Desde Río de Janeiro

Un policía arrojó a un pobre hombre negro por encima de un muro. Este caso fue filmado y causó indignación. No se sabe cuántos son arrojados diariamente por agentes de policía a través de los muros en San Pablo y en muchas otras ciudades del país.

¿Qué significa tirar a un negro pobre? Que él es uno de los millones de excedentes, que no encajan, que no son necesarios, que la sociedad no necesita, puede funcionar perfectamente sin ellos, incluso funciona mejor sin ellos. Por eso se pueden lanzar y sólo habrá reacción si se filma siendo arrojado por encima de la pared.

¿Qué quiere decir esto? Que hay un mecanismo en funcionamiento del capitalismo brasileño, que no da abasto a los 216 millones de habitantes de Brasil, que no tiene espacio para todos.

El capitalismo brasileño existe para producir ganancias en manos de los grandes capitalistas. Para ello necesita un cierto número de personas, que constituyen la fuerza laboral que produce bienes.

Otros pueden arrojarse por encima de las paredes. Si sobreviven, suerte para ellos y sus familias. De lo contrario, otros serán arrojados desde arriba.

En este caso, luego de ser filmados y causar indignación, el policía y 13 personas más fueron retirados del cuerpo. Es decir, estaban ahí, pero no hicieron nada, eran cómplices, estaban acostumbrados a estos actos.

El policía que arrojó a la persona por encima del muro fue a declarar a Río de Janeiro y terminó siendo destituido de la institución, luego se descubrió que tenía un historial muy pesado, incluidas las muertes. de 11 personas. Es decir, incluso después de esto continuó como policía, supuestamente cuidando el orden público y nuestra seguridad individual. Sólo porque llevó a cabo este acto su expediente se hizo público. En caso contrario continuaría allí, cumpliendo con sus funciones.

Así es como funciona el capitalismo. Selecciona algunas personas para trabajar en diferentes fuerzas policiales. Esta selección se enfoca en capacitar a las personas para los roles que desempeñarán. No cuenta tus antecedentes, sino tus condiciones físicas para desempeñar el rol de policía.

Hay, en la sociedad, quienes están de este lado del muro y quienes están proyectados fuera del muro. Los hay que están integrados en los mecanismos de funcionamiento de la producción de plusvalía. Y existen aquellos que no son necesarios, que pueden proyectarse más allá del muro, hacia el arroyo. Que sobrevivirá, según cómo esté diseñado, según la caída. De una forma u otra, serán diseñados por los policías que se encuentran en lo alto del muro, garantizando la seguridad pública de la sociedad.

El muro los separa unos de otros. Quienes tienen roles en la reproducción del capital, tanto trabajadores, ingenieros como policías, quienes son responsables del orden general de funcionamiento de la sociedad. Y los que son arrojados por el muro. Aquellos que no tienen ningún papel en el funcionamiento del capitalismo, que no necesitan quedarse ahí arriba.

La función del muro es ésta: marcar la división entre una persona y otra. Es la línea de clase en la sociedad capitalista.