Un amigo de Liam Payne, ex integrante del grupo musical One Direction, fallecido aquí hace dos meses, dejó hoy sugestivo mensaje en torno a la muerte del artista.

"Hay tantas cosas que el público no sabe sobre lo que llevó a la muerte a Liam...", señaló Roger Nores, uno de los imputados en el caso.

En declaraciones al portal estadounidense TMZ, especializado en espectáculos, Nores, quien acompañaba al artista en Buenos Aires, dejó planteado un interrogante sobre lo sucedido en el hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El informe será transmitido el lunes próximo en Estados Unidos por el canal Fox, con distintos testimonios sobre el fallecimiento de Payne, caratulado como 'muerte dudosa' por las autoridades argentinas, aunque tampoco descartan que se haya suicidado.

De acuerdo con el anticipo dado a conocer este fin de semana en la red social Instagram, el programa especial intentará responder la pregunta: ¿Quién tiene la culpa?.

Según la autopsia, el músico estuvo consumiendo alcohol, cocaína y antidepresivos durante al menos tres días antes de su muerte.

Payne falleció a mediados de octubre tras caer del tercer piso del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, sin que pudiera establecerse fehacientemente hasta el momento cómo se produjo el trágico episodio. Por su parte, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 14, a cargo Andrés Madrea, imputó a tres sospechosos por los delitos de 'abandono de persona seguido de muerte', en el caso de Nores, mientras que los otros dos --un empleado del hotel y un dealer-- están acusados de haber suministrado estupefacientes.