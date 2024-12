Con poco tiempo para festejar, el flamante campeón Vélez palpita el nuevo desafío que lo aguarda este sábado, cuando desde las 21 enfrente a Estudiantes de La Plata por el Trofeo de Campeones en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros trabajó en la Villa Olímpica que el club tiene en Parque Leloir sin Thiago Fernández, el extremo de 20 años que fue operado el último martes de la rotura ligamentaria de la rodilla derecha que le demandará entre seis y ocho meses fuera de las canchas.

Pero Claudio Aquino fue noticia al ser elegido como mejor jugador de la Liga Profesional 2024. El mediocampista ofensivo resultó uno de los pilares del Vélez campeón, que dio la vuelta olímpica en la última fecha de la temporada ante Huracán.

Aquino -cuya continuidad en Liniers no está garantizada, ya que su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre- jugó un total de 27 partidos en el campeonato, con nueve goles y cuatro asistencias en su haber, por lo que participó en el 40% de los tantos convertidos por el Fortín.

En medio de los festejos por el título, el presidente Fabián Berlanga y el propio Aquino tuvieron un cruce en la intimidad del vestuario, con Francisco Pizzini haciendo las veces de periodista y que preguntó sobre la continuidad de una de las figuras del campeón. "Le dije por favor se quede. No sé... ¿qué excusa más quiere poner?”, lanzó el mandamás, a lo que Aquino respondió: "Excusa no tengo. Ya dijiste que íbamos hablar ¿o no?", por lo que el titular velezano suavizó: "Te venimos hablando hace rato, dale".

Por otro lado, River entabló contactos formales con Valentín Gómez, otro estandarte del campeón de la Liga Profesional. El DT Marcelo Gallardo se comunicó con el agente Hernán Reguera para manifestarle su intención de contar con el defensor en 2025. El Fortín pidió los 10 millones de dólares que vale su cláusula de rescisión y avisó que también hay dos ofertas del exterior sobre la mesa, pero los nombres de los equipos no trascendieron.

El Pincha tampoco descansa

Con todos sus jugadores en buen estado, Estudiantes llevó adelante otra jornada de preparación de cara al Trofeo de Campeones que disputará ante Vélez. El plantel se entrenó este jueves en el predio de City Bell; luego restará una última práctica nocturna ya en Santiago del Estero.

El cuerpo técnico avanzó en el armado del equipo, sobre todo a partir de la vuelta de Luciano Lollo, quien cumplió con una fecha de suspensión. Además, el DT Eduardo Domínguez probó en algunos puestos pensando en un partido que puede ser muy largo ya que está previsto, en caso de empate, alargue y luego penales.