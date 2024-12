Un chico, de tan solo 9 años, está internado en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, en Córdoba capital, donde se encuentra intubado, en terapia intensiva, atravesando un crítico estado de salud, a raíz de la explosión de un cohete que se había puesto en la boca. Ya le realizaron una intervención quirúrgica que, según los médicos, no será la única.

La madre del niño internado explicó la versión que un amigo de su hijo le contó: "El amiguito nos dijo que la vieron y creyeron que era una bolita de plástico que estaba tirada. Al parecer, mi hijo se la puso en la boca, la mordió y se escuchó el estallido", retomó María. Creen que el nene mordió lo que le pareció una bolita para ver qué tenía adentro. El mordisco la hizo detonar y le explotó en la cara. El hecho sucedió en las cercanías a su casa familiar, en la localidad de Bell Ville, al sudeste de la provincia de Córdoba.

En el hospital ya le realizaron una operación de urgencia, que duró más de 2 horas, debido a las fracturas sufridas en su mandibula y en la órbita ocular. También debieron curarle la lengua y reconstruirle el paladar, que quedó seriamente dañado luego del accidente. La intervención sirvió para detener una hemorragia. El estado del nene es crítico, por la cantidad de sangre perdida y por las graves heridas que le provocó la explosión.

María, la madre del niño, negó haber comprado fuegos artificiales para estas fiestas: "No sé qué pasó, mi hijo no tenía cohetes y los demás tampoco, fue todo en un segundo". También añadió que no encuentra explicaciones: "no me explico qué había pasado porque él no tenía (pirotecnia). Estaba jugando con los nenitos del barrio y sentí que me llamaban... Fue todo tan rápido que no sé qué pasó", insistía, confusa por la rapidez y magnitud de la tragedia que había golpeado a su familia.

Ante la complejidad del cuadro clínico y el costo económico, en estos días la familia del niño y los vecinos de la localidad de Bell Ville realizan una campaña solidaria para pagar los gastos de las cirugías venideras.

Este nene no fue el único lesionado en la provincia de Córdoba debido a la pirotecnia utilizada en Navidad. Otros dos chicos también fueron ingresados al Hospital de Niños aunque solo con heridas leves, por lo que ya los dieron de alta, al igual que dos adultos cordobeses que fueron al Hospital del Quemado y que también ya regresaron a sus hogares.