Argentina ha atravesado múltiples crisis económico-sociales a lo largo de las últimas décadas. Cada una de estas crisis ha estado marcada por factores internos y externos que han afectado la estabilidad económica y social del país.

Las crisis de 1981, 1989, 1991, 2001 y 2018 comparten un patrón común relacionado con el endeudamiento excesivo y la implementación de políticas de ajuste estructural. No podemos ignorar la importancia de los actores locales y su conexión internacional. En 1981, Argentina enfrentó una profunda crisis emergente del crecimiento de la deuda externa heredada del periodo 1976-1981, con devaluaciones sucesivas que llevaron a la hiperinflación y al colapso económico.

En 1989, la hiperinflación se naturalizó al fracasar los planes “Austral y Primavera”, erosionando el poder adquisitivo de la población. La crisis de 2001 fue una culminación de la insostenibilidad fiscal y la recesión económica, mientras que la crisis de 2018 se originó en el contexto previo (2016-2017), con los mismos funcionarios que actualmente ocupan el gabinete de ministros.

Noemi Brenta, en Historia de las relaciones entre la Argentina y el FMI, detalla cómo las relaciones de dependencia con el FMI han moldeado las políticas económicas argentinas, especialmente en tiempos de crisis. Brenta argumenta que las condiciones impuestas por el FMI a menudo priorizan la estabilidad macroeconómica sobre el bienestar social. En Teoría y política del desarrollo económico, Celso Furtado ofrece una visión crítica del desarrollo económico en América Latina, destacando cómo las políticas de endeudamiento y liberalización han limitado el crecimiento sostenible y exacerbado las desigualdades sociales.

Mi mentor, el ingeniero Marcelo Diamand en Doctrinas económicas, desarrollo e independencia, analiza las doctrinas económicas predominantes en América Latina y propone una alternativa centrada en el desarrollo independiente. Su tesis conecta con el análisis de Celso Furtado sobre el desarrollo económico, enfatizando la necesidad de políticas que fomenten la industrialización y la autonomía económica.

La relevancia actual del análisis del Ingeniero Diamand resulta especialmente útil para prever cómo la próxima crisis económico-social podría ser precipitada por la continua dependencia de Argentina del capital externo y de las políticas económicas dictadas por los organismos multilaterales de crédito: FMI, Banco Mundial y, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El efecto 1989

La hiperinflación de 1989 fue funcional al marco teórico monetarista. Ha sido un claro ejemplo de cómo una política monetaria ineficaz puede desestabilizar la economía. Mariana Heredia analiza en Cuando los economistas alcanzaron el poder cómo la confianza en los “expertos económicos”, ha moldeado las políticas monetarias en Argentina y argumenta que esta confianza ciega en las soluciones técnicas ha llevado a la implementación de políticas que, aunque aritméticamente lucen correctas, han tenido consecuencias sociales adversas.

Benjamín Hopenhayn y Alejandro Barrios examinan en Las Malas Herencias cómo las políticas económicas heredadas han perpetuado la inestabilidad monetaria y fiscal en Argentina. Argumentan que las herencias de políticas pasadas han limitado la capacidad para implementar reformas efectivas que promuevan la estabilidad social. Daniel Rodrik, en su artículo Who needs Capital-Account Convertibility? discute los riesgos de la convertibilidad de cuentas de capital para economías emergentes, señalando que la falta de flexibilidad en la política monetaria puede exacerbar las crisis económicas y sociales.

En 1989, Argentina enfrentó una de las crisis económicas y sociales más agudas de su historia. Este período estuvo marcado por una hiperinflación, una deuda externa insostenible y políticas de ajuste estructural implementadas bajo la presión de organismos internacionales. La combinación de estos factores creó un ambiente de incertidumbre y descontento social que culminó en un estallido social significativo.

La hiperinflación de 1989 erosionó rápidamente el poder adquisitivo de la población. Los precios de bienes y servicios se dispararon, y los salarios no pudieron mantenerse al ritmo de la inflación. “La hiperinflación, al desvalorizar la moneda, no solo afecta la economía real, sino que también socava la confianza de la población en las instituciones financieras y gubernamentales”, dice Juan J. Llach.

El descontento social se manifestó en protestas masivas, huelgas y movimientos de resistencia. “Las protestas sociales en 1989 fueron una respuesta directa a las políticas de austeridad que agravaron las condiciones de vida de la población y aumentaron la desigualdad”, considera Maristella Svampa.

El estallido social de 1989 llevó a un cambio de gobierno, con la elección de Carlos Menem y el inicio de una etapa de neoliberalismo en Argentina. Este cambio marcó una transición hacia políticas de libre mercado, privatizaciones y apertura económica, intentando estabilizar la economía mediante medidas que, sin embargo, continuaron generando desigualdad.

