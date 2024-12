Axel Kicillof remarca, cada vez que tiene la chance, la naturaleza productiva de la provincia de Buenos Aires. Hacia allí apuntó uno de los principales ejes de su gestión en estos cinco años recién cumplidos. A 2024, la provincia de Buenos Aires produce y exporta más que en 2019, aunque el huracán libertario está degradando la enorme mayoría de las variables en este 2024.

Con obras en parques industriales y puertos, con programas de financiamiento para PyMEs y con inversión en investigación y desarrollo tecnológico, el gobernador se puso al hombro dos grades desafíos durante su gobierno.

Por un lado, relanzar la provincia tras el paso de María Eugenia Vidal y el ex colectivo Cambiemos, devenido luego en Juntos por el Cambio, hoy ya disuelto por la ola mileísta.

Por otro lado, en 2024 no sólo le tocó atravesar su primer año sin el acompañamiento del Gobierno nacional, sino que la porfía libertaria eclipsó toda posibilidad de contar con recursos. En contrapartida, y según estimaciones que el propio Carlos Bianco expuso en una de sus últimas conferencias, Javier Milei le recortó alrededor de un cuarto del presupuesto a los bonaerenses.

Milei decidió que uno de sus principales contrincantes de su modelo político y económico sea Kicillof. Lo agredió cada vez que pudo, al igual que sus alfiles con expectativas electorales desde el team libertario, con José Luis Espert como ejemplo más claro. Ese modelo, tal como la definió Daniel Rosato, empresario de Berazategui y titular de Industriales PyMEs Argentinos, atenta contra el futuro de la pequeña y mediana empresa bonaerense y pone en riesgo miles de puestos de trabajo.

El antídoto

Para subsanar este escenario, Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que encabeza Augusto Costa, construyó una batería de medidas en sintonía, principalmente, con el Banco Provincia, para que el empresariado de la provincia de Buenos Aires continúe una senda de respaldo estatal que comenzó en 2019.

Si uno toma como eje el aniversario del lustro que cumplió Kicillof como gobernador este 10 de diciembre, se observan cinco acciones que certifican la postura de la Provincia en claro antagonismo con el Gobierno nacional que, entre otras medidas, acaba de dar por muerto un programa de financiamiento para obras en parques industriales.

A pesar de este contexto, el Gobierno provincial destinó 2.700 millones de pesos en créditos a Consorcios Portuarios y se incrementó en un 140 por ciento los fondos para el financiamiento de proyectos a través del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires. A su vez, desde el Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires (Fogaba), aumentó un 93 por ciento el alcance de las garantías otorgadas para el acceso al crédito por parte de las PyMEs, mientras que el mismo ente a nivel nacional e encuentra casi paralizado.

Además, hubo acciones de protección a los consumidores ante, por ejemplo, las actuaciones de oficio para imputar a Flybondi a partir de cancelaciones, suspensiones de vuelos, falta de respuestas y trabas para efectuar los reintegros, ante la falta de control y acción frente a reclamos por temas aeronáuticos.

El Efecto Peluca

La provincia de Buenos Aires representa el 50 por ciento de la producción industrial nacional, pero ese no es el único número que suele estar presente entre los destacados discursivos del peronismo provincial. El propio Kicillof y sus ministros resaltan que, la Provincia, aporta por encima del 35 por ciento del PBI, casi el 40 por ciento de las exportaciones, más del 30 por ciento del empleo formal y el 38 por ciento de la población total del país.

“Si quieren una batalla cultural, la vamos a dar”, dijo el gobernador en San Martín durante el acto que marcó el cierre del año para las mesas multisecoriales. La referencia es claro: la Provincia es lo opuesto a la Nación. Esa cultura engloba, a su vez, la matriz económica que direcciona ambas gestiones. No es menor, en esta ecuación, el mensaje de Kicillof en la conferencia de este lunes donde puso sobre la mesa la posibilidad de que, desde el Gobierno provincial y en conjunto contras provincias, tomen el control de Aerolíneas Argentinas ante el abandono de Milei.

Sucede que las dificultades planteadas por las decisiones del Gobierno nacional calan profundo en la industria provincial. Así como se hizo pública la denominación de Diputados con Peluca para aquellos legisladores nacionales que decidieron acompañar, entre otras cosas, el veto a la reforma jubilatoria que permitía subsanar en alguna medida los ingresos de los jubilados, hoy se puede hablar de un Efecto Peluca que golpea al entramado productivo bonaerense. Para continuar con la lógica, se puede resumir en cinco puntos:

- El Estimador Mensual de la Actividad Económica en la provincia muestra una caída del 4,6 por ciento entre enero y septiembre de 2024, en comparación a igual período de 2023. A nivel nacional, el deterioro fue del 3,1.

- En la Provincia, la actividad que presentó un pleno crecimiento entre enero y septiembre de 2024 fue la vinculada al agro, con incremento superior a los 15 puntos, luego de una sequía histórica que golpeó al campo. Luego, de los otros 14 indicadores que componen el EMAE-PBA, solo tres crecieron. Las peores caídas se ven en construcción con casi 21 puntos, los hoteles y restaurantes con 14 por ciento y el comercio con una desaceleración por encima de los 9 puntos.

