Más de 165 mil despidos, la parálisis de la obra pública, la merma en la producción y el desplome del poder adquisitivo generaron un combo explosivo en los bolsillos y las vidas de las y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Las suspensiones, cortes de turno y el inicio de procedimientos preventivos de crisis son una marca registrada del último año y enciende las alarmas en la jurisdicción con mayor población del país.

En diálogo con Buenos Aires/12, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, evaluó la situación que enfrenta el segmento de los trabajadores. Fustigó al presidente Javier Milei por llevar adelante un “industricidio” y puso en valor el rol del Gobierno bonaerense al sostener los empleos del sector público.

“El gobierno de Milei se enorgullece de haber despedido a miles de trabajadores; además de que somete a un examen a todos ellos, algo que directamente es ningunearlos, faltarles el respeto”, sentenció el también dirigente del gremio de Curtidores.

Para hacer foco en la diferencia que existente con el Gobierno nacional en cada una de las áreas, el ministro destacó que “en la Provincia no se despidió a ningún trabajador y se viene respetando el proceso paritario, además de que no necesitamos realizar exámenes porque hay un Instituto provincial que de forma permanente los va formando y capacitando”, por lo que aseveró que “en términos de procedimiento, hay una gran diferencia con el gobierno de derecha de Milei”.

Un viaje en el tiempo:

El funcionario bonaerense, quien compartió bancada con Axel Kicillof durante el paso de ambos por la Cámara de Diputados de la Nación, tiene una larga trayectoria militante, fundamentalmente dentro del sindicalismo. Correa recordó la época de la argentina menemista, hoy reivindicada por el Gobierno libertario, y la comparó con la actual.

“Como dice Axel, estamos en un proceso de industricidio y es mucho más veloz que el macrista. Yo que viví aquella época puedo decir con conocimiento de causa que estamos de vuelta en el año 1998, porque hay procedimientos de crisis, hay pymes que están abriendo convocatoria de acreedores, suspensiones, despidos…”, evaluó.

En esa línea, el ministro aseveró que “el industricidio de Milei ataca puntualmente a la Provincia, que es el corazón productivo de la República, donde tenemos más del 50 por ciento de las pymes, más del 50 por ciento de la mediana empresa y de las cooperativas”.

Por eso, valoró el proyecto de régimen de inversiones que se aprobó recientemente en la Legislatura provincial y del que dio cuenta ese diario. “Para contrarrestar ese criterio del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional de políticas extractivistas sin valor agregado, la Provincia presentó un proyecto que es todo lo contrario y busca poder sostener el entramado industrial bonaerense ya que la política de Milei atenta contra miles de puestos de trabajo, que para nosotros no es un número en una planilla, sino padres, madres, hijos”, marcó el ministro.

“Los intendentes nos plantean preocupación por la caída del consumo interno, con esto de que se planteó al señalar que no hay inflación y que está bajando, pero en los comercios los precios siguen aumentando”, marcó el funcionario.

Para el ministro y gremialista, en solo un año de gestión el Gobierno de Milei ya pasó por tres etapas diversas, todas ellas perjudiciales para los trabajadores bonaerenses: “En la primera etapa de Milei se dieron despidos, sobre todo en la construcción y tuvimos una devaluación más grande que la del Rodrigazo; en una segunda etapa empezaron las suspensiones, el achique de turnos y ahora entramos en una tercera que es como a fines de los ‘90, donde hay despidos y el entramado del tejido laboral empezó a desintegrarse. Solo en los últimos días tuvimos 500 familias en la calle solo entre Avón y Dánica”, aseguró.

Con la sanción de la Ley Bases, se introdujeron variedad de reformas en materia laboral, fundamentalmente en los modos de contratación. En la Provincia, asegura Correa, no impactó hasta el momento.

“En el transcurso de este año nosotros implementamos el principio que se basa en el artículo 39 de la Constitución Provincial, que consagra los derechos de los trabajadores. Al día de hoy, casi no tenemos casos de la implementación de la reglamentación de la Ley Bases en la provincia. Somos respetuosos de sus derechos y tenemos la decisión política de que esta cartera accione haciendo todo lo posible para contemplar los derechos consagrados”, marcó.

En ese plano, no descartó la posibilidad de poner en discusión las leyes laborales bonaerenses, fundamentalmente en relación a la cantidad de horas de trabajo, al señalar que es el rumbo que comenzaron a tomar los países de la región. “Desde el Ministerio de Trabajo estamos dispuestos a discutir todo, pero siempre en el contexto de la realidad mundial. Como militante peronista no tengo problema en discutir cuestiones laborales”, aseveró.

En ese plano, señaló que “Chile tiene 40 horas semanales, Brasil tiene 44 y está en tendencia a disminuirla, nosotros tenemos 48 por una ley que se votó en 1929 y se reglamentó en 1933. Discutamos todo, pero en un contexto de realidad y no lo que pretende el gobierno de Milei, que es ir en contra de los derechos de los trabajadores sumergiéndolos en el pre-peronismo y atentar contra el trabajo de nuestro pueblo porque estamos ante un gobierno que no habla de producción, que no habla de trabajo ni del derecho de los trabajadores”.

“Con Axel y junto con todo el equipo, estamos haciendo todo lo posible para sostener, contener y que ante esta situación ser escudo protector hacia el pueblo trabajador", asegura Correa. Según las encuestas, agrega, Milei tiene cierto apoyo social, "entonces una de las cuestiones centrales es que tenemos que fortalecer mucho la unidad para que el pueblo vea una homogeneidad y generar una expectativa de esperanza", apuntar sin confiar demasiado en esos sondeos de opinión.

"Yo interpreto esa construcción de la esperanza en la figura de Axel, que es el sobreviviente de la derrota electoral; tenemos que consolidar un muy fuerte oficialismo en la Provincia para respaldar al modelo que el pueblo bonaerense eligió las tres veces que concurrió a las urnas”, aseguró el ministro.