "No hay antecedentes en ningún lugar del mundo. De hecho, en México la seguridad vial es considerada un derecho humano".