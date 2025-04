Es difícil conseguir lugares para pescar cerca de algún lugar urbano en Buenos Aires. Saltando piedras se llega. En Olivos o San Isidro hay unos lugares marginados. Lo malo es que es incómodo llegar, lo bueno es que casi no hay nadie. Hay dos tipos de pescadores: los que charlan y los que no. Lo común a todos es que siempre saben cómo encarnar y la frase inesquivable es: ” ayer había mucho pique ¡me cansé de sacar!”.

Llegué temprano y el hombre estaba sentado, solo, con el dedo en la línea y mirando el agua. Ni se giró para mirar de dónde venía el ruido de las piedras con las que me tropecé. Un largo rato de silencio después se giró hacia mí y me miró en silencio. Los ojos zarcos en la piel bruñida, las manos tajeadas sosteniendo firme y atenta la tanza y el resoplido no eran, claramente, una bienvenida. Así y todo, dijo buen día. Respondí como me enseñaron hace años, repitiendo el saludo “buen día, buen día”.

Al rato me animé a preguntar si había pique. Se ve que el hombre venía rumiando largo: “mire, uno hace todo bien, elige bien, trae los anzuelos que siempre se usaron acá, trae carnada variada y dice esta noche se come pescado. Uno hace todo bien, o cree que hace todo bien, y espera. Pero al final no se sabe que pasa abajo del agua. Es como el país”. Y volvió a mirar la tanza “está muy planchado el río… en cualquier rato se pica”.

“En Areco se pescaba mucho. Yo soy de Areco. Mi padre pescaba porque le gustaba. Ahí fui aprendiendo y me sirvió, porque hoy pesco para parar la olla”. Y vuelve a mirar el agua. En realidad no habla conmigo, soy apenas una figura que le permite no estar hablando solo. “El otro día pensaba cómo está todo tan… no sé, raro. Mire, nunca vi un caballo sin herraduras, y fijesé cuanto niño descalzo hay por ahí. Usted por donde ande jamás va a ver un ternero abandonado, pero sin embargo está lleno de pibes sueltos por la vida”.

Lo bueno de cuando hay pique es que uno se entretiene. Lo malo de cuando no hay es que uno tiene tiempo de pensar sin apuro “ayer puse carnada podrida, para bagre, y sin embargo pesqué bogas, después con la cola de la boga encarné para sábalo o pejerrey ¿y que salió? Un dorado, casi catorce kilos. Es lo que le digo, a veces uno hace una cosa y sale otra. De verdad el agua es como el país, nunca se sabe qué hay ahí abajo y qué va a salir. Es como el país o como el matrimonio. Alguna alegría de vez en cuando y el resto del tiempo se la pasa renegando, puteando. Si no es una cosa es otra y parece que todo va para peor. Pescar es igual. Pesca algo y festeja, después por ahí pasa tiempo que nada y empieza a ponerse de mal humor. Cambia la carnada, el anzuelo, tira la línea en otro lado. ¡Ja! ¿ve? Igual que las elecciones o el matrimonio, pero al final siempre vuelve. Eso decía mi viejo que era peronista. Muy peronista. Yo soy también, pero por ahí no tan peronista, porque me enojo cada vez más seguido, y me pasa como con mi mujer: hay un punto donde no sé si hacer las valijas o las paces. Y después de la calentura digo ¿a dónde vas a ir? Y entonces hay que dejar pasar el rio, ver como el agua corre, se va… y como dice el dicho, el que espera desespera, y ya ve como estamos… qué se yo…”

El hombre no usa caña de pescar, pesca revoleando un hilo grueso y naranja “de chico tuve una caña y me la partió un dorado. Confiaba demasiado en mi caña pero el dorado da pelea y me la partió” y sonrió por primera vez “¡que bicho hijo de puta!” Entonces me animé y le ofrecí un mate que agarró con una mano enorme, trabajada, cortajeada pero de dedos delicados que contrastaban en sí mismas, entonces me elogió el reel y se volvió a sentar, atento con el dedo a su hilo. En silencio.

-Egoístas e ignorantes…

-¿De qué hablamos?

Y se vio sorprendido de pensar en voz alta y decidió seguir: “Mire, de todo. Yo siempre fui más o menos pobre. Normal, como todo el mundo, pero de la pobreza odio dos cosas. La primera es que nunca más pude comprar una caña con reel de esas, de la buenas. Una caña grande para tirar más lejos, por eso aprendí a volear. La segunda cuestión que odio es no haber podido estudiar, porque eso me tiene así, medio bruto, no se preocupe. Lo sé. Muchas veces no encuentro como decir las muchas cosas que pienso, entonces son tantas cosas que no encuentro palabras y me cabreo porque prendo la tele y escucho a tantos decir tantas cosas para confundirnos y lo logran, porque uno sabe para contestarles, pero no encuentra las palabras, las frases ¿entiende?” bufó y volvió a sentarse en su piedra. Mirando el agua. “Qué bueno sería saber qué pasa ahí abajo”.

Una ráfaga de viento agitó un poco el agua, me miró como para decir algo. Hizo una pausa y cambió de idea entonces soltó “¿ve? Estaba tranquilo y de golpe todo cambia y parece que va a haber sudestada ¿entiende cuando le digo que es como el país? Igual seguimos sin saber lo que pasa abajo del agua, o lo que viene, y lo peor es que uno pasa del asombro a la costumbre. Y lo que dije antes es así, esto se divide entre egoístas e ignorantes y uno acaba sin saber lo que pasa por abajo. Es lo que le digo, vivir en este país es como pescar”.