WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta, presentó fallas masivas de funcionamiento este miércoles cerca de las 15 en varias ciudades de Argentina. Por estos inconvenientes, millones de usuarios quedaron incomunicados tras la caída del servicio. Las aplicaciones de Facebook e Instagram también reportaron errores.



Según las estadísticas del sitio especializado en fallas en aplicaciones Down Detector, alrededor de las 15 de Argentina, los usuarios empezaron a tener inconvenientes con el servicio de mensajería. De todas maneras, pasadas las 15.30 la aplicación empezó a normalizarse. Por el momento, WhatsApp no brindó un comunicado al respecto.



Los problemas más reportados con la aplicación fueron para el envío de mensajes, con un 70% del total de fallas notificadas. El segundo error más informado fue a la hora de la recepción de mensajes, con un 18% las notificaciones. Finalmente, un 13% de los usuarios indicó problemas en el uso del sitio web.

Las ciudades argentinas con mayores notificaciones de fallas en la aplicación fueron Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Mendoza capital y Córdoba Capital. Sin embargo, la falla fue generalizada y afectó a los usuarios de todo el país.

Instagram y Facebook también reportaron errores

La red social Instagram mostró el mensaje "Lo siento, algo salió mal" cuando los usuarios intentaron realizar alguna acción en la página web. "Estaba navegando como de costumbre y de la nada me deslogeó con un mensaje, luego no me dejaba volver a ingresar incluso mande el mail de recuperacion", indicó un internauta en la web.



Por su parte, los errores en Facebook indicados por la comunidad de Down Detector refirireron a un funcionamiento más lento que el normal. La mayoría de los usuarios, un 57%, aseguró que los problemas ocurrieron mayormente con el uso en dispositivos móviles.



