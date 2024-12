El expresidente de Uruguay, José Mujica, fue sometido este viernes a una intervención quirúrgica en la que le colocaron de manera exitosa un stent en el esófago, donde en abril le descubrieron un tumor maligno que fue tratado con radioterapia.

Raquel Pannone, médica personal de "Pepe", detalló en una conferencia de prensa que "lo hicimos hoy porque la situación lo requería en este momento. Esto le va a permitir seguir alimentándose por vía oral, seguir recibiendo la comida como hasta ahora y mantener su recuperación en domicilio".

Imagen: EFE.

En ese sentido, explicó el funcionamiento del stent al decir que se trata de "una prótesis". "Es un dispositivo que se coloca dentro del esófago, que se autoexpande. Ese dispositivo, que es metálico, se adhiere a las paredes del esófago y queda allí ampliando la luz del esófago y permitiendo el pasaje de alimentos", precisó.



La doctora remarcó que el equipo médico del exmandatario uruguayo apostaba a que la fibrosis no fuera tan importante y no fuera necesario llegar a esta instancia, pero que finalmente hubo que hacerla. "Era una eventualidad, no significaba que estuviera prevista. Era una posibilidad si la situación clínica lo requería, que fue lo que pasó ahora. La situación requirió que hiciéramos el procedimiento y el procedimiento se hizo en el momento necesario", destacó.

Pannone agregó que al colocar el dispositivo ya vieron que quedó bien colocado y que cumplió inicialmente la función prevista, que es "aumentar la luz del esófago".

Fin de semana internado y luego a su casa

La médica comunicó que "ahora precisamos que se termine de expandir en las próximas 48 horas y eso es lo que vamos a esperar que suceda. Por eso es que va a permanecer acá, porque así controlamos mejor las molestias que le puede generar la colocación del dispositivo".

Imagen: EFE.

Por último, indicó que Mujica está "calmado y tranquilo" en la misma sala a la que ingresó y que permanecerá allí el fin de semana para luego retornar a su domicilio.



El 29 de abril de este año, "Pepe" anunció que tenía un tumor en el esófago, y poco tiempo después apuntó que era maligno y debía tratarse con radioterapia, procedimiento que se llevó a cabo en Montevideo. Meses más tarde, en septiembre, fue intervenido quirúrgicamente y le practicaron una gastroestomía para alimentación.