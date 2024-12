El Gobierno reglamentó este martes los procesos de desregulación del transporte automotor de pasajeros de larga y media distancia, junto con el de oferta libre, por medio de la Resolución 57/2024, publicada en el Boletín Oficial que tendrá vigencia inmediata. Desde ahora, cualquier vehículo con seguro y VTV en regla podrá ofrecer servicios de transporte.

La medida impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado permite -a quienes estén interesados- convertirse en proveedores de transporte a partir de una simple inscripción online que les proveerá el alta en un plazo de cinco días hábiles. “Sin burocracias”, sostiene el posteo en X del titular del área Franco Mogetta.

Por normativa se establece que los prestadores podrán diagramar libremente los recorridos, itinerarios, horarios, tarifas, modalidades y duración de los viajes. Todos procedimientos que, según el oficialismo, mejorarán la "conectividad por mayor oferta de servicios y competencia de precios para beneficio de los pasajeros".

En este sentido, Alberto Müller, economista y estudioso del tema opinó que, al igual que como ocurrió en los años 90´, "la desregulación podría provocar un exceso de sobreoferta que no derive en una mayor demanda" y además consideró que se trata de una decisión "dogmática sin un análisis previo del sistema y sin un plan que resuelva los problemas que puede presentar el servicio".

Con la reglamentación cualquier vehículo que cuente con el correspondiente seguro y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día podrá ofrecer el servicio de transporte de pasajeros. La inscripción tendrá carácter de Declaración Jurada y comenzará el miércoles 11 de diciembre. De esta manera, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, invitó desde su cuenta de X, a que autos, combis, utilitarios y demás rodados se conviertan en prestadores de transporte de pasajeros: “cualquier interesado en proveer el servicio pueda hacerlo”, para lo que “simplemente informan a través de un trámite remoto vehículos, choferes y los recorridos que planifican hacer” y especificó que “pueden cambiar esta información cuando quieran y las veces que quieran. ¡Y listo! ¡A rodar!”.

Desde la cartera informaron, además, que “una vez registrados se emitirá el Certificado de Alta de Transportista dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles y podrán acceder a la inscripción de los servicios a prestar”. En esta instancia, deberán informar qué recorridos harán, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios que prestarán. En el caso de los transportistas que ya se encuentren brindando servicios tendrán un plazo de hasta sesenta días corridos para declarar en el RNTAP los servicios a realizar de acuerdo a la metodología aprobada y podrán continuar operando.

"Este tipo de desregulación en Argentina puede tener resultados imprevisibles. Dejar una entrada totalmente liberada para que cualquier pueda ser proveedor de transporte sin un diagnóstico claro supone más que una solución una remake de lo que vivimos durante el neoliberalismo cuando. seis años después (en 1998). El Estado tuvo que volver a hacerse cargo de ordenar el sistema que no generó ni mayores inversiones ni mejoras para los usuarios", recordó Müller. Al mismo tiempo manifestó que son necesarias ciertas modificaciones pero con flexibilizaciones parciales y estudiando cada caso. "En Chile y EE.UU el sistema está desregulado pero en Brasil no. Esto no es bueno ni malo de por sí, implica analizar que es lo más adecuado en cada lugar pero no desde un punto de vista dogmático", afirmó.

Asimismo, mostró preocupación sobre las habilitaciones masivas: "el experimento de desregular las combis y remisese es bien distinto. Es de una irresponsabilidad muy grande porque las exigencias son menores", planteó. Y en esta línea evaluó que se trata de legitimar una modalidad instalada en los usuarios y consumidores y así profundizar la "uberización del sistema".

Por su parte, cuando el Gobierno hizo el anuncio en octubre de este año, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia manifestaron que "esta modalidad de transporte deja hoy de ser considerada un Servicio Público, con todas las implicancias que este cambio puede traer aparejado. Porque, si bien es cierto que este sector ha reclamado a lo largo de los años una modernización de su marco regulatorio, esta nueva normativa que avanza más allá en muchos aspectos, aún deja indefinidos e inconclusos otros tantos. Estas definiciones pendientes, vinculadas a normativas complementarias, resultan indispensables para permitir que nuestro sector pueda seguir conectando ininterrumpidamente los 365 días del año a más 1600 destinos en Argentina". Y sintetizaron: "significa el fin del servicio tal como lo conocíamos".

En ese momento, también se manifestó la Asociación Argentina de Empresas de Transporte de Pasajeros (Aaeta): "cualquier apertura en el mercado debe ser gradual para evitar saturaciones que podrían poner en riesgo la viabilidad de los transportistas actuales”.

Sin embargo, Transporte argumentó que la iniciativa viene a modernizar "un régimen de más de 30 años de antigüedad con un sistema cerrado, permisos rígidos y burocracia excesiva, pasando a un sistema simple, declarativo, gratuito, digital y que mantiene los estándares técnicos y de seguridad vigentes”, establecidas en la normativa de tránsito y seguridad vial, correspondientes a cada clase y tipo de vehículo.