La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, realizó polémicas declaraciones para referirse al uso de la pirotecnia en las fiestas de Nochebuena y fin de año al recomendar que se le "tapen los oídos" a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y que le den "alguna medicación" a las mascotas para que no sufran los impactos de los fuegos de artificio con estruendo.

A pesar de que en la provincia cuyana hay una ley vigente que prohíbe la comercialización y el uso de petardos y fuegos artificiales, la número dos de Alfredo Cornejo en la gobernación apeló a la responsabilidad social en la utilización de los cohetes.

"Es importante que los dueños de mascotas tengan la precaución de ir al veterinario y que le den alguna medicación para que los animalitos no sufran los impactos de la pirotecnia", aconsejó Casado.

No conforme con esa rústica sugerencia, hizo alusión a aquellos pacientes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o Condiciones del Espectro Autista (CEA): "Lo mismo con aquellas personas que tienen en su familia algún niño autista. Hoy vienen dispositivos que permiten evitar el ruido, tener ese cuidado; que los chicos puedan tener algo que les tape los oídos".



La vice mendocina, que además es médica inmunóloga, aclaró que "hay que tener los cuidados pertinentes. Frente a esas situaciones, las personas que tienen algún tipo de dificultad deben protegerse".

"No podemos estar en la puerta de cada casa viendo si tiran o no un petardo. Las leyes están y es responsabilidad de cada ciudadano cumplirlas. Pero sabiendo que existen personas que no las cumplen, tenemos que tomar recaudos", sentenció.

Seguí leyendo: