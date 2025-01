A la obra de Shirley Jackson le costó bastante tiempo abrirse paso en castellano. En Estados Unidos uno de sus cuentos, “La lotería”, es material de lectura escolar; cuando se publicó en The New Yorker, en 1948, recibió medio centenar de cartas de lectores indignados. Su nombre, sin embargo, no permaneció en primeras líneas y en nuestros países era una contraseña. Las últimas dos décadas, sin embargo, trajeron un redescubrimiento de autoras mujeres imparable. En muchos casos los rescates son poco interesantes, pero cualquier hartazgo o rebelión ante el gesto “correcto” debería quedar silenciado con nombres como Amparo Dávila, Lucia Berlin, Agota Kristof, Libertad Demitrópulos y en Argentina, entre otros, el trabajo de María Teresa Andruetto en editorial Eduvim, con libros de Syria Poletti o Elvira Orpheé.

El caso de Shirley Jackson es apenas distinto: una autora adorada por Stephen King, con su libro La maldición de Hill House llevado al cine dos veces (una por Robert Wise en 1963, otra más reciente y olvidable), y varias apariciones en la cultura popular aquí y allá, incluidos los prestigiosos premios Shirley Jackson a ficción fantástica y de horror que se entregan en su país. Pero su nombre como “famosa” se consolidó en los últimos años. Por un lado, con el impecable trabajo de edición y traducción que Editorial Minúscula en España hizo de casi toda su obra (cuatro novelas, los cuentos escogidos, una recopilación de textos inéditos de ficción y no ficción) y la serie de Netflix de Mike Flanagan La maldición de Hill House, que tiene fans y detractores, pero que la convirtió en un nombre central –aunque la serie no tiene absolutamente nada que ver con la novela, es casi una apropiación del título con alguna leve referencia al original.

Shirley Jackson murió muy joven, a los 48 años, como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Era 1965, vivía en Vermont y era esposa de un académico, Stanley Edgar Hyman. Tuvieron cuatro hijos, un matrimonio catástrofe, y Shirley atravesó fobias, adicciones y se sentía aislada en su vida de campus. Muchas de sus novelas giran alrededor de una casa y de mujeres encerradas en diferentes circunstancias y voces. Sus dos memoirs son bien distintos: retratan la vida familiar, sus gracias y sus penurias. En todo caso, lo doméstico y lo siniestro fueron sus temas, entre muchos otros. Su vida como escritora fue corta y en realidad no sabemos hasta dónde habría llegado en su búsqueda. Sí sabemos que su estilo punzante, como en la voz de la niña bruja criminal Merricat de Siempre hemos vivido en el castillo es una influencia enorme e inimitable al mismo tiempo. Y que sus cuentos son ejemplos de la mejor ficción oscura de los años 40 en Estados Unidos.

Ahora se distribuye en Argentina una edición preciosa llamada justamente Cuentos oscuros, colaboración entre Editorial Minúscula y Libros del Zorro Rojo. Lo que aporta Zorro Rojo, además de la calidad de impresión, es a la ilustradora Carmen Segovia, que interpreta con libertad y calidez los cuentos de Jackson.

La elección de los relatos es ideal para una introducción por fuera de lo obvio. De hecho, no se incluye “La lotería”. Y muchos de los cuentos ni siquiera son de horror o de género, son cuentos inquietantes y crueles, alguno incluso lleno de triste ternura. Recuerdan mucho más a algunos de sus contemporáneos como Ray Bradbury o Carson McCullers que a cualquier escenario de gran dama del terror, una construcción fantasiosa que en general suele derrumbarse cuando se accede a los textos de escritores que quedaron al costado del canon en su momento, pero que hoy resulta ridículo leer con criterios de hace más de medio siglo. El libro abre con “La posibilidad de hacer el mal”: una vecina de pueblo chico lleva el chisme al nivel de las bellas artes malignas, es una especie de agente del caos solitaria que encarna la mala leche, el meterse en la vida ajena, el prejuicio, todos eso que parece pequeño pero que hace la vida imposible. No hay nada sobrenatural aquí, solo observación y un tono distanciado de presagio que recuerda a Silvina Ocampo en sus momentos más pausados, cuando dosificaba la crueldad. “Louisa, por favor, vuelve a casa”, es otro cuento extraño sin horror, sólo una chica que elige desaparecer, dejar atrás a su familia en apariencia perfecta. Jackson escribió una novela notable sobre la desaparición de una joven basada en un hecho real, Hangsaman (1951): era un tema que la entusiasmaba.

“La historia que solíamos contar” es un cuento fantástico y extraño, un pequeño ensayo sobre la amistad y la posibilidad de otras vidas, con dos mujeres en una relación particular y solitaria que acaban absorbidas por una pintura. El tono es de fábula y ensueño: es un relato magistral sobre el doble, al igual que “Louisa…” y una vez más aparece esa gran ansiedad de Jackson como autora, la posibilidad de una vida diferente y cómo acceder a ella, en este plano de realidad o en otros. Carmen Segovia ilustra este cuento con un amarillo fulminante, quizá en homenaje a “El empapelado amarillo” de Charlotte Perkins Gilman, ese gran relato de terror sobre depresión, encierro y puerperio. “El bello desconocido” es otro clásico de desdoblamiento: Margaret va a buscar a su marido, que vuelve de trabajar desde Boston, a la estación de trenes. Y resulta que no es su marido, es otro hombre, pero actúa como un esposo, y es aceptado por los chicos, y por ella. “Era feliz, estaba radiante, no tenía remordimientos”. El final de este relato es un remate tan bien ejecutado que debería ser un ejemplo de por qué sólo hay que rematar un cuento cuando se tiene un talento de este calibre.

“La visita”, dedicado a Dylan Thomas, es un relato perturbador en el que una familia acaudalada esconde un secreto que nunca se revela del todo –al menos, no en todo su horror-- en una mansión fabulosa pero voraz. El estilo es anacrónico, como de cuento gótico pero su tiempo es incierto: es casi abstracto, genérico, lo que potencia el extrañamiento. Y “A casa” es un relato de fantasmas aterrador, otra lección narrativa en forma de leyenda urbana inolvidable.

El libro termina con “Los del verano”, que con frecuencia se traduce también como “Los veraneantes”, y solía aparecer en recopilaciones de cuentos de terror de Martínez Roca allá en los primeros años 90. Una pareja de adultos mayores, no ancianos pero ya veteranos, decide quedarse en su lugar de veraneo favorito después de temporada. Y las cosas se complican. No conviene decir mucho más, salvo que Jackson escribe en “Los del verano” un cuento magistral sobre la vejez, el abandono y la soledad. Y también sobre la hostilidad del mundo y la familia cuando uno deja de ser útil. Pero, como “La lotería”, también podría ser una variante del horror folk. Rituales de crueldad antiguos y necesarios para la vida de una sociedad, en los que el diferente es lapidado, aislado y destruído para mantener el estado de las cosas.