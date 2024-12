Central Córdoba se impuso 1 a 0 a Vélez en el Estadio 15 de Abril y no solo se coronó campeón de la Copa Argentina, sino que se clasificó a la Copa Libertadores 2025. Pero el Ferroviario también le quitó a Boca la posibilidad de meterse de manera directa en la fase de grupos. Huracán podría dejar al Xeneize incluso sin el Repechaje.

¿Cuántos cupos tiene Argentina para la Copa Libertadores y Sudamericana 2025?

Los campeones de Copa de la Liga (Estudiantes), Liga Profesional y Copa Argentina clasifican a la Copa Libertadores. Se les suman los 2 mejores de la tabla anual del fútbol argentino (Vélez y Talleres ya se aseguraron su plaza por esa vía) y el tercero va al Repechaje. En total serán 7, pues se suma Racing como campeón de la Copa Sudamericana. Del cuarto al décimo puesto (11º en este caso debido al cupo liberado por la Academia) de la general se meten en la Copa Sudamericana.

¿Por qué Central Córdoba dejó a Boca afuera de la fase de grupos de Copa Libertadores?

La única manera que tenía Boca de meterse directamente en la fase de grupos era que Talleres salga campeón de la Liga Profesional y que el Fortin ganara la Copa Argentina. Al estar ambos ya clasificados previamente liberarían cupos que favorecerían al Xeneize. Pero también a River, que se metería directo en la fase de grupos. Esta última posibilidad quedó descartada para el club de la Ribera, que ahora solo puede aspirar a meterse en la fase 2 del repechaje. Pero para eso necesita que Huracán no salga campeón de la Liga Profesional, porque en ese caso no se liberará ningún cupo, pues el Globo está 7º en la tabla anual.



¿Qué tiene que pasar para que Huracán salga campeón?

Huracán no tiene otra que ganarle el domingo a Vélez en Liniers. Pero eso no le alcanza. También necesitaría que Talleres no le gane a Newell’s. En este escenario, si la T igualara con la Lepra, el equipo de Parque Patricios también sería campeón por diferencia de gol (hoy tiene +11 contra el +9 de Talleres).