- El Índice de Producción Industrial se desplomó un 13,6 por ciento a nivel nacional entre enero y agosto de este año, mientras que el ISIM, mismo indicador, pero a nivel provincial, vivió una caída de 13,4 en igual período. Hoy, aseguran desde Producción, “la industria opera a niveles de la pandemia”.

- Los once rubros que componen a las mediciones de la industria bonaerense están en constante caída. Comparando desde enero a agosto de 2024 respecto a 2023, la producción de minerales no metálicos cayó 28 puntos, la de metales comunes más de un 25, el caucho y el plástico más de un 23 por ciento, y la industria textil 22 puntos.

- Todo este combo impactó en la Provincia con la pérdida de 60.116 empleos registrados, producto de una contracción del 3 por ciento del empleo en la provincia de Buenos Aires.

El desafío de revivir

A la hora de resumir la gestión de cinco años de Kicillof, se observa que mantuvo vínculos con la diversidad del arco productivo de la provincia. Entre ellos, el campo. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario que lidera Javier Rodríguez, se brindaron múltiples soluciones crediticias para los productores ante la sequía, se abrió el juego a economías regionales, se fomentó el consumo directo desde el campo y huertas por medio de los Mercados Bonaerenses y se potenció el desarrollo científico y tecnológico desde las chacras experimentales que dependen de la cartera agraria.

De esta manera, el universo agropecuario encontró resguardo en la Provincia, al igual que amplios rubros de la industria cuyo pasado reciente no había sido fortuito. Desde IPA, por ejemplo, resaltan que entre 2015 y 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, cerraron 30 mil PyMEs. El propio Rosato, titular de la entidad, advirtió que, sólo en 2025, pueden cerrar 25 mil.

¿Por qué la analogía? Porque, así como se aprecian los indicadores que lastiman la producción bonaerense en 2024, durante el período 2015-2019 hubo un abanico de golpes al sector industrial que se evidenciaron claramente en los números. Números que, si se comparan con lo sucedido entre 2019 y 2023, exponen otro antagonismo.

- Entre 2015 y 2019, el Producto Bruto Geográfico o PBI bonaerense, cayó 5,5 por ciento. De los cuatro años de gestión de Cambiemos, sólo hubo un saldo de crecimiento en 2017 con un 2,3 por ciento. Para el período 2019-2023, se lograron recuperar los 5,5 puntos de caída, con años como el 2021 que mostraron un crecimiento del 11,1 por ciento.

- El Indicador Sintético de la Industria Manufacturera, o ISIM, muestra que en el período vidalista hubo una caída de 11 puntos. Pero, entre 2019 y 2023, la recuperación se ubicó en torno al 11,1 por ciento.

- Durante el período 2015-2019, de los once rubros que componen el ISIM, sólo uno tuvo saldo positivo: la refinación de petróleo creció 8,5 por ciento. Por el contrario, entre los años 2019-2023, ocho de los once mostraron crecimiento. La producción de vehículos automotores creció más de un 42 por ciento, la industria textil un 35 y los materiales no metálicos se ubicaron en tercer lugar con un crecimiento del 33,3 por ciento.

- En relación a las exportaciones, diciembre de 2023 terminó con un saldo de ventas al exterior por casi 26.300 millones de dólares, cuando el 2019 fue de 23 mil millones.

- Esta ecuación se vio reflejada en el empleo, porque entre 2019 y 2023, la provincia de Buenos Aires recuperó alrededor de 42.850 empleos en el sector MiPymes.

Es decir, Kicillof quedó envuelto en dos modelos económicos similares. Durante sus primeros cuatro años, revirtió lo sucedido en los cuatro anteriores. Particularmente, en los últimos dos, cuando el arribo del Fondo Monetario Internacional tras casi 15 años, detonaron los pocos indicadores que caminaban bien.

Más allá de los múltiples contextos, con una pandemia de por medio, con una crisis inflacionaria en 2023, las dicotomías del Frente de Todos y la actual ametralladora de Milei, en la cartera de Producción remarcan que, en estos cinco años de gobierno, se hicieron 36 obras de infraestructura en parques industriales, se financiaron más de 2.300 MiPyMEs en proyectos de inversión o de capital de trabajo y también se otorgaron casi 6 mil millones de pesos a más de mil cooperativas.

A su vez, en el marco de la búsqueda de parte de la Provincia para que la Nación le permita construir el Canal de Magdalena y potenciar la salida de su producción al exterior, se ejecutaron 462 de infraestructura en los puertos públicos bonaerenses.

La inversión en ciencia y tecnología no quedó fuera de la ecuación. Según datos del Ministerio de Producción, mediante el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), se financiaron 147 proyectos de innovación tecnológica orientados a mejorar capacidades del sector productivo bonaerense con impacto en 47 municipios. Y, en lo que respecta al turismo, se subsidió, entre otras cosas, la realización de 70 proyectos de infraestructura turística en 52 municipios.