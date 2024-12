Los hinchas de Vélez tenían todo preparado para pasar unas fiestas en paz. Es que después de una década sin poder dar una vuelta olímpica, el Fortín se coronó campeón de la Liga Profesional en una última fecha no apta para cardiacos. Ni siquiera el nubarrón de la final perdida ante Estudiantes de La Plata, por el Trofeo de los Campeones, parecía empañar a la campaña del cuadro de Liniers. Pero entre la resaca de la Nochebuena llegó la noticia que menos esperaban: su técnico, Gustavo Quinteros, parece estar lejos de renovar con la institución y todo parece indicar que su camino seguirá en el Gremio de Brasil.

La noticia, por ahora, no está confirmada. Pero no son pocos los indicios. En primer lugar porque trascendió la reunión que mantuvo el extécnico de la selección de Ecuador con el presidente de Vélez, Fabián Berlanga. Y allí -según los medios partidarios- no hubo acuerdo, más que nada por los refuerzos que pidió el técnico para competir la Copa Libertadores que el Fortín volverá a jugar después de dos años de ausencia.

A eso se le suman algunas rispideces entre el técnico, los jugadores y la CD. Es que Vélez fue, sin dudas, el mejor equipo del 2024 pero no quedó ajeno a las controversias: en un año padeció tres derrotas en finales (Copa de la Liga, Copa Argentina y Trofeo de Campeones), suspensiones a jugadores por insultar al técnico (el lateral Elías Gómez se quedó afuera de un par de partidos) y hasta una denuncia por abuso sexual en plena concentración que derivó en la expulsión de cuatro jugadores profesionales. Y, como frutilla del postre, en el partido del sábado, en el que el Pincha superó por 3 a 0 a Vélez en la final de ambos campeones, Quinteros no estuvo en el banco. En algo que se ocultó hasta los últim,as horas el técnico no fue de la partida en Santiago del Estero por un compromiso familiar: se casaba su única hija y el club le dio licencia luego de dar la vuelta olímpica.

El equipo estuvo al mando de su ayudante Leandro Chavo Desábato, pero la determinación generó ciertas controversias. “Nos enteramos el día anterior que no iba a estar. Si bien él es el líder y estaría bueno que siempre esté, hay cosas más importantes que el fútbol, es una realidad. Lo entiendo, pero también todos dejamos cosas de lado”, dijo el capitán Valentín Gómez tras la derrota.

Porto Alegre podría asomar en el horizonte del exjugador de San Lorenzo, quien había vuelto a su tierra después de un periplo dirigiendo en varios países del continente. El medio Zero Hora, enfocado en las noticias de Belo Horizonte, adelantó que hay acuerdo entre Gremio y el DT de 59 años. “Las dos partes ya han resuelto todos los temas de negociación necesarios y han comenzado las conversaciones sobre refuerzos y planificación para la temporada 2025″, indicó el periodista Marco Souza, aunque aclaró que la demora para hacer oficial la contratación está vinculada a su salida de Vélez, club con el que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año.