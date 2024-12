El exjefe de Gabinete Agustín Rossi analizó por la 750 las fuertes internas que vive el peronismo a horas de la asunción de Cristina Kirchner al frente de la conducción institucional del Partido Justicialista y aseguró que el desembarco de la expresidenta en el partido representa una muy buena noticia para el espacio opositor en el cierre de un año complicado.



“Cuando uno mira un poco hacia atrás, era como que no se sabía muy bien dónde se iba a posicionar. Había un candidato como Quintela, pero no lograba sintetizar al conjunto. Me parece que esta decisión de Cristina genera el efecto que se produce al reconocer que es el único liderazgo que existe dentro del peronismo”, dijo Rossi.

Tras lo que agregó: “Y cuando se deposita en la presidencia del partido, va a ordenar, va a sintetizar, va a ser un punto de referencia para nuestros militantes. Y, como quedó marcado ayer, va a ser quien maneje el debate político con el actual presidente de la nación”.



Este debate, dijo, “es lo trascendente” para ordenar la fuerza hacia adentro: “Cada vez que el peronismo se dividió, ganaron los otros. La unidad, si bien no es condición suficiente, es condición necesaria”.

Y añadió: “La formación política y técnica van de la mano. Pero Cristina priorizó lo que es la formación política. Creo que ese va a ser el gran debate que va a tener el peronismo. Porque el peronismo tiene que empezar a imaginar qué Argentina o qué proyecto le va a ofrecer a los argentinos post-Milei”.

“Para eso hay que pensar qué Argentina vamos a recibir. Creo que va a ser una Argentina devastada. Un tsunami socioeconómico. Y lo que va a seguir sucediendo en los próximos años: más pobreza, más cierre de empresas, más desocupación, más pérdida de poder adquisitivo”.

En esa Argentina, se preguntó Rossi: “¿Qué cara va a mostrar el peronismo? ¿Una cara transformadora, desafiante, disruptiva? Uso estos términos para no hablar de un ‘peronismo revolucionario’ que venga a transformar. Porque no es que todos pierden en este modelo: los grandes grupos económicos, los más concentrados, se la están llevando con pala”.