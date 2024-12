"Estamos muy felices por el potencial de los jugadores y porque había coronarlo con el campeonato. Hubo que trabajar mucho en lo psicológico luego de la desilusión en la Copa Argentina, pero hoy se jugó, se metió y se ganó. Triunfé en Ecuador y en Chile, pero ser campeón en Argentina siendo argentino es especial" (el DT Gustavo Quinteros).

"No es fácil cuando no sos de la casa, acá llegamos para ponerlo todo cuando el equipo estaba en puestos de descenso y dimos la cara; hoy no sabíamos cómo iba a reaccionar el público, que por suerte nos apoyó y estoy feliz porque tengo contrato hasta 2025" (Braian Romero).

"Estando afuera todo se vive todo como mucho nerviosismo, casi me comí las uñas. Este grupo luchó mucho a principios de año y perdió con Estudiantes, luego con Central Córdoba donde tuvimos una semana difícil, pero a este equipo lo define la resiliencia y pudimos salir adelante; es un grupo hermoso" (Emanuel Mammana).

"No sé si sufrimos, pero nos costó sacar resultados y hoy demostramos cómo se juega una final, porque todos nos daban por muertos. Hicimos el duelo al día siguiente de la final de la Copa Argentina y estoy orgulloso de este equipo, que mostró ser el mejor jugando a la pelota. Este club es maravilloso, me tratan muy bien, falta la final del próximo sábado con Estudiantes y luego nos sentaremos a conversar con la dirigencia" (Claudio Aquino).

"Fue un campeonato muy largo y muy duro, pero por suerte logramos el objetivo. Al principio cuesta, pero como cada chico que sale a jugar acá, lo hace poniendo el corazón" (Christian Ordóñez).

"Estoy muy feliz de haber conseguido mi primer título, y mucho más en un club como éste, que depositó toda la confianza en mí" (Tomás Marchiori)

"Estoy emocionado, no quería salir, pero por precaución había que cuidarse. De chicos estamos acostumbrados a salir a ganar, tengo una alegría inmensa". (Valentín Gómez)