La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni termina el 2024 como primera en el ranking FIFA, siendo la mejor del mundo por tercera temporada consecutiva. El 20 de marzo de 2025, el plantel podría sellar su clasificación al próximo Mundial ganándole de visitante a Uruguay en Montevideo. Si eso no pasara, clasificaría cinco días después si supera a Brasil en el Monumental de Núñez.

El pasado 18 de diciembre se cumplieron dos años de la coronación en Qatar 2022, donde el seleccionado logró su tercera Copa de la historia. De aquel plantel campeón del mundo al día de hoy, son ocho los futbolistas que no tienen garantizada la presencia en 2026 por distintas razones.

Alejandro Gómez no es convocado ya que fue suspendido por doping. Además, el defensor Juan Foyth no es tenido en cuenta por el técnico santafecino, Angel Di María y Franco Armani renunciaron al seleccionado luego de ganar la Copa América 24 en los Estados Unidos. Marcos Acuña, por su parte, no es convocado por una lesión que lo tiene a maltraer desde hace tiempo. Guido Rodríguez dejó de ser citado, ya que se ausentó en la doble fecha ante Venezuela y Bolivia, ni tampoco estuvo en la última de clasificatorias contra Paraguay y Perú.

Paulo Dybala no fue llamado en las dobles fechas durante este año, ni fue parte del plantel que ganó la última Copa América. En tanto, Angel Correa, quien supo levantar el trofeo en Doha, fue llamado por última vez en junio de 2024, en la victoria 1-0 frente a Ecuador con el gol de Di María. Luego, el delantero del Atlético de Madrid fue el último cortado por Scaloni en la lista de 26 jugadores para la Copa América 2024, y a partir de ese día, no volvió a ser citado.

A partir del año próximo habrá un recambio de jugadores en la Selección, pensando en la Copa del Mundo 2026. A raíz de esto, son varios los que están en duda, dependiendo de sus rendimientos y de la cantidad de minutos que disputen con sus equipos. El sector de la defensa presenta el caso de un jugador que inició el ciclo como titular, y fue perdiendo terreno: Lucas Martínez Quarta. El zaguero de Fiorentina y exjugador de River asomaba como compañero de Nicolás Otamendi en el fondo, pero perdió el puesto a manos de Cristian Romero. A partir de ese momento, quedó afuera de Qatar 2022, pero disputó un partido en la Copa América 2024.

Gonzalo Montiel tiene un presente inquietante en el Sevilla, y hace varios meses que no puede asentarse en su equipo. En los primeros cuatro partidos post Copa América no sumó minutos, y en uno no fue convocado. Durante la doble fecha FIFA de septiembre, regresó a la Selección para enfrentar a Colombia. En octubre jugó frente a Venezuela. Y en noviembre sumó minutos ante Perú en el Monumental.

Leandro Paredes, en tanto, tiene un buen presente en la Roma de Italia, y está muy bien considerado por el nuevo entrenador, Claudio Ranieri, pero deberá mantener regularidad para no perder terreno de cara al próximo Mundial. Lo mismo pasará con Exequiel Palacios, quien es convocado con continuidad aunque jugó muy poco, apenas un amistoso, un partido por las eliminatorias, y dos encuentros en la última Copa América. Lo bueno para el exvolante de River es que sumó 748 minutos en el Bayer Leverkussen, logrando disputar 16 partidos en la temporada 24-25.

Por su parte, Otamendi es otro que deberá mantener continuidad en el Benfica, y un dato no menor es que llegará con 38 años para competir en Estados Unidos, México y Canadá. Las lesiones a Germán Pezzella le pueden jugar en contra. El marcador central de River tiene que lidiar con distintas molestias que lo aquejan desde hace tiempo. Esto puede llegar a profundizarse y hacer que vaya perdiendo terreno en la consideración del entrenador. En la última convocatoria por eliminatorias fue desafectado por este mismo motivo, y dependerá de cómo se encuentre en los meses previos a la competencia.

En el arco, el tercer lugar detrás de Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli lo pelean Walter Benítez y Juan Musso, aunque Scaloni podría llevar cuatro al Mundial. Pero hoy, el exQuilmes o el actual guardavalla del Atlético de Madrid podría quedar afuera. La presencia de Lionel Messi en Estados Unidos, México y Canadá no está garantizada, pero tampoco descartada. Dependerá pura y exclusivamente de sus ganas de estar o no. De la única manera que no participaría, sería que renuncie a la Selección Argentina en este año y medio.

Por último, los que seguramente estarán presentes en la Copa del Mundo 2026, siempre y cuando sigan siendo muy bien valorados por Scaloni, son el "Dibu" Martínez, con muy buena actualidad en el Aston Villa; Romero, pieza clave en la zaga central junto a Lisandro Martínez, los laterales titulares Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister están muy bien considerados por Scaloni, y también Giovanni Lo Celso. Nicolás González es un jugador polifuncional que suma mucho para el cuerpo técnico, y en la delantera, Lautaro Martínez, Julián Alvarez y Thiago Almada, campeón con Botafogo de la Copa Libertadores creció en la consideración del entrenador, tienen boletos seguros para viajar a América del Norte.

El resto de los futbolistas que fueron convocados en este 2024 viene pidiendo pista para ser tenidos en cuenta, de cara al Mundial 2026. Este grupo no estuvo en Qatar 2022 y sus integrantes fueron convocados post consagración. Facundo Medina, Leonardo Balerdi, Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte, Nicolás Paz, Valentín Barco, Enzo Barrenechea, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone y Valentín Castellanos tendrán un camino largo hasta junio de 2026, para ganarse sus lugares y cumplir el sueño de disputar su primera Copa del Mundo.