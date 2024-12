El martes pasado la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) realizó un paro y protestó frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al tiempo que escrachó a “diputados panqueques” en la Legislatura porteña luego de que legisladores del oficialismo, la UCR y el socialismo aportaran sus votos para bloquear en el recinto el proyecto por el cual los enfermeros buscan ser incluidos en la Ley Nº6035, que los reconoce como trabajadores profesionales y no solo auxiliares administrativos.

Consultado al respecto, el delegado de ATE en el Hospital Durand y coordinador de Hospitales de la ciudad en el sindicato, Héctor Ortiz, remarcó que se “cerró el año” con esta última protesta, aunque “no significa que no siga el año que viene”.

“El padecimiento que venimos sufriendo con el Gobierno de la Ciudad a cargo de (Jorge) Macri y Fernán Quiros. La sociedad no sabe el maltrato que sufrimos. La salud en general, aquellos que pagan sus impuestos para tener hospitales como la gente, con equipos modernos, con profesionales, con enfermeros, eso no está sucediendo. Preocupa que la sociedad de Capital no tenga otra mirada, porque lo que veo es solamente negocios y lo único que hacen es llevarse la plata y el ciudadano no recibe la atención que merece”, lamentó Ortiz en diálogo con la 750.

Escrache a legisladores "panqueque"

El pasado noviembre, en la Legislatura porteña se definió que la enfermería quedara afuera de la Ley N°6035 de Profesionales de la Salud. El oficialismo logró aprobar, en conjunto con La Libertad Avanza (LLA), el proyecto que crea un régimen laboral autónomo para el sector por fuera de esa ley. Lo consiguió con sólo un voto de ventaja y gracias a varias abstenciones radicales, mientras que la oposición rechazó el proyecto defendiendo la inclusión directa de los y las licenciadas en enfermería en la 6035.

Por este motivo, este martes la Asociación de Licenciados en Enfermería realizó un escrache a los legisladores "panqueques".

“La verdad que es vergonzoso. Ponerle panqueques les queda bárbaro, porque esos panqueques que habían firmado para pasarnos a la carrera profesional, a último momento se dieron vuelta. Preocupan esta clase de legisladores a los que una billetera, un puesto, los hace cambiar de opinión”, sentenció.