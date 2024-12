Pasea por los pasillos del club y los socios lo paran para charlar. Se detiene, les da tiempo, responde las preguntas. Derrocha entusiasmo y se llena de orgullo señalando a los chicos y chicas que colman las canchitas recientemente acondicionadas de la sede para jugar al fútbol, al handball, al básquet, para patinar o jugar al hockey. Eso es Platense hoy, un club que promueve el deporte, la integración social, mientras la dirigencia trabaja para consolidar al equipo de fútbol en Primera, para seguir potenciando el equipo de básquet en la Liga Nacional, pero "sin hipotecar" la institución. "Platense es un club familiar", afirma Sebastián Ordoñez, su presidente. Padre de tres hijos –Agostina, de 20 años, estudiante de arquitectura en la UBA; Ramiro, de 13, arquero en las inferiores del Calamar; y Sofía, 6 de años, jugadora de hockey–, Ordoñez pone énfasis en su círculo de confianza: "mi mujer Carolina –18 años de casado–; mamá Celia, que es la que banca y manda todas las mañanas las bendiciones; mi hermano y socio Mariano; muchos amigos y amigas que saben entender lo que necesitamos y, por supuesto, quienes me acompañan en la Comisión Directiva del club. Uno deja un montón de cosas de lado por el Club. Y lo bueno es que el entorno nos acompañe en la función, que la gente que nos rodea vengan a Platense. Hasta el jardinero de casa se hizo hincha y asoció a sus hijos". Sentado en su despacho, infla el pecho, se acomoda y acepta, relajado, la propuesta de tener una charla franca, abierta sobre la actualidad de Platense, "uno de los clubes con mejor imagen de los últimos tiempos".

–¿Qué aprendiste en lo que fue tu camino hacia la presidencia del club?

–Comencé como vocal durante la presidencia de Fernando Wendt y el objetivo era salir de la Primera B Nacional y comenzar a ordenar el club institucionalmente, y se logró. En el segundo mandato, con Pablo Bianchini como presidente, pasé a ser secretario de marketing y ahí el objetivo fue volver a Primera y seguir consolidando el club a nivel global, también se logró. Y el tercer mandado, que es en el que asumí la presidencia, el objetivo principal es la consolidación en Primera y empezar a pensar en un Platense más grande. Todo este largo proceso, del que estamos viendo sus frutos, se logró con unidad política, que es muy importante para gestionar una institución, y con el apoyo de todos. Obviamente, ser la cabeza del club no es lo mismo, es una gran diferencia y un gran desafío para mí, con toda la responsabilidad que eso conlleva.

–¿Cuáles fueron los objetivos que te fijaste cuando asumiste la presidencia?

–Toda mi vida me he puesto objetivos y por eso creo que logré lo que logré. El primer objetivo cuando asumí en 2022 era mantener la categoría, bien claro y bien concreto. A medida que el año fue avanzando y vimos que en lo futbolístico estábamos bien, comenzamos a pensar en dar un salto de calidad en lo que es la parte social del club, tanto en la infraestructura del club y el estadio como en los deportes amateurs. Cuando logramos tranquilizar el fútbol, nos enfocamos en los socios y lo que logramos este año fue esa consolidación.

–¿Es decir que alcanzar la final de la Copa de Liga no estaba en tus sueños?

–La verdad es que no, que fue algo que se fue dando. En septiembre de 2023 cuando perdimos en Santiago del Estero 3 a 2 se nos cayó el mundo abajo y nos preocupaba seriamente el descenso, pero en base al esfuerzo, a la unión del club, nos enderezamos y salimos adelante y, como premio a todo ese trabajo conjunto, terminamos jugando una final que ningún hincha de Platense, ni el más soñador, esperaba. Esa final que jugamos nos dio esa consolidación y la tranquilidad para encarar este 2024 con mucha más holgura. En este 2024 no pensamos en el Promedio sino en el crecimiento deportivo. Fuimos por un proyecto más ambicioso con Sebastián Grazini, no se logró y después buscamos volver a la fuentes y traer gente que conociera bien la institución como son Favio Orsi y Sergio Gómez, y Walter Zunino, y los resultados están a la vista. Estuvimos muy cerca de entrar a la Copa Sudamericana. Es cierto que nos ilusionamos, que nos motivó la posibilidad, pero el hecho de que no hayamos llegado no lo veo para nada como un fracaso. Al contrario, lo veo como un logro. Es un orgullo ver a Platense entre los diez primeros de la tabla del último torneo y en el puesto 13 de la tabla anual.

–¿En este contexto, qué considerás que es lo más conveniente para Platense, jugar torneos cortos o torneos largos?

–Torneos cortos, toda la vida. En el torneo largo tenés que tener más espalda para aguantar tanto en lo económico como en el día a día, incluso en la infraestructura. En cambio el torneo corto te da la posibilidad de encontrar una buena racha, un buen momento, un buen mes, una serie de cinco o seis partidos buenos y con eso te alcanza para meterte en los play off y en el mano mano puede darse como nos ocurrió contra Huracán, después contra Godoy Cruz, y si bien no se nos dio en la final con Central, creo que Platense estuvo a la altura.

–¿Cuánto sentís que obliga este presente a la hora de pensar en los refuerzos para el 2025?

–Yo sigo con los pies sobre la tierra, pensando en el mismo Platense que pensamos hace dos años y que también habíamos pensado hace nueve años. No vamos a hipotecar el club ni tirar todo por la borda. En Platense tenemos que tener en claro para qué estamos.

–¿Cómo está la situación con Mateo Pellegrino?

–El otro día nos juntamos con Martín Palermo, que volvía de Paraguay, y nos pusimos a hablar de Mateo. Con él no había logrado meter goles, pero me acuerdo que cuando Martín se fue nos dijo que lo aguantáramos a Mateo porque nos iba dar buenos resultados. El caso de Mateo es paradigmático para nosotros. Platense está buscando esos jugadores que quieran venir a club para aprovechar sus oportunidades, a encontrar el lugar que en otro club quizás no encuentra. ¿Qué ofrece Platense? Un club ordenado, un club tranquilo, un club familiar, que tiene pertenencia, un club que abraza al jugador, que abraza a la familia, y que lo deja desarrollarse como deportista. Mateo terminó el 2024 con 15 goles, aplaudido por todo el estadio, besando el escudo calamar. Ojalá podamos retenerlo. Es muy difícil. Nosotros no estamos preparados para asumir las opciones de compra, pero eso no quita que en algún momento podamos volver a tenerlo.

–La cancha de Platense fue requerida para la Copa Argentina, para la definición del torneo de Reserva, para la final de la Primera B el año pasado, la utilizó la selección femenina ¿Se puede considerar todo esto como reflejo de la imagen institucional que está teniendo el club?

–Platense es un todo y eso se nota. Acá estamos todos, directivos, trabajadores de la institución, los socios, todos trabajando con buena disposición para hacer lo mejor posible para que quienes vengan a Platense se sientan realmente cómodos. Faltan obras, y estamos en proceso, pero así y todo nos buscan y eso es motivo de orgullo.

–¿Cómo se vivió en el club la restitución del predio de Manuela Pedraza y Crámer?

–Como dirigentes y hinchas de Platense, nos generó orgullo de volver al lugar donde muchos fueron felices, muchos incluso aquellos que quizás hoy ya no están. Después te genera pertenencia, volver al barrio. Y también estamos convencidos de que nos va a traer crecimiento. Y, por supuesto, consolidación, que es la palabra que yo uso y en la que insisto. Cuando uno está consolidado es muy difícil que lo muevan. Para consolidarse, por supuesto, tenés que laburar. Y de todo el proceso rescato que tuvimos el apoyo de todos, desde Jorge Macri como jefe de gobierno hasta los legisladaores de todos los bloques. Fue algo increible. Un trabajo en conjunto para una restitución que es histórica.

–¿Cuál es el plan para ese predio?

–El plan es tener en ese predio nuestra sede social. Una sede social que abarque todos los deportes amateurs del club, todo lo que consideramos deportes formativos. Y dejar Vicente López para los deportes élite, digamos de alto rendimiento. Y el sueño que tenemos para el 2025 es tener el predio propio para juveniles e inferiores. Ese sería nuestro final de fiesta. Porque te digo que es increíble lo que crecimos en todo este tiempo, en la cantidad de chicos y chicas que vienen a probarse a Platense, que quieren hacer deportes y jugar acá. Generamos un impacto de crecimiento institucional que hace que mucha gente esté viendo a Platense como el club más grande de todo el corredor norte. Y no hay dudas de que somos un club globalmente grande. Somos uno de los tres clubes de Primera que tenemos básquet profesional; tenemos también un equipo profesional de fútbol femenino. No es fácil tener todo eso, pero justamente es lo genera la exposición y que la gente quiera venir al club, y a la cancha. En Platense se generó un plan de seguridad para que la familia vuelva a la cancha y eso nos permitió, incluso, quitar una buena parte del alambrado perimetral. Se trabajó con la gente, con la Aprevide, con la comisaría de Vicente López. Asumimos el riesgo pero con el compromiso de toda la gente, que demostró que se puede. Hoy Platense está dando una imagen institucional que es reconocida por el resto de los clubes, por los medios de comunicación, por los hinchas. Se está hablando bien de Platense, estamos en un momento de impacto positivo. Eso es lo que nos está permitiendo crecer y es responsabilidad de toda la familia calamar.

–La Primera se está entrenando en Loma Verde, Escobar. Sé que se han realizado gestiones para conseguir un predio en esa localidad, ¿en qué ha quedado eso?

–Tenemos ese sueño de tener un predio propio, que nos posicione en todo el corredor norte. Queremos tener un predio y que nuestro escudo se pueda ver grande en la Panamericana, en la arteria de la Ruta 9, de Vicente López a Cardales. Necesitamos 100 metros lineales y conseguirlo sería el sueño de mi vida. Nos daría un impacto visual y futbolístico de gran envergadura, en el corredor más rico que tiene la Argentina. Nos gusta la zona de Loma Verde, en Escobar, hemos tenido charlas con el intendente Ariel Sujarchuck. Todos nos abrazan y nos reciben, porque Platense es un club serio. En otro momento no pasaba. Estamos buscando un espacio y tenemos que tomar una decisión sobre el predio de Benavídez, que es una situación que no resiste más. Hoy tenemos once hectáreas allí, que valen una millonada, con un privado en la gestión que no está ejecutando las obras que tenía pactadas. Y para nosotros no existe tener ese predio y tener que salir a alquilar otro predio. Para nosotros se acabó Benavídez, ya intentamos por todos lados y no va. Estamos en una localidad que tiene otro club, que es rival nuestro, Tigre. Nos tenemos que sacar de la cabeza Benavídez y comprar tierras en otro lado. Tenemos que armar un predio propio, en el que se pueda proyectar hacia el futuro.

–¿Tenés un club modelo, al que ves como ejemplo?

–Vélez, Lanús, en algnos aspectos también Argentinos Juniors –tenemos una buena relación con Malaspina–; y en otra escala, por supuesto, River es un club para nosotros modelo. Defensa y Justicia también hizo un laburo bárbaro.

–¿Es colaborativo el espacio de encuentro que tienen los dirigentes del fútbol argentino en la AFA?

–Lo cuento mucho en el ámbito privado. Hoy el vínculo entre los presidentes es muy bueno y nos ayudamos entre todos. Después, obvio, que el domingo nos queremos ganar, pero después el lunes volvemos a hablar. Buscamos trabajar en conjunto. Qué hiciste bien vos, en qué podemos aportarnos. El fútbol es una actividad y, como en cualquier actividad, lo bueno lo tenemos que copiar. Somos todos parte del fútbol argentino. Somos parte de lo que Chiqui Tapia nos pide, la buena conducta, las buenas relaciones, generar producto y generar jugadores que jueguen en nivel de selecciones. Hoy formamos parte de una AFA abierta, que te contesta los mensajes; que gestiona las inquietudes; lo mismo la Liga Profesional. Hoy tenemos una contención fuerte de la estructura, que es importante, y más para un club como Platense.

–Se está discutiendo si el fútbol les abre o no las puertas a las SAD, es decir si se continúa con el modelo de Asociaciones Civiles sin fines de lucro ¿cuál es tu posición al respecto?

–Bueno, en Platense todavía estamos pagando un juicio de aquel gerenciamiento del año 2002. Con eso te digo todo. "No a las SAD, sí a la administración de los socios". Creo que hoy Platense es un modelo y un ejemplo de cómo los socios pueden administrar bien una institución. Ahora, le digo "sí a tener aliados estratégicos, inversores, sponsors, gente que quiera venir a colaborar con el club para seguir creciendo".

–¿Cómo se equilibran las cuentas entre la necesidades que presenta el fútbol y las necesidad de invertir en el club para seguir creciendo?

–Tuvimos la suerte y la capacidad de vender a Marco Pellegrino en junio del año pasado con 17 partidos en la Primera de Platense al Milan de Italia en forma directa. Eso nos dio un aire financiero para poder proyectar obras e inversiones, para comprar jugadores. Hoy estamos nuevamente en la proyección de volver a vender un jugador para poder encarar nuevos proyectos en 2025. El club necesita vender –como todos los clubes del fútbol argentino– para poder proyectar años de mejora, de mejoras también en la infraestructura, incluso para pensar en traer un jugador un poquito más costoso. Pero siempre con los pies sobre la tierra, la nuestra es una economía digamos de casa de familia laburante, no podemos ni queremos gastar más de lo que nos ingresa. Si no lo llevás así, te caes. Y cuando tenés los números ordenados, cuando tenés un club consolidado, los sponsors lo ven y se acercan.

–¿Cómo imaginás a Platense de acá a cinco años?

–Bueno, quiero el predio propio. Ver cada vez más chicos jugando con la camiseta de Platense, con esas caritas que les veo de ilusión y alegría cuando recorro las instalaciones del club. No te voy a negar que me gustaría lograr una estrella, que nos potencie, y seguir trabajando en el equilibrio, en la unidad política, en el directivo presente, que esté en el club. Seguir creciendo en la administración, en todo lo que tiene que ver con los procesos, y llevar al club a otros niveles del profesionalismo. Queremos tener un club consolidado en todos los aspectos.

–¿Te gustaría ser reelecto en tu función?

–Ojalá podamos encontrar el líder que esté preparado para seguir consolidando el club. Eso es lo que me gustaría. Yo me voy a poner, por supuesto, a disposición de esa persona. Si esa persona no está, voy a estar y a poner el pecho por Platense. Queremos que la vara siga estando alta, y siga, por qué no, elevándose.