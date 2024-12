En su editorial de este miércoles, Víctor Hugo Morales arremetió contra Clarín por una publicación del diario en la que se ataca a los encargados de edificios.

"Hoy ClarÍn-Magnetto se lanza contra los encargados de edificios. El tÍtulo es Expensas: crece la morosidad por la suba salarial de los porteros", comenzó el conductor de La Mañana.

"No crece la morosidad por las precios de la nafta, los alimentos, los colegios y las tarifas del gran ladrón nacional, Héctor Magnetto y compañía", continúa. "No es que la clase media ha sido agredida como nunca y no sabe como expresar sus problemas porque nunca lo hizo, porque no tiene ejercicio ni coraje de protesta. Es por el encargado el asunto".

"¿Qué van a hacer con tanto odio? ¿Cuándo pararán de sembrarlo?", se preguntó.





Editorial completo de Víctor Hugo Morales

Así que el problema no es el aumento brutal de los servicios, la estafa de tsunami de las tarifas de telecomunicaciones, el costo de arreglar cualquier cosa, desde el cuerito de la canilla hasta el auto. El asunto pasa por el encargado del edificio, y las expensas suben por eso, no por lo que cuesta el mantenimiento del edificio y la brutalidad de los aumentos del año en curso.

El odio va contra la única persona segura a la que podemos recurrir en cada problema, el primero en llegar si te sentís mal. El primero al que saludás y el último que ves cada día es esa persona que tiene un aumento de sueldo, al que tampoco le alcanza. Pero con el odio en ristre, como una lanza de punta envenenada, el diario la emprende contra el encargado en una serie de notas que acicatean el rencor, la antipatía y la injusticia. Porque es lo que el encargado nos entrega cada mañana, el volumen infernal de las facturas que nos llegan, esas facturas que han hecho de este año un infierno.

¿Qué vas a hacer sembrando tanto odio, Clarín?