El estallido social de 1989 ofrece múltiples lecciones:

Evitar políticas que puedan desencadenar hiperinflación y pérdida de confianza en la moneda, implementando políticas fiscales sostenibles que reduzcan la dependencia de la deuda externa. Restaurar la confianza en las instituciones financieras y gubernamentales mediante transparencia y responsabilidad, promoviendo una gobernabilidad inclusiva que considere las necesidades de todas las capas sociales. Implementar políticas redistributivas que reduzcan la concentración de la riqueza. Fomentar la industrialización y el desarrollo de sectores productivos locales. Implementar medidas anticorrupción efectivas para asegurar una gestión transparente de la deuda externa y las finanzas públicas.

Todas las crisis económicas en Argentina han estado acompañadas de protestas sociales y movimientos de resistencia. La crisis de 2001, por ejemplo, vio masivas protestas y disturbios debido al desempleo y la pobreza creciente. En 2018, las medidas de austeridad y la agudización de la inflación con recesión, también provocaron descontento social. Solo la transferencia de más de alrededor de 4.000 millones de dólares a las organizaciones sociales y la intervención del FMI, aportando la inédita y extravagante ayuda de 45.000 millones de dólares, evitó que el gobierno de Mauricio Macri finalizara de la misma forma que el de Fernando De la Rúa en 2001.

Patria financiera

En La patria financiera, Daniel Muchnik explica, desde su vivencia como periodista económico de época, que es fundamental para entender los sucesos el papel desempeñado por el sector financiero en la historia económica argentina. Muchnik critica a la “patria financiera” refiriéndose a la élite económica que ha utilizado el sistema financiero para acumular riqueza a expensas del sector productivo y de las clases medias y bajas. La narrativa expone cómo el endeudamiento crónico y las políticas financieras desreguladas han creado ciclos de crisis que enriquecen a unos pocos, mientras que el resto del país se hunde en la pobreza y la desigualdad.

Argumenta que la crisis recurrente de deuda externa en Argentina no es una anomalía, sino una consecuencia lógica del modelo económico dominante, donde el sector financiero se ha convertido en el eje del poder. Esto conecta con el análisis de Raúl Prebisch sobre la dependencia económica en países periféricos y con las críticas de Joseph Stiglitz sobre las consecuencias sociales del neoliberalismo.

Muchnik ofrece un marco para anticipar la próxima crisis argentina, donde el poder financiero concentrado puede nuevamente ser un detonante. Las condiciones actuales de alto endeudamiento, combinado con una elite financiera al comando, sugieren que Argentina está en riesgo de repetir los errores del pasado, como ocurrió durante la dictadura cívico-militar.

Por otra parte, Napoli, Perosino y Bosisio en La dictadura del capital financiero, hacen una crítica al sistema financiero internacional y su impacto en economías dependientes como la argentina. La obra conecta directamente con las ideas de Muchnik y Diamand, al analizar cómo la deuda externa y la apertura financiera promovieron el empobrecimiento del país.

El concepto de “dictadura del capital financiero” refleja cómo las políticas económicas han sido capturadas por intereses financieros, un fenómeno que también denuncia Stiglitz en su análisis del malestar social en El malestar en la globalización derivado de las políticas neoliberales. Esta captura del Estado por los intereses financieros está en el corazón de las crisis recurrentes en Argentina.

Alejandro Olmos ofrece en Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre le ocultaron una revisión exhaustiva de la historia de la deuda externa argentina, explicando los mecanismos ocultos detrás de su acumulación y renegociación. El autor denuncia la corrupción y la complicidad de los gobiernos argentinos en la profundización del endeudamiento. Este texto se alinea con los análisis de Muchnik, Napoli y Diamand, en cuanto a que también identifica la deuda externa como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico de Argentina. Olmos, sin embargo, pone un énfasis particular en el papel de la corrupción y la falta de transparencia en la gestión de la deuda.

Entre los autores internacionales se destaca Thomas Piketty, quien en Capital in the Twenty-First Century analiza la concentración de la riqueza y sus implicaciones sociales, que pueden aplicarse al contexto argentino, donde la desigualdad ha aumentado en los últimos años. Las medidas de “austericidio” pueden estabilizar la economía reduciendo los servicios sociales y aumentando la pobreza, pero contribuyen con un clima propicio para que las actuales protestas (jubilados, profesores, investigadores, estudiantes, etc.), deriven en estallidos sociales simultáneos en todo el país.

Pensar lo que viene

La obra de Llach La naturaleza institucional e internacional de las híperestabilizaciones (1985) sobre la híperestabilización en Argentina se entrelaza con las teorías de Prebisch, Furtado, Stiglitz, Rodrik y Svampa. La dependencia de la deuda externa y las políticas de ajuste estructural, como señala Prebisch, crean una vulnerabilidad inherente en la estructura económica de Argentina, limitando su capacidad para gestionar choques externos.

Celso Furtado complementa esta visión al resaltar cómo las políticas de liberalización y endeudamiento, impulsadas por organismos internacionales, han impedido el desarrollo autónomo y sostenible del país. Stiglitz y Svampa, enfocan las consecuencias sociales de estas políticas. Rodrik añade la rigidez de las políticas monetarias y su impacto en la estabilidad económica. Esta perspectiva es crucial para entender cómo las políticas de híperestabilización, al no adaptarse a las dinámicas internas y externas cambiantes, pueden fracasar y desencadenar una crisis profunda.

Integrando los análisis anteriores, se puede argumentar que la posibilidad de una próxima crisis económico-social de Argentina será el resultado de una combinación de factores internos y externos:

Insostenibilidad de la Deuda Pública: La acumulación de deuda pública externa e interna sin una estrategia clara de crecimiento que la haga sustentable. Crisis Inflacionaria: La pérdida de credibilidad del peso argentino y una posible devaluación significativa podrían desencadenar una nueva crisis financiera e inflacionaria. Estallido Social: Las medidas de ajuste necesarias para estabilizar la economía podrían generar un malestar social significativo. Choques Externos: Factores como la inflación global, la desaceleración de economías clave y las tensiones comerciales podrían agravar la situación.

“La intersección de una deuda insostenible, políticas de ajuste estructural y crecientes desigualdades sociales crea un caldo de cultivo perfecto para una crisis económico-social de gran magnitud” (Krugman, 2009; Stiglitz, 2002).

Analizar los patrones de crisis anteriores y comprender las dinámicas actuales es esencial para prever y mitigar los impactos de una futura crisis. Las políticas económicas deben equilibrar la necesidad de estabilidad financiera con la protección de las condiciones sociales para evitar la repetición de crisis pasadas.

Autores como Stiglitz y Krugman destacan la importancia de considerar los impactos sociales de las políticas de ajuste, mientras que Brenta (2013) ofrece una comprensión más profunda de las relaciones históricas y estructurales que han llevado a las crisis en Argentina. Integrar estos conocimientos puede proporcionar un marco holístico para abordar las futuras crisis, promoviendo una gobernabilidad más inclusiva y sostenible. Los textos de Muchnik, Diamand, y Olmos también ofrecen una perspectiva amplia y crítica sobre las causas estructurales de las crisis económico-sociales en Argentina. Cada uno de ellos aborda desde diferentes ángulos --la dependencia financiera, el endeudamiento, el capital extranjero y la corrupción-- los factores que podrían desencadenar una nueva crisis en el país.

Lecciones

Dependencia del Capital Financiero: Muchnik y Napoli destacan cómo el control del capital financiero sobre la economía argentina es un factor central en sus recurrentes crisis. Actualmente, el “carry trade” ha superado todos los límites de prudencia. Falta de Desarrollo Independiente: Diamand subraya la importancia de un desarrollo económico autónomo, sin el cual Argentina seguirá siendo vulnerable a las crisis externas. Corrupción y Gestión de la Deuda: Olmos advierte sobre los peligros de una gestión de deuda externa poco transparente y corrupta. Acerca de este punto, la estatización de la deuda del BCRA posterior a la capitalización de tasas de interés exuberantes ha conllevado un crecimiento de la deuda superior a los 88.000 millones de dólares según la Secretaría de Finanzas. Cabe remarcar el potencial conflicto de intereses entre las funciones del ministro de Economía y del presidente del BCRA, cuyas haciendas y relaciones se encuentran muy cercanas a la actividad financiera privada.

En conclusión, la recurrencia de las crisis económico-sociales en Argentina responde a una arquitectura financiera y de políticas públicas orientadas más a satisfacer las demandas financieras que las necesidades del desarrollo nacional.

Las teorías de dependencia económica y crisis estructural, propuestas por autores como Diamand y Olmos, revelan un modelo de gestión donde el capital financiero es protegido, aun a costa de una economía productiva en retroceso y de una sociedad cada vez más desigual. En este contexto, el país se enfrenta a un umbral de insostenibilidad en el que, de no alterarse el enfoque hacia una política económica más inclusiva y autónoma, el riesgo de una nueva crisis será no solo predecible sino inevitable.

*Director de Fundación Esperanza. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política.