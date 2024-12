Bajo la consigna "Por una Democracia con Vigencia Plena de los Derechos de nuestro Pueblo", organismos de derechos humanos, asociaciones sociales, populares, sindicales, estudiantiles y políticas se dieron cita ayer convocados por la Ronda de las Madres en la plaza 25 de Mayo. El acto tuvo lugar el Día Internacional de los Derechos Humanos "en un contexto de sufrimiento para nuestro pueblo, de negacionismo, de violencia simbólica y concreta, en la que peimos abrazar con nuestra presencia los espacios donde la resistencia y la lucha se juntan. Multipliquemos la Ronda", rezaba la convocatoria que tuvo ayer amplia aceptación.

El documento leído en la Plaza recordaba que "el 10 de diciembre indica dos aniversarios. El aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el aniversario en que un presidente, elegido por el pueblo, comenzó a disipar el oscuro tiempo de la dictadura, del genocidio, de la censura. Ambos aniversarios se hacen uno en un punto, pues en aquel 1983 ese retorno a la democracia significaba, además de las formas eleccionarias y con mayor libertad, la búsqueda de justicia ante tanto avasallamiento, ante tanta represión".

"Hoy -agregaba- buscamos entonces los antecedentes de esa persona, de aquellas personas que permitieron ese paso, ese avance. Y no encontramos a alguna que haya marcado la diferencia. Tal vez porque son muchas y de distintas extracciones y de diversos pensamientos. Fueron hombres y mujeres que venciendo el miedo tomaron plazas y rondaron haciendo historia. Visitaban cárceles y sostenían esperanzas. Escribían desde el margen o pintaban a escondidas y cantaban de improviso, desafiando amenazas. Hicieron huelgas y manifestaciones aunque los dispersaran a golpes. Fue ese colectivo llamado pueblo, el que formaron sin nombre propio, que comenzó a resquebrajar poco a poco la dictadura. Que dio forma a las ganas de vivir distinto y alumbró el camino para recomponer lazos, buscar Justicia, sostener la Memoria y contar la Verdad".

"Hoy -señalaba el texto leído- en este presente aciago, donde la derecha avanza devastando el país en lo económico, en lo político y en lo social. Ante los derechos que se pierden a diario, cuando nos muestran impunemente que las voluntades se compran y venden, cuando la mitad de la población está sumergida en la pobreza y criminalizan la protesta, es necesario encontrar aquella fuerza que fue capaz de quebrar la oscuridad. En necesario volver a construir aquel Nosotros que con nuevos caminos y con diversas formas, sostengan los valores democráticos que conquistamos, para resguardar la memoria a la vez de asegurar la vigencia de los derechos que hoy nos quieren arrebatar".

El documento cerraba pidiendo "no criminalizar la protesta, no militarizar la ciudad, no vulnerar Derechos, ni vaciar las Políticas Sociales y de DD.HH". Y exigía "no desconocer los Derechos de los Pueblos Originarios".

La convocatoria multitudinaria estuvo marcada por la presencia de Luz y Fuerza Rosario, La Bancaria, SADOP, AMSAFE Rosario y Provincial, el Sindicato de Prensa Rosario, el Centro Cultural La Toma, el FREJEL (Frente de Jubilados), el Centro de Veteranos Continentales de Malvinas y muchos organismos como HIJOS, NIETES, Familiares, Ex Presos, Asociación Anahí, el MEDH) asi como la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Arquitectos, junto a otras organizaciones políticas.