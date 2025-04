CAMBIO, JUEZ ► Sunsetstrip Buenos Aires confirmó sus fechas reprogramadas para los sets de Hernán Cattáneo en Ciudad Universitaria: serán el 1/5 (la que iba a ser el 3/3) y el 2/5 (la del 2/3), y las entradas siguen siendo válidas.

DE VISITANTE ► La super diva inglesa del pop Dua Lipa anunció show en River Plate para el 7 de noviembre, con entradas en venta a partir del jueves 10/4 por All Access y en el marco del Radical Optimism Tour, que también la llevará a Chile, Brasil, Perú, Colombia y México ► También vienen el cantautor chileno Nano Stern (7/5, Pez Volcán, Córdoba), el cantante británico Tom Speight (22/5, Lucille) y los rockeros brasileños Os Paralamas Do Suceso (27/9, C Art Media).

LA JODITA ► La Fiesta ¡FA! prepara nueva fecha en su fixture fiestero para el lunes 7/4 en Tecnópolis, como bonus track del Quilmes Rock, con promesa de juegos, música, muchos invitados y Mex Urtizberea como habitual anfitrión.

ESTAMOS EN OBRAS ► Tres ilusionistas en simultáneo arman la experiencia inmersiva del Jam de Magia (jueves 3 y 17/4, Ciudad Cultural Konex) ► La vida puede terminarse pero el rock jamás, según Nacidas con fórceps, del trío Las Ramponi (jueves a las 22, Dumont4040) ► Stand up de música y humor perturbador promete Nacho Saralegui para El show de Nachito Saralegui (viernes 4/4, Teatro Argentino, La Plata) ► Biodrama punk, cursi y performático es el plan de Yo también soy Ofelia, de Victoria Mariconda (viernes a las 20, Beckett Teatro) ► Una situación de mudanza, limpieza y reinicio inspira el musical Coraza. Cáscara. Casa, de Vane Butera (sábados a las 20.30, El Método Kairós) ► Y un hostal en un desolado pueblo del sur hace de marco para el unipersonal Viento blanco, con Mariano Saborido (domingos a las 20.30, Dumont4040).

MUCHO TEXTO ► El libro No es tu espectáculo, es nuestra disidencia, de Fiordi Bakeneko LaBeija y publicado por Puntos Suspensivos, revisa conceptos de sexualidad, cultura y poder en la escena Ballroom porteña; y tendrá presentación pública este martes 8/4 a las 18 en la Libre, con una charla entre la autora, Osías Yanov, Mother Laurent Tropikália, Joy Yeguaza y Azula Bakeneko.

LA VOZ DEL ESTADIO ► Los Piojos prolongan su regreso y anuncian ritual en Córdoba para el 10/5 en el playón del Estadio Mario A. Kempes.

SIGUEN GIRANDO ► Empezando este jueves 3/4 en Sky de San Luis, Rei arranca su gira nacional, con fechas para abril y mayo en San Juan, Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Neuquén, Tierra del Fuego, Buenos Aires y La Plata, además de paradas en Santiago de Chile (11/4) y en Montevideo (3/5).

PASAME LA DATA ► Hasta el 30/4 hay capacitaciones abiertas y gratuitas sobre industrias creativas, organizadas por la provincia de Buenos Aires, en modalidad virtual y con propuestas sobre gestión y finanzas para videojuegos, funcionamiento de la economía cultural, herramientas del cine de género terror o cine y series sobre derechos humanos. ► La jornada de capacitación Música, Sonido y Tecnología invita a actividades abiertas sobre sonido para realidad virtual, workflow y mezcla en Dolby Atmos, y el rol del ingeniero en la era de la IA (miércoles 9/4, Universidad de Palermo, gratis).

PODCASTINACIÓN ► Flow subió los últimos episodios de la tercera temporada del podcast de entrevistas La cruda, de Migue Granados para Olga, con las consignas "tsunami", "amor en dictadura", "depresión" y "bailarina clásica".

ME GUSTA EL ARTE ► El ciclo Experimenta#01, del Centro Cultural Borges, propone cruces de danza y música con entrada libre: abrirá con un plan de alumbramiento y despedida en El árbol de la vida y de la muerte (Mariana Cinat + Pablo Rotemberg, viernes 4 y sábado 5/4), seguirá con Donde no hay nada firme se pierde todo sostén (Paula Shocron + María Kuhmichel, 11 y 12/4) y con Little Bit (Mayra Bonard + Diego Vainer, 18 y 19/4) y continuará con más duetos en mayo ► Hablando de duplas, Dos miradas, dos estilos, dos épocas es la muestra fotográfica conjunta de Pablo Astudillo y Alejandro Pihué en el Centro Cultural Rojas, con inauguración el viernes 4/4 a las 19 y continuidad hasta el 3/5.

FESTIVALIPSIS ► Poseidótica será anfitrión del Festival Viaje de Agua Vol. 5, que incluirá a Piba, Ayermaniana y LMDG, el sábado 5/4 en la Ciudad Cultural Konex.

COVER ME ► El Chasky Pum revisita a Attaque 77 llevando el clásico punk-tumbero Espadas y serpientes al mood de bolero setentista y pidiendo a gritos un Eurovisión o un festival de Viña del Mar.

PANTALLAZOS ► Los viernes, sábados y domingos en Arthaus habrá proyecciones del Tríptico de Mondongo, de Mariano Llinás, el trío de películas (El equilibrista, Retrato y Kunst der Farbe) sobre el colectivo artístico Mondongo ► Además, en plataformas debuta la saga sci-fi Lazarus, nueva aventura del realizador de culto animé Shinichiro Watanebe (desde el domingo 6/4, Max y Adult Swim).

HACELA SIMPLE ► Poné el wifi que estos días salieron canciones nuevas de Los Cafres (Viento), Chule + Olivia Wald (Esto es amor), Marki + las paraguayas Milk Shake (Contacto 0), El Purre (A lo mejor), Sol Pereyra (Si te pido algo), Rocío Igarzábal + Gastón Dalmau (Abre tus ojos), Luchi (Más te pienso), Tid Kicio (Más extraña que la ficción), Lukompel (Fallar), NER (No toquen destrucción) y Metadron (Alien Garden Party).





