El secretario general del Sindicato de las Telecomunicaciones (FOETRA), Claudio Marín, advirtió por la 750 que el país podría “perder su lugar geoestacionario” para enviar sus propios satélites al espacio si no avanza de manera urgente con la construcción de proyectos que el Gobierno de Javier Milei tiene paralizados.



Marín afirmó que esto se debe a que en el mundo hay un organismo que regula la utilización del espacio, “porque la órbita es un recurso natural”. De lo contrario, sostuvo, “todo el mundo estaría ocupando el espacio de manera anárquica”.

Así, continuó: “Este organismo asigna espacios a cada país, pero hay que mantenerlos. Y eso significa poner algo en esa órbita. Si no lo haces, no dejas que otros lo ocupen, pero pasado cierto tiempo, esa órbita se asigna a otro país”.



En concreto, denunció, eso es lo que podría suceder en Argentina si no se ocupa la órbita geoestacionaria. ¿Y Arsat-3? Marín explicó: “Ese satélite ya está completamente financiado y a mitad de producción”.

“La plata está, pero no se utiliza. No sé cuál será el destino de ese dinero. Pero la plata está. Y el satélite, que está en plena construcción, lleva meses parado. Ahora no sabemos ni el destino de la mitad del satélite ni el de la plata”, se lamentó.

Esto, además, se agrava por la constante fuga de cerebros que hay en la empresa estatal, de unas de las siete en todo el mundo que construye satélites propios y los envía al espacio.

“Se están yendo muchos profesionales. En Benavídez, la cantidad de compañeros y compañeras está disminuyendo porque se van a otros lugares donde los requieren. Son puestos que exigen muchísima formación”, señaló.

El principal motivo es la motosierra de Milei: “El 12 por ciento de la planta ya se ha ido. Y no solo no les pagaron un 50 por ciento, sino que, además, con esa deuda, resulta que ni siquiera los ajustes de la administración pública alcanzan”.

“Los ajustes que se hicieron violando derechos de negociación, otorgando aumentos de un gremio que no es el de Arsat, ni siquiera llegan a cubrir lo necesario”, con módicos aumentos del 1 por ciento mensual.