Al menos un muerto y tres heridos en grave estado de salud fueron las consecuencias más delicadas que dejó la represión que ejerció la Gendarmería Nacional contra pasadores de hojas de coca en la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia.

Según un video que se viralizó en redes sociales, de un lado tiraban piedras mientras que se escuchaban disparos que, se especula, provenían del Puesto 28 de Gendarmería Nacional, ubicado sobre la ruta nacional 50, entre la de San Ramón de la Nueva Orán y la localidad Aguas Blancas, último municipio de esta frontera con Bolivia.

Aunque la situación aún tiene que ser investigada, versiones indican que los pasadores se habrían abalanzado en grupo contra el control de Gendarmería.

La referente de Trabajadores de Frontera (los bagayeros), Elena Reynoso, aclaró en declaraciones públicas que por esa zona pasan los que identificó como “coqueros” y los “roperos".

Esta última categoría es la que ella representa y trabaja “entre las 8 y las 14”, por lo que afirmó que los "roperos" no estuvieron involucrados en los incidentes que se suscitaron a la madrugada.

En las provincias del norte provincial el consumo de hoja de coca es cotidiano y como la planta no se produce en el territorio nacional, existe un paso permanente del producto desde las zonas de producción ubicadas en el país vecino. Además del coqueo, la hoja de coca se usa de insumo para elaborr caramelos y hasta licores, y para ceremonias religiosas.

Por estos usos que nada tienen que ver con el narcotráfico, se insiste en separar el consumo de la coca de su derivado ilegal, la cocaína. Sin embargo, esa diferencia no fue tomada en cuenta por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien en la red social X, bajo el título “Fronteras blindadas en Salta: a fondo contra los narcos”, manifestó: “en Orán-Aguas Blancas, narcos violentos atacaron a Gendarmería porque no soportan que se les terminó el negocio. Quisieron cruzar cargamentos ilegales por pasos clandestinos y, al ser interceptados, respondieron. Pero quedó claro: no pasa ni un gramo más de droga por nuestras fronteras. Los gendarmes frenaron el ataque, controlaron la situación y aseguraron 22 bultos sospechosos. Es claro: el Plan Güemes les está cortando el negocio. Se les terminó”.

El gobernador Gustavo Sáenz, por su parte, retuiteó a la funcionaria nacional no sin antes indicar en la misma red social: “Más unidos que nunca en la lucha contra el crimen organizado. Gobierno Nacional y Provincial trabajando de manera conjunta para combatir el narcotráfico, la delincuencia y la inseguridad. Ni un paso atrás. Cuidamos nuestra frontera. Avanza el plan Güemes”.

Por su parte, en diálogo con medios de comunicación el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, afirmó que los “coqueros”, o “chancheros” como también los conocen, que pasan los cargamentos de hojas de coca por el río Bermejo, a veces también pasan cocaína.

Hasta esta mañana había un corte en la ruta nacional 50, por lo cual el interventor recomendó no viajar a esa zona de frontera, dado que ni siquiera se puede llegar a Aguas Blancas.