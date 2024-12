El libro ¡Boga, boga! Comunicación como un mover, escrito por Sandra Massoni y Mateo Bussi, y prologado por el pensador planetario Edgar Morin es "una experiencia de comunicación desde los nuevos paradigmas", que se presentará hoy, en una actividad gratuita, con comentaristas internacionales, que requiere de inscripción previa, organizada por Enactiva Comunicación. ¡Boga, boga! es una propuesta performática para personas con interés en abordajes innovadores de la comunicación en la vida cotidiana. "No importa la formación de base, no importa si se viene de la biología, el arte, la educación, la ingeniería o la comunicación. De lo que se trata esta propuesta es de la nueva Ciencia de la articulación, allí donde estés", adelantan sus autores. Se trata de una obra que resiste a la tentación de reposar en una identidad literaria en particular. Un libro ‘trans’ por estar ocupándose justamente de lo comunicacional en el siglo XXI (A las 17.45 en el Museo Castagnino, Avenida Pellegrini 2202, con inscripción en [email protected]).