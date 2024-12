La tensa disputa entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri por el electorado de derecha en Argentina sigue escalando. En una entrevista que brindó a la Revista Forbes, donde repasó el primer año de su gestión y adelantó sus planes para 2025, el líder de La Libertad Avanza volvió a marcarle la cancha al exmandatario, quien cansado del los desaires de los hermanos Milei viene amenazando con armar una lista propia. "Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado", dijo el actual mandatario en el reportaje que se publicará completo el próximo 29 de diciembre.

El vínculo entre los hermanos Milei y Macri está cada vez más roto. El pasado 13 de diciembre, la fractura quedó a la vista, cuando en un acto de la fundación Pensar, el expresidente se quejó del "destrato permanente" que recibe del Gobierno y dijo que para el año que viene el PRO va a armar "una buena propuesta electoral, con gente que tenga profesionalismo y método”.

Por más que el Jefe de gabinete Guillermo Francos intentó salir a calmar las aguas, y expresó que "no se imagina una elección en la que vayan separados con el PRO", Karina Milei respondió con un golpe directo: un acto en la Ciudad de Buenos Aires, el bastión del PRO, en el que mandó un mensaje claro a sus votantes: "Necesitamos llenar el Congreso, necesitamos legisladores y diputados para que las ideas de la Libertad puedan cambiar realmente la Argentina", es decir, diputados y senadores propios.

No es seguro que este escenario de ruptura total se sostenga entre Macri y Milei, pero no importa a quien se le pregunte de la cúpula del PRO, todos contestan lo mismo: "Hoy está todo roto y vamos solos". Algunos ponen el énfasis en el "hoy", dando a entender que si el Gobierno tuviera algún gesto, las cosas podrían ir recomponiéndose. Aunque la mayoría son pesimistas sobre ese escenario, no falta quienes dicen en el entorno de Macri: "Con este Gobierno, cualquier cosa es posible".

Milei defiende el precio del dólar

En la entrevista con la Revista Forbes, Milei también defendió el precio del dólar y negó que exista atraso cambiario en la Argentina. Al ser consultado sobre el extraño fenómeno de que a los argentinos este año les resulte más barato vacacionar en Brasil que en el país, el ultraderechista respondió: "No me parece una anomalía. La anomalía fueron los últimos 20 años de la Argentina. Hay subyacente una discusión de si el tipo de cambio está atrasado o no (...). En 2002 no se iba nadie de vacaciones. Teníamos un superávit de cuenta corriente, que tuvo un pico de 16 puntos el PBI, después fue 8 y entraban dólares hasta por las orejas. La pregunta es si estábamos bien, porque fue uno de los peores momentos de la historia argentina. Cuando hacés las cosas mal, tu moneda se deprecia. La contracara es que destruís los salarios reales", planteó.

"¿Vos querés que los argentinos sigan viviendo con salarios miserables de US$ 300 como cuando asumimos? ¿O preferís como hoy que tengan salarios de US$ 1.100? Yo prefiero que tengan salarios de US$ 1.100", continuó Milei, omitiendo que durante su gestión los trabajadores perdieron en promedio el 10% de sus ingresos con respecto de la inflación y que el Gobierno que él lidera llevó la pobreza al 52,9%.

Sobre la discusión de si hay atraso cambiario, el ultraderechista mencionó que "una forma que refleja que tenés atraso cambiario es que tenés el tipo de cambio fijo y perdés reservas". Argentina, indicó en ese sentido, "en el último año compró cerca de US$ 25.000 millones, con lo cual no vendría a ser el caso". Otro indicador de atraso cambiario "es que lo cubrís con endeudamiento" y "Argentina en el último año canceló deuda por US$ 35.000 millones", observó el líder de La Libertad Avanza.

Otro indicador, afirmó Milei, "es que estés sosteniendo el dólar subiendo la tasa de interés" y "nosotros recibimos la economía argentina con una tasa de interés del 235% y hoy es del 35%". Por lo tanto, remarcó el ultraderechista, "no están ninguno de los mecanismos con los cuales generás apreciación cambiaria".

Y cuestionó: "¿Alguien se puso a pensar que todos los que piden devaluación lo que están pidiendo es que los salarios de los argentinos bajen? Si tomás el PBI per cápita en dólares, medido al tipo de cambio paralelo o contado con liqui, subió 120%. Y sin embargo no hay ningún elemento de los que prueban que hay apreciación cambiaria. Esto es bien de econochantas, de un nivel de mediocridad exasperante, hacen el cálculo del tipo de cambio real arrancando con el 2002. ¿Por qué no arrancás desde que empezó la Convertibilidad? Porque te da 700. Cuando tenés un gobierno expropiador, espanta capitales y por ende el tipo de cambio real es más alto, la moneda está más despreciada, y cuando generás confianza, la moneda se te aprecia".

Mercosur y libre comercio con Estados Unidos

En diálogo con la Revista Forbes, Milei también reconoció que uno de los objetivos de su Gobierno, tras la victoria de Donald Trump, es firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Respecto al impacto que este tratado podría generar en el Mercosur y la posibilidad de alejarse del bloque regional, al que ha criticado en más de una oportunidad, respondió: "En este momento, soy el presidente del Mercosur. (...) Propuse que cada uno de los países tenga libertad de poder negociar tratados de libre comercio. Si no, el Mercosur se convierte en una carga, y nosotros lo que necesitamos es comercializar, no cerrarnos. A efectos prácticos, no ha funcionado como una herramienta para promover el comercio".

"No digo salir del Mercosur, lo que digo es cambiar las condiciones en las cuales nos relacionamos porque nos estamos perjudicando todos. Dentro de esa agenda, vamos a avanzar en un tratado libre comercio. No tengan dudas. Voy a hacer lo que sea necesario para que los argentinos vivan mucho mejor", concluyó.