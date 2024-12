Mora Delbene y Germán Loretti se conocen desde hace 22 años, prácticamente dos tercios de sus vidas. Y Riel, el proyecto que protagonizan, entra en su segunda década con una avanzada renovadora: No digas que no te avisé es el primer lanzamiento de lo que Germán insinúa como un próximo disco. El video fue estrenado en sus redes el 30 de agosto, mientras que ésa y otras canciones podrán escucharse este jueves 12/12 en Club Lucille (Gorriti 5520), en una fecha robustecida por las presencias de Viva Elástico y Los Subtítulos.

"Este año fue como un nuevo comienzo: después de haber sacado en 2023 nuestro quinto disco, Principio del fin, empezamos a darle una vuelta de tuerca a lo que veníamos haciendo y fuimos redescubriendo nuestro sonido", cuenta la guitarrista y cantante. "Este nuevo sonido, que abarca desde nuestro lado más indie cancionero hasta un noise más caótico, se plasmó en el último single, pero también es una vista a futuro", advierte el baterista en relación a No digas que no te avisé y lo que seguirá. "Sería como un adelanto de lo que se viene, un proceso que recién empieza y en el que vamos a seguir trabajando el próximo año. Siempre estamos mutando nuestro sonido y la composición de los temas, no nos gusta quedarnos quietos en ningún sentido."

Principio del fin había sido presentado en mayo del 2023, aunque traía en su maceración todo el trance de la era Covid: "Fue un disco muy influenciado por la cuarentena y vio la luz post pandemia, por eso sentimos que aunque son canciones de amor y desamor, las letras hablan de la unión y de la conexión humana en general, que hacen frente al contexto pre apocalíptico hostil en el que vivimos", dice Mora. Y redobla: "Con el tiempo, y teniendo perspectiva, reforzamos cada vez más esta idea".

En efecto, el simple publicado en agosto parece estar atravesado por sensibilidades similares a las descriptas: "Cuando no doy más/ siempre están ahí/ y es por eso que puedo decir…/ no digas que no te avisé", canta Mora. Para luego reivindicar: "No me voy a rendir/ no me voy a caer/ con mis amigos voy hasta el final". Fue registrado durante la primera mitad del año en la casa-estudio de Lito Vitale en San Telmo, derivación del legendario Tubal de Villa Adelina que sus padres había formado con espíritu cooperativo en los '70 y usaron bandas independientes de la época como Los Redondos para su primer disco Gulp!. Para galvanizar aún más la parábola histórica, la grabación y la mezcla la hizo Luciano Vitale Torres, hijo de Lito (en tanto que el mástering se resolvió en Ciudad de México).

Sin embargo, emergen de este nuevo registro también otros aires. "Seguimos trabajando en nueva música todo el tiempo, sumando elementos como pedales de efecto en la guitarra que abren nuevas búsquedas sonoras", describe Germán. "Al haber empezado como un dúo guitarra-batería, siempre fuimos de experimentar para lograr mucho con pocos elementos: a veces menos es más."

Otra muestra de riesgo y búsqueda es la incorporación en escena de un tercer elemento, que en un momento supo ser otra guitarra y ahora es Gonz en el bajo. "El formato power trío se dio naturalmente, fuimos experimentando instrumentaciones fuera del dúo guitarra-batería, primero con más guitarras, luego teclas, hasta que finalmente sumamos el bajo que ahora toca Gonz, y que terminó siendo clave para esta nueva etapa y su sonido", asegura Mora.

En el orden de importancia, 2024 les deja a los Riel no sólo el primer caramelo de un futuro disco sino también los recuerdos de haber participado en el Cosquín Rock y haber tocado en el C Complejo Art Media como teloneros de los británicos Royal Blood, dúo de rock alternativo fundado —casualmente o no— también en 2011. Dos experiencias que Mora destaca especialmente. Aunque, para ellos, el año aún no ha terminado: "Este jueves, en Lucille, vamos a despedir el año con una noche muy ruidosa, bien arriba, con temas nuevos y los clásicos de siempre, como debe ser. Y junto a dos altas bandas como Viva Elástico y Los Subtítulos, así que yo no me lo perdería".

Foto: Cecilia Salas





