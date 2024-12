Con la coronación en la Liga Profesional 2024, Vélez alcanzó su 17º —sin tener en cuenta el de segunda división de 1943—. El Fortín se despegó de Estudiantes (16) y quedó a 5 del extinto Alumni y de San Lorenzo. Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino.



Velez campeón: cuántos títulos tiene en su historia

Vélez se alzó con su 11º título de liga de primera división del fútbol argentino. Además, ganó 1 copa nacional (Supercopa Argentina 2024) y 5 títulos internacionales (Copa Libertadores 1994, Copa Intercontinental 1994, Copa Interamericana 1996, Supercopa 1996 y Recopa Sudamericana 1997). En total son 17 en la máxima categoría. También ganó el torneo de segunda división de 1943.

Tabla histórica de campeones del fútbol argentino

Entre paréntesis se especifican los torneos que fueron obtenidos durante el amateurismo (1891-1934). La AFA los toma como oficiales, aunque no son pocos los que critican esta decisión debido a las condiciones en que se jugaba en el amateurismo. La cuestión es que, más allá de que el profesionalismo comenzó de manera oficial en 1931, es muy difícil —si es que no imposible— trazar una línea exacta que diga "de acá para acá vale y de acá para allá no". De hecho, la profesionalización del fútbol comenzó mucho antes de 1931, en el período conocido como "amateurismo marrón". No fue algo que ocurrió de un día para el otro, sino un proceso gradual.

Boca: 74 (14) River: 72 (3) Independiente: 45 (8) Racing: 40 (21) Alumni: 22 (22)

San Lorenzo: 22 (5) Vélez: 17 (0) Estudiantes LP: 16 (1) Huracán: 13 (7) Rosario Central: 12 (5) Newell's: 9 (2) Belgrano Athletic: 6 (6) Lanús: 7 (0) Arsenal: 5 (0) Argentinos Juniors: 5 (0)

