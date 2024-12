Tres líneas internas del Partido Justicialista de Santa Fe decidieron ayer retirarse del Congreso Provincial disconformes con el órgano que iba a definir alianzas y estrategias para la elección de convencionales para reformar la Constitución provincial. Los sectores que se fueron son liderados por el senador Marcelo Lewandowski, el ex gobernador Omar Perotti y el Movimiento Evita que lidera Gerardo Rico. Los tres podrían armar listas por afuera del PJ.

El propio Lewandowski pidió a sus congresales que se retiraran del encuentro: "Vamos a dejar de participar del Congreso, realmente no hay transparencia, hubo negociaciones para tratar de llevar una propuesta común, una propuesta que abarque a todo el peronismo, pero como ya ocurrió en el armado del PJ y de la Mesa de Acción Política, lo que están haciendo es una votación totalmente amañada. Nadie sabe ni controla sobre si son congresales o si no son congresales, quiénes votan y quiénes no y quieren llevar todo de prepo para votar lo que les conviene, que es que esa Mesa sin garantías ni legitimidad que decide quiénes son los que tienen que participar en las próximas elecciones".

Lewandowski, Perotti y Rico.

"Por eso .agregó- vamos a dejar de avalar una representación que está totalmente amañada y que realmente no representa los intereses del justicialismo, sino sólo de alguna parte de la dirigencia. Así que los invito a abandonar este encuentro y demostrar que tuvimos buena voluntad de participar y de acordar distintas pautas que nos sirvan a todos los peronistas, pero está visto que de esta manera no se puede".

El congreso partidario, presidido por Luis Rubeo (h) en formato virtual, terminó exhibiendo que el partido está más partido que nunca: al menos en cuatro sectores. El objetivo era definir su política de alianzas para las elecciones nacionales, municipales y comunales del año próximo, pero sobre todo para autorizar a su consejo ejecutivo, que preside Guillermo Cornaglia, a confeccionar la lista de candidatos a constituyente. La legitimidad de parte de los 190 congresales fue el eje del conflicto.

De todas formas el Partido Justicialista resolvió habilitar el armado de una lista de unidad para las elecciones a convencional constituyente del 13 de abril próximo. El Movimiento Evita pretendió activar la moción para presentar más de una lista del justicialismo en las elecciones convencionales, ya que en esa categoría no habrá PASO. El sector de Lewandowski iba a acompañar y el perottismo también, pero se desencadenaron una serie de conflictos que hicieron que estos espacios decidieran no participar del encuentro.

La especulación en la tarde de ayer es que sobrevendrá lo obvio: el Perottismo armará su lista por afuera y lo mismo ocurrirá con Lewandowski. El Movimiento Evita también participará por fuera del PJ en las convencionales y se encamina a repetir el acuerdo electoral con Ciudad Futura y sumar otros sectores como el de Leandro Busatto y Norma López, que se fueron del rossismo.

Lo cierto es que a partir de enero, la mesa de acción política del PJ de Santa Fe comenzará a trabajar en la síntesis pensada por el sector de los senadores provinciales -al mando del partido-, La Corