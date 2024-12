“El sector muebles siempre duplicó en caída al promedio general de la industria si se analizan las cifras de Indec”, advierte Pablo Bercovich, asesor de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) en el Instituto del Mueble Argentino (IMA) para dar magnitud de la crisis que atraviesa el sector, y a pesar de la cual impulsa una nueva feria de exposiciones (Proyecto Deseo) entre el jueves 12 y hasta el domingo 15 de diciembre en el Palacio Libertad (ex CCK).

En números, la industria agregada perdió un 11,6 por ciento en los primeros diez meses del año, mientras la fabricación de muebles cayó un 23,3 por ciento. El deterioro del mercado interno, la desregulación del sector y el ingreso de importaciones jugaron en contra.

Mercado interno

En diálogo con Página 12, el asesor de FAIMA remarcó que la crisis del sector maderero coincide con la caída de la demanda interna, dado que –al igual que en todos los países del mundo- el sector del mueble es fuertemente mercado internista. “Si bien las exportaciones están creciendo, se vende afuera lo que no puede colocarse acá, mientras que la industria bien podría abastecer ambos mercados simultáneamente”, afirma.

La caída de las compras domésticas vinculada a la merma de los ingresos de la población, sumado al retroceso del rol del Estado en su función de impulsor del desarrollo industrial, más la política externa que promueve las importaciones pari passu con la apreciación cambiaria, configuran un combo demoledor para el sector.

La crisis que enfrenta es inclusive más severa que las caídas experimentadas en pandemia, según muestran los datos de Indec. Aclara Bercovich: “La actividad tuvo meses que no dio tan mal pero en el acumulado del año dio 25 por ciento abajo la elaboración de muebles y 30 por ciento negativo la construcción con madera en obra, esto es así porque no se trata de artículos de primera necesidad y los ingresos no alcanzan”.

Pérdida de empleos

“El sector maderero perdió empleos formales este año”, continúa Bercovich. En suma el sector representa unos 120.000 puestos de trabajo directos e indirectos a través de las casi 3.500 empresas que tiene en todo el país. La cadena industrial maderera está formada por la foresto industria (nativa e implantada), por los aserraderos y por la fabricación de muebles y construcción con madera en obra. La cadena está casi en un 90 por ciento integrada por pymes.

En relación a las exportaciones, “el sector genera unos 350 millones de dólares anualmente; se vende en Europa y Asia pero fundamentalmente a destinos dentro de Mercosur y Latinoamérica”, advierte el asesor de FAIMA.

La actividad forestal, incluidos los aserraderos, se distribuye en las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y menos en la Patagonia, mientras que la fabricación de muebles y la construcción con madera se produce a lo largo de todo el país, con polos muy importantes en CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Sin programas de fomento

“En la Secretaria de Industria ya no hay programas que fomenten ni siquiera la productividad del sector”, relata Bercovich. La inclusión de diseñadores en la fabricación de nuevos productos de mobiliario supo estar subsidiada desde el Estado que promovía de esta forma la calidad e innovación locales, pero esas líneas de sustento fueron discontinuadas. El esfuerzo que conllevó la nueva edición de la Exposición Proyecto Deseo provino exclusivamente de las empresas del sector.

“Hay mucha innovación en el sector: en diseño los productos argentinos pueden competir con cualquiera del mundo, pero no están dadas otras condiciones externas para poder hacerlo; como los costos financieros, logísticos y tributarios”, apela el especialista.

Este año, más de 20 empresas fabricantes de muebles se unieron con destacados diseñadores, para promover la innovación en toda la cadena y mejorar así, tanto la produccion como la oferta de productos en el mercado. De este esfuerzo conjunto surge la Exposición Proyecto Deseo – Edición 2024 que tiene como objetivo principal crear un vínculo entre el diseño y la industria del mueble.

La exposición abarca más de 1.500 metros cuadrados del Palacio Libertad (ex CCK) ocupados por los prototipos de los más de 20 participantes de la feria, a lo que se suma el espacio institucional de FAIMA y del IMA. Es abierta al público de 14 a 20 desde este jueves hasta el domingo.