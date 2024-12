El transhumanismo propone realizar ese cénit de la ciencia ficción de posguerra que era también una de las pesadillas donde lo humano se funde a la tecnología incipiente para garantizar modos, tal vez abyectos, de inmortalidad. Lo curioso es que lo actual nos pone de narices con una noción de lo transhumano que tendríamos más bien que ir a buscar en la propia lingüística: época de zombis y alienados por la tecnología que están lejos de esa fusión entre el hombre y la máquina. Es otro tipo de organicidad maquínica y automática que representa mejor al desecho o al detrito. Los virajes hacia la ultraderecha, que son variantes de la hipnosis colectiva, ponen de manifiesto hasta qué punto es una operatoria de la lingüística en ese tipo de cibernética y no de la tecnología del microchip o la nanotecnología.

Esa cibernética, que Lacan asumía como un cierto montaje de la pulsión, al modo surrealista, lo padecemos día tras día en la caza que hacen los trols gubernamentales ante cualquier diferencia o disidencia a su totalitarismo. No caben dudas que los mueve un deseo, ese deseo es el de realizar el designio del amo absoluto, acompañado de un séquito reservado y cortesano. Es para pocos.

Ya la gran depresión del treinta en Estados Unidos había impulsado un “Tecnato", una utopía tecnocrática cuyos ecos aún se escuchan en Silicon Valley. Nuevas religiones compulsivas, nuevos estados totalitarios de la subjetividad sometida, abriendo la puerta a una nueva era de abundancia para los sectores hiperconcentrados del poder económico, sustituyendo el estatuto de estado, nación y ciudadano por un poder omnímodo, virtual, paralelo, también industrial, generando nuevos problemas sociales, como el desempleo masivo, la degradación medioambiental, la sobrepoblación hacinada o la desigualdad.

La motosierra y su ejército de ocupación de troles y privilegios en estética filo nazi y filo castrense son un ejemplo local de ese tipo de degradación de lo humano.

Por el contrario, nuestro Oscar Masotta había propuesto una translingüística que de alguna manera retomaba otra noción suya, desde el análisis del arte y la cultura pop, que era la de desmaterializar. El texto, para el que tenga ganas de leerlo, se llama Reflexiones transemióticas sobre un bosquejo de proyecto de semiótica translingüística, ¿qué tal? Una translingüística, en realidad, más que un atravesamiento de la experiencia es una descomposición de las estructuras hetero lingüísticas --y del hetero sexismo--, que el occidente capitalista tomó para su propio beneficio categorial. Padecemos por estos días la violencia discursiva del machismo patriarcal y de las xenofobias y homofobias repatriadas. Esta translingüística propone, en un sentido, una recomposición: desmontar, desmaterializar para volver a reunir de manera diversa, diferente. ¿Qué hacemos como sujetos de la palabra, ante esta nueva nostalgia en la reinscripción de antiguas pesadillas tecnológicas del capitalismo cientificista, variante para resolver la arcadia humana de la inmortalidad y la solución a los problemas cotidianos? Aunque la realidad indique lo contrario, de la mano de esa expresión freudiana maravillosa, el malestar en la cultura, que es indesligable del lazo social.

En este sentido, la idea de la traslingüística podría alumbrarnos respecto de qué manera nos recomponemos ante eso que aparece como verdad absoluta, es decir, monolítica, monocorde y transhumana, simbólicamente transhumana respecto de esta pretensión contemporánea de transformar la vida cotidiana en una tecnocracia medieval totalizante.

Ese movimiento que lleva no menos de cien años, afín a los fascismos originarios, que no son sólo nacionalismos, sino ejercicios de poderes absolutos y regionales, geopolíticos transnacionales --tomemos por ejemplo el eje de alianzas entre Alemania, Italia, Japón y la URSS durante el apogeo de las pretensiones imperiales antes de la Segunda Guerra Mundial-- no cesa ni duerme.

A esto que se nombra ahora tecnofeudalismo, término propuesto por Yanis Varoukafis, arrasador, casi irreversible, tomando por asalto el lugar histórico de los estados capitalistas, las Big Tech que asumen el papel de los señores feudales, contrapongámosle nuestra translingüística revolucionaria, verdadera subversión del sujeto y nuevo lazo social. En cada tela se encuentra su revés y su hilo secreto --como en la película de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread -hilo fantasma-- y también en el relato de Poe La carta robada.

Si algo nos devuelve a la experiencia es que uno de los signos de realidad guarda relación con la transmisión intergeneracional, que es diversidad, misterio y secretos familiares provenientes de las novelas familiares. Hacer memoria, tener memoria, es también recordar, procedimiento que no sucede sin elaboración. Es decir, ahí no hay algo homogéneo en el modo en que somos dados al mundo y en el que reconstruimos esa relación con el mundo, menos aún algo totalizante, vaya que tenemos que remar para hacernos un lugar singular en la vida y en nuestra comunidad. Por otra parte, si hay algo que podríamos retomar respecto de la posición subversiva de la translingüística es que tenemos un cuerpo y eso supone que, indefectiblemente, hay vínculo social y que estos vínculos sociales están ligados, como ya dijimos, a los vaivenes del malestar en la cultura y de la época. Lo que inevitablemente aparece al final de esa relación entre el cuerpo, lo social, el vínculo social y el malestar en la cultura es la prueba de la realidad. Para decir “nuestro cuerpo” primero hay que saber sufrir, después amar, después andar sin pensamientos, después reunirnos y reconocernos para no quedar condenados al adaggio tanguero. La realidad puede retornar de maneras brutales y lacerantes para el cuerpo, para los vínculos y su degradación, su profanación hasta límites que hacen de la vida un escarnio y un infierno. Pero todo infierno lleva finalmente a vérnoslas y entendérnoslas con los emergentes en la realidad. Como vemos, los riesgos de desconocer y desmentir la realidad tendrán impactos que van desde el cuerpo hasta el vínculo social, hasta los modos de estar en la cultura. Dependerá de cómo transitemos este recorrido que podamos o no reconocer la realidad. Que ese impacto y esa laceración sean más o menos duraderas y letales.

La translingüística que propone Oscar Masotta no es ni más ni menos que un modo de interpelar al capitalismo. También lo ha sido desde el marxismo en adelante, desde el estructuralismo devenido de la Segunda Guerra Mundial en adelante, desde esta época que se pretende una vez más monolítica, posindustrial, cibernética, pero que inevitablemente remite una vez más al único dispositivo eficaz del que dispone el humano para tomar una posición que guarda relación con la autopreservación, que es la lengua, la operatoria lingüística. Sin ella, aparecen de múltiples maneras las operaciones de la destrucción de la vida humana tal como la conocemos. Si bien es cierto que en el germen del humano yace la autodestrucción y la destrucción de la vida, las pulsiones de autoconservación se imponen --la autodestrucción recorre al camino más largo--. La cuestión es qué horrores habremos todavía de atravesar para que en algún momento la relación del humano con la lengua como estructura vital permita una vez más descomponer y desmontar aquello que se pretende uniforme, monolítico, inmortal, homogéneo, totalitario.

Es menester despertar, tomar la palabra, permanecer despiertos para transformar.

Cristian Rodríguez es psicoanalista.