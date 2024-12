El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, insistió con las críticas a los senadores que aprobaron la expulsión del senador Edgardo Kueider por “inhabilidad moral”. Sin embargo, el ministro coordinador insinuó que, pese a los cuestionamientos sobre la validez de la sesión, el Gobierno no hará nada para revertir la destitución del entrerriano. “Hay objeciones sobre la realización de la sesión en el Senado. Pero, habiendo 60 votos por la destitución de Kueider, está claro cuál va a ser la resolución final”, afirmó el ministro coordinador. “Que el árbol no nos tape el bosque. No vale la pena detenerse en ese hecho. Está clara la actitud del Senado en su intención de removerlo”, concluyó.