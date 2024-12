Este fin de semana se define la Liga Profesional. Vélez, Talleres y Huracán pelean por llevarse el título de campeón del fútbol argentino. Los resultados que necesita cada equipo, criterios de desempate y todos los escenarios posibles.



La definición de la Liga Profesional

"Parece que nadie quiere salir campeón" es una frase que se suele escuchar cuando los que definen un torneo pierden muchos puntos. Eso es exactamente lo que viene ocurriendo en las últimas fechas. River y sobre todo Racing llegaron a ilusionarse con pelear el torneo porque Vélez y Huracán no terminaban de despegarse.

Y es que la Academia metió una muy buena racha de triunfos tras un arranque irregular, pero sus últimas dos caídas consecutivas lo dejaron fuera de la pelea. Diferente el caso de la T, que ganó sus últimos 5 encuentros y alcanzó la línea del Fortín en la punta. Los de Liniers ganaron tan solo 1 de sus últimos 5 compromisos (3 empates y una derrota). El Globo ganó 3 de sus últimos 9: con 3 igualados y 3 perdidos. Aún así tiene chances de salir campeón.

El fixture de Vélez, Talleres y Huracán en la Liga Profesional de Fútbol 2024

Vélez (48)

Fecha 27: Huracán (L)

Talleres (48)

Fecha 27: Newell’s (L)

Huracán (46)

Fecha 27: Vélez (V)

Criterios de desempate

Lo primero que hay que tener en cuenta es que existe la posibilidad de que al final del torneo haya un empate en la punta. Para estos casos, el reglamento del torneo establece los criterios de desempate. No se jugará un partido definitorio.

A) En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles.

B) De subsistir la igualdad, en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor.

C) De mantenerse la igualdad, en favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados durante el certamen, contra aquellos con quienes empata la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de igualdad de estos, en el siguiente orden: mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor. Este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario.

D) De persistir la igualdad, se estará en favor del equipo que se encuentre mejor posicionado en la Tabla General de Fair Play 2024 (artículo 25) al finalizar el TORNEO LPF 2024.

E) De subsistir la igualdad entre dos o más equipos el Comité Ejecutivo de la LPF procederá a un sorteo a tal efecto.

¿Qué necesita Vélez para salir campeón?

Por la enorme diferencia de gol que tiene a su favor (+20) a Vélez le alcanza con ganarle a Huracán en la última fecha para ser campeón. Talleres tiene +9 y el Globo +12. Pero en caso de que la T pierda en la última fecha, al Fortín le alcanzará con un empate.

¿Qué necesita Talleres para salir campeón?

Talleres necesita ganar en la última fecha ante Newell’s y que Vélez pierda o empate frente a Huracán. En caso de que los dos punteros se lleven el triunfo, los cordobeses deberían golear de manera histórica a los rosarinos para remontar una diferencia de gol muy importante para con el Fortín (+20 contra +9).

¿Qué necesita Huracán para salir campeón?

Huracán no tiene otra que ganarle el domingo a Vélez en Liniers. Pero eso no le alcanza. También necesitaría que Talleres no le gane a Newell’s. En este escenario, si la T igualara con la Lepra, el Globo también sería campeón por diferencia de gol (hoy tiene +11 contra el +9 de Talleres).

Seguí leyendo