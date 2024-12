Cuando este lunes el presidente Javier Milei regresó de Italia tras un nuevo viaje sin más motivos oficiales que construir su figura de estrella internacional de la ultraderecha, se filtró a los medios que él mismo había pedido "austeridad" a su Gabinete de ministros de cara a las vacaciones de verano, procurar que no haya imágenes que muestren "ostentación"; algo que este martes confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. Pero el reclamo presidencial chocaba con su propia pulsión por estar fuera del país, con gastos públicos para fines personales.

Un informe elaborado por el politólogo Pablo Salinas se coló en el debate público, al mismo tiempo que se conocía el pedido de "austeridad" de Milei. La información no era nueva, pero la síntesis fue contundente: el presidente estuvo 59 días fuera del país desde que asumió; si se tiene en cuenta que el año tiene 52 semanas, el Presidente estuvo en el exterior. "El promedio lo doy por bueno", debió reconocer Adorni este martes en conferencia de prensa.

Lo crítico de los viajes de Milei es que de las 18 veces que salió del país, la mitad de las veces los viajes fueron para participar de reuniones privadas con empresarios o de convenciones de ultraderecha: en Estados Unidos, España, Brasil y la última, la exposición ante la juventud del partido de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. "¿Promoverá un foro internacional de la derecha?", le preguntó el diario Libero Quotidiano antes de su vuelta, y Milei respondió: "Siiiii". Nada de oficial ni de tratados políticos o económicos para el Estado argentino.

"Es cierto que hubo la presentación del presidente, en algunas convenciones, pero todos los viajes tuvieron alguna razón de ser, en términos de él como representante, de la Argentina, como presidente de Argentina, que van desde reuniones con empresarios, de primera línea hasta con otros mandatarios, hasta con empresarios, digo, todos los viajes tienen que ver con actividad oficial", intentó argumentar Adorni en la conferencia y reconoció: "Cancillería tiene otra tipificación del tipo de viaje".

Más allá de la tipificación "oficial" de la Cancillería o los viajes privados que eligió hacer el presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó ante el Senado que el Estado llevaba gastados 754.472.513,48 pesos, equivalentes a 1.592.973,52 dólares, para las salidas del país de Milei. El cálculo incluía hasta el viaje de agosto pasado a Chile, para reunirse con empresarios ligados a su ex jefe en Corporación América, Eduardo Eurnekian. Desde aquel viaje, el jefe de Estado estuvo otros 11 días fuera del país; cinco de ellos para encuentros de la ultraderecha en Estados Unidos e Italia.

Con tanta ostentación por parte del presidente, Adorni se encargó en la conferencia de prensa de minimizar la orden presidencial y dijo que la "austeridad" no significa quedarse de vacaciones en Mar de Ajó, con los viajes al exterior más baratos en dólares. "El presidente no prohibió que viajemos al exterior. Eso no sé de dónde lo sacaron o quién les pasó la información incorrecta o incompleta o falsa", aseguró el vocero presidencial.

Y agregó: "El presidente no recomienda dónde irnos de vacaciones. El presidente lo que nos pidió fue lógica, austeridad y razonabilidad, y es lo que vamos a hacer todos: los que se queden dentro del país, los que viajen a países limítrofes o los que se vayan al Congo Belga". En ese tono, el vocero confirmó que "hay varios funcionarios que se van a ir al exterior".

Entre ellos estará la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en la mañana del martes confió que tenía "un compromiso de honor" con sus nietos para ir a Disney. "Me habló el Presidente y me dijo que por supuesto, que era un viaje en familia que ya estaba pensado y además era una promesa con los chicos, que la cumpla", contó la ministra, en diálogo con Urbana Play, sobre el permiso para su viaje de ostentación.

Adornir, anoche en diálogo con TN, también anticipó que no se quedaría en Argentina a pasar sus vacaciones: "En mi caso, tengo hijos chicos y me tengo que adaptar, por supuesto, a lugares, con el nivel de exposición que tengo, que sean aptos para eso. Cada ministro buscará el mejor lugar para pasar su descanso vacacional", confesó.