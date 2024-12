El historiador Jorge Núñez es el autor del libro Los Piojos: una historia documentada (Planeta, 2024), que cuenta, a través de notas periodísticas y un robusto archivo, los orígenes de la banda de El Palomar hasta su disolución, a propósito de su regreso este fin de semana pasado, 15 años después de su separación.

“Quería contar la historia de Los Piojos. Tenía un sentido emocional. Soy del barrio de El Palomar, no soy amigo de ellos, pero para mí es la mejor banda del rock nacional. Es una banda que trasciende las generaciones”, sostuvo Núñez en la 750.

“Para mí generan una cosa como generaron Los Redondos”, expresó el docente de Historia Argentina en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Al respecto del libro, contó que en los primeros años de la banda, a principios de los 90, no hubo "ni una sola línea" al respecto en el suplemento Sí! de Clarín, referente por esa época del periodismo musical. "El ninguneo es del Suplemento Sí! Pero desde el 97 el NO de Página|12 los empieza a ver. Y después está el ninguneo del mundo del rock.”, lamentó Núñez.

“Seguramente (que no aparecieran) es por el camino independiente que ellos eligieron en sus comienzos”, aseguró, y agregó que los “hits” de Los Piojos de esa época —'El Farolito', 'Verano del ‘92', entre otros— estaban "sustentados por años de laburo".



“Siempre estuvieron al lado de las causas sociales, es algo que se repite en Los Piojos desde sus comienzos y después con Ciro y los Persas”, remarcó el autor de Los Piojos: una historia documentada.

La idea del libro surgió cuando Núñez realizaba el trabajo de recopilar información sobre las prisiones en Argentina y, con un poco de tiempo libre, comenzó a indagar en revistas culturales de los 80, porque la idea original era escribir la biografía de Andrés Ciro Martínez, que no descarta redactar algún día.

"Un día decidí ponerme a juntar material de revistas y suplementos de rock desde fines de la década de 1980, como el Sí! de Clarín y el NO de Página/12, Cerdos y Peces, Fierro, Semanario Rock en Blanco y Negro, etc. Ahí estaba toda la información que buscaban los chicos y las chicas de mi generación: agenda y reseñas de recitales, fiestas, entrevistas, análisis de sus discos y canciones. No teníamos redes sociales. Las revistas eran todo", cuenta el autor en la sinopsis del libro en la página web.

Y agrega: "Fui un poco más allá y devoré libros sobre rock argentino y todo lo que existe alrededor de Los Piojos. Empecé a escribir un poco, tanto que publiqué el primer tomo de la historia de la banda, Los Piojos. Una historia documentada. Parte I: Origen, consolidación y masividad. 1989-1997. Esos años van desde el ingreso de Andrés Ciro Martínez a la banda hasta la explosión que lograron con Tercer Arco".