El exministro de Defensa y exinterventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Agustín Rossi explicó los alcances del doble decretazo del Gobierno que amplía las competencias de las Fuerzas Armadas y las habilita a actuar en cuestiones de seguridad interior. "La intencionalidad que tienen es buscar vericuetos legales", advirtió Rossi en la 750.

En un contexto mundial de hostilidades políticas y conflictos bélicos en Oriente medio y Europa, para el exministro no parece "estratégico" involucrar al Ejército argentino en cuestiones domésticas, y aseguró que "debilita" la tarea de la defensa nacional ante posibles agresiones externas.

Por un lado, en el decreto que se dio a conocer en el Boletín Oficial el pasado jueves el Ejecutivo se refiere a los objetos de "valor estratégico", algo que estaba contemplado en la Ley de Defensa Nacional y determina que el presidente puede definir qué se entiende por objeto de valor estratégico.

"Imaginemos una central nuclear que, ante ataque o amenaza de ataque, puede, por un periodo de tiempo determinado, tener una intervención de las Fuerzas Armadas", comenzó Rossi en Escuchá Página|12.

En ese sentido, explicó que, anteriormente, esa decisión se tomaba a partir de la alerta del Sistema de Inteligencia nacional, pero el Ejército sólo podía actuar durante un tiempo acotado y no podía abocarse a tareas policiales, ni militarizar el funcionamiento del objeto de valor estratégico. "Estas dos cuestiones, a mi entender, no están debidamente contempladas. Una es directamente ignorada, porque no hablan de la alerta temprana que tiene que dar el Sistema de Inteligencia Nacional, y la segunda no está debidamente específicada", cuestionó el exministro.

El segundo decreto que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial deroga el decreto 727, firmado por Néstor Kirchner y Nilda Garré. Allí se establecía claramente, de acuerdo a la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, que las Fuerzas Armadas Argentinas accionarán solamente ante una situación de agresión militar estatal externa. "Ellos vienen insistiendo hace mucho tiempo que un desplazamiento militar, es decir, un convoy de camiones del Ejército que va desde Córdoba a Campo de Mayo se asemeje a un regimiento y que, entonces, ante cualquier agresión, no necesitarían un accionar de las fuerzas de seguridad, sino que podrían accionar por sí mismos", reveló.

Y continuó: "Esto es peligroso porque mañana pasa un camión del Ejército y alguien equivocadamente exclama un insulto, se puede bajar un soldado y meterlo preso".

Además, apuntó el santafesino, el decreto modifica una normativa de 1944 que regula la actividad de las Fuerzas Armadas en la frontera. "Hay una cosa poco definida que son las zonas de defensa. Entramos en otro escenario que puede permitir que en una determinada región, sin pasar por la declaración de estado de sitio, pueden intervenir en cuestiones de seguridad interior", concluyó.