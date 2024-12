El presidente Javier Milei dedicará este jueves y el viernes a hacer algo que no está acostumbrado: recorrer las provincias. Después de no convocar a sesiones extraordinarias para que los legisladores puedan tratar el presupuesto 2025 --lo cuál enfureció a la mayoría de los gobernadores-- visitará Tucumán y Córdoba. En ambas provincias estará con los respectivos mandatarios locales: en Tucumán con Osvaldo Jaldo, que, por más que ganó las elecciones provinciales con el sello de UxP, es un aliado confeso de LLA, y en Córdoba con Martín Llaryora. También viajará a Tucumán el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, otro "peronista" aliado de la Casa Rosada.

Si bien en el gobierno hay quienes interpretan que estas visitas de Milei a las provincias son el comienzo de más recorridas que el mandatario hará por el territorio argentino el año que viene, hay otros en su entorno que aseguran que "eso no ocurrirá", y que los viajes son para asistir a eventos puntuales y no por cuestiones partidarias o de campaña. En 2023, La Libertad Avanza ganó las elecciones presidenciales con un candidato que casi ni pisó las provincias y algunos confían que eso seguirá igual el año que viene. Otros, sin embargo, analizan que LLA, como partido nacional, el año que viene ya podrá tener sus propios candidatos en todo el territorio y que, por eso, será necesario que Milei vaya en persona a darles los espaldarazos necesarios a los que se presenten en las listas.

Lo cierto es que, esta vez, irá a dos eventos puntuales. Este jueves, el Presidente arribará a Tucumán para participar de la cena de fin de año de la Fundación Federalismo y Libertad, en la que le entregarán el premio "Juan Bautista Alberdi". El acto tendrá lugar en un hotel frente al parque 9 de julio y estarán el gobernador Jaldo y también Jalil, que viajará especialmente para la ocasión. Desde el entorno del tucumano confirmaron la asistencia de los gobernadores a la cena, pero no hablaron de un encuentro previo o uno posterior. Esta será la segunda vez que Milei visite esa provincia. Había estado el 9 de julio, cuando firmó junto a un grupo de gobernadores el postergado Pacto de Mayo que, hasta ahora, nunca se puso en práctica.

Aún no está confirmado quiénes acompañarán a Milei en sus visitas. Es muy posible que lo haga Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la presidencia. Desde el entorno del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en tanto, dicen que por ahora el funcionario tiene agenda el jueves y que allí no figura el viaje. Sin embargo, aún no está descartada su participación. También es una posibilidad que esté el secretario de Interior, Lisandro Catalán, que es tucumano y le interesa posicionarse como alguien de peso en esa provincia.

Después de la actividad, Milei regresaría a Buenos Aires y el viernes se volverá a subir a otro avión, pero con destino a Córdoba. "Son actos puntuales en los que va, habla y después se vuelve", informaron desde Presidencia. En la provincia que gobierna Llaryora, el Jefe de Estado participará de la inauguración de la nueva sede de la Bolsa de Comercio local. Allí, disertará ante los empresarios locales y también participará del evento el gobernador. Según dijeron del entorno del cordobés, él irá a la inauguración, porque fue invitado por los organizadores, pero no tiene planificada una reunión a solas con el Presidente. Solo se verían durante el evento.

En lo que va de mandato, Milei viajó a Córdoba varias veces. Fue la provincia que más veces visitó. El 25 de mayo estuvo en un acto en el que se iba a firmar el pacto de mayo ---y que finalmente no se firmó--, luego estuvo en septiembre, en medio de los incendios, y también en octubre, cuando fue el orador principal de un evento de la Fundación Mediterránea.

Antes de que Milei arranque su mini gira provincial, su hermana Karina encabezará este miércoles un acto partidario en Ciudad de Buenos Aires. Durante todo el primer año de mandato, la secretaria general de la presidencia estuvo abocada al armado y la conformación de la LLA como partido a nivel nacional. En esa tarea la acompañaron Sebastián Pareja, que ahora es presidente de LLA en provincia de Buenos Aires, y también Eduardo y Martín Menem. Con ellos, la hermana de Milei ya recorrió distintas provincias. Busca, también, separarse del PRO.

El acto será en el Teatro Gran Rivadavia, ubicado en el barrio de Flores. Allí anunciarán una "Agenda Interjurisdiccional entre Ciudad y Provincia de Buenos Aires", y firmarán un "Acuerdo de Cooperación para la Implementación de Políticas Públicas", con el objetivo de "articular iniciativas conjuntas en áreas clave como infraestructura, salud pública, educación, trabajo, hábitat e inversiones privadas, buscando un impacto directo y positivo tanto en la Ciudad como en la Provincia", lo cuál suena, al menos, extraño porque LLA no gobierna en ninguno de los dos distritos. También estará Pilar Ramírez, legisladora y presidenta de LLA en la CABA. Karina y Martín Menem serán los que cierren el evento.