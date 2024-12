FESTIVALIPSIS ►Tiago PZK, Los Palmeras, Los Auténticos Decadentes, La Vela Puerca, Turf, Natalie Pérez, Soledad, Indios y Ke Personajes son los primeros confirmados de la Fiesta Nacional de la Confluencia (6, 7, 8 y 9/2, Isla 132, Neuquén). ►Lollapalooza confirma sus sideshows, esta vez a cargo de Foster the People (20/3, C Art Media), The Marías (20/3, Vorterix), Fontaines D.C. (24/3, Niceto), Girl in Red (24/3, C Art Media), JPEGMAfia (25/3, Niceto Club), Nathy Peluso (27/3, Plaza de la Música, Córdoba) y Marina Reche (28/3, Vorterix). ►Mandíbula Producciones y Editorial Serial celebran el fin de año con la suma de los festivales Arte 360 y Soltar la Lengua, con propuestas como charlas sobre identidad y sentimientos, libros, música, ferias y sorteos. Es este viernes 20 /12 desde las 19 en Antezana 122.

COVER ME ►María Becerra se rinde a los encantos navideños con su propia versión del clásico Jingle Bell Rock. ►Y Ke Personajes tributa a Evanescence con potente, emotivo cover de My Inmortal.

PODCASTINACIÓN ►La saga La Podcast Records estrena especial en cuatro episodios Cuál es? El podcast, que indaga en los orígenes del clásico programa de la FM Rock & Pop, con las voces de Mario Pergolini, Daniel Grinbank, Eduardo de la Puente y Lalo Mir, entre otros. ►El periodista Nico Guthmann y el performer Tomás Quintín Palma compartirán la experiencia 220 Podcast en vivo (22/12, Club TRI, Mar del Plata).

TENGAMOS SESSION ►La Vela Puerca estrena Vivo a contraluz 2004-2024, registro audiovisual con versiones en directo del disco A contraluz, a dos décadas de su lanzamiento.

MUCHO TEXTO ►La investigación Los Piojos en los 90: del barrio a los estadios, de Juan Cruz Revello, monta el revival piojoso y desmenuza una historia de crecimiento (Editorial Gourmet Musical). ►Criaturas fenomenales compila textos de jóvenes cronistas latinoamericanas como Marcela Aguilar Guzmán, María Angulo Egea, Dunia Orellana o la argentina Ángeles Alemandi (Marea Editorial). ►Y hay edición para Hija de la Luna, la novela de culto sobre magia negra vs magia blanca que escribió en 1917 el gurú esotérico Aleister Crowley (Walden Editora).

PANTALLAZOS ►Dos docus: Estoy acá, producido por las organizaciones REDAAS, ELA y CEDES, explora el acceso de personas con discapacidades a la salud sexual y reproductiva; mientras que Blink, de National Geographic, cuenta cómo una familia construye un viaje de memoria visual para sus hijos, que están perdiendo la vista (17/12, Disney+). ►Y una peli: una leyenda del turf entra en plan autodestructivo en El jockey, de Luis Ortega (ya en Disney+).





