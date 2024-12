El vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO es un tanto tóxico. Se acercan para luego alejarse y volver a acercase, pero siempre se desconfían. El último capítulo lo marca la decisión de Jorge Macri de desdoblar las elecciones porteñas del próximo año. “Buenos Aires, primero”, fue el slogan que utilizó el jefe de gobierno porteño para anunciar esta maniobra que molestó a todos los libertarios, incluido Javier Milei. Un tema que fue tratado como una posibilidad durante el asado que el presidente disfrutó con su gabinete el jueves pasado en Olivos. Con el anuncio ya confirmado, los libertarios afirmaron que la razón fundamental que llevó al primo Macri a tomar tamaña decisión es simplemente porque "la atracción de su oponente es mayor".

Jorge Macri no sólo anunció la división de la votación sino que también dijo que enviaría un proyecto a la Legislatura para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los cargos electivos de la ciudad. Laura Alonso, la nueva vocera del gobierno porteño, anunció que la elección local se realizará el 6 de julio. Ese día se elegirán las 30 bancas porteñas. En octubre -y en agosto si hay PASO nacionales-, los porteños deberán volver a las urnas para elegir 13 diputados y 3 senadores.

"Necesitamos contar con legisladores que defiendan los intereses de la Ciudad y no que jueguen a ocupar un lugar en una lista, que estén comprometidos, por ejemplo, con los 5 mil millones que aún le deben a los porteños por la deuda de la coparticipación, casi la mitad del presupuesto de todo un año", remarcó el jefe de Gobierno.

Si bien la decisión generó molestia en la Casa Rosada, desde el viejo edificio los informantes libertarios se apresuraron a sostener que la división de elecciones no los afecta. Eso sí, consideran que un posible acuerdo con el PRO se "desinfla". De todas formas no lo dan por perdido y afirman que los acuerdos se pueden realizar distrito por distrito. Es más, se animan a afirmar que al día de hoy las posibilidades electorales de La Libertad Avanza no tiene techo.

Pero todo esto es en off. Cuando hay que hacer declaraciones oficiales la situación cambia y la molestia se expresa sin tapujos. Por caso, La Libertad Avanza porteña no ahorró críticas para Macri: "El Gobierno de la Ciudad no entiende las prioridades de los porteños. Tal vez porque muchos de ellos, incluido el Jefe de Gobierno, no lo son", dijo el partido en un comunicado.

"Desde La Libertad Avanza CABA expresamos nuestra desconfianza y desacuerdo frente a los repentinos cambios en el cronograma electoral anunciados por Jorge Macri. Tal como ha dicho en otras oportunidades el mismo Jefe de Gobierno: cambiar las reglas de juego en pleno año electoral no hace más que levantar sospechas de segundas intenciones", subrayó el espacio que en la Ciudad lidera la diputada porteña Pilar Ramírez. Es más, indicaron que la maniobra es típica de feudos provinciales y para ejemplificar señalaron a Formosa y Santiago del Estero.

Desde el costado económico, LLA porteña dijo que el desdoblamiento "implica gastar 38 millones de dólares que salen de los impuestos" y afirmaron que con ese dinero "en una ciudad donde se escapan los presos, el Gobierno de la Ciudad podría financiar, por ejemplo, una cárcel para más de 500 delincuentes para darle mayor seguridad a los vecinos", apuntó LLA.

En lo único que podría decirse que libertarios y macristas están de acuerdo es en la eliminación de las PASO. De todas formas en las filas de la LLA dicen que Jorge Macri se acordó tarde de avanzar con el proyecto. Lo extraño es que la Casa Rosada también duda sobre eliminarlas o no. El proyecto sigue por ahora en algún cajón de la Casa Rosada y no se sabe cuándo se debatirá en el Congreso Nacional.

Lo cierto es que mientras el PRO porteño afina su estrategia electoral para mantener el control del distrito que los vio nacer, en la Rosada insisten en que el macrismo ya perdió esa hegemonía. Es más, afirman que si Mauricio Macri va por separado se arriesga a quedar tercero "cómodo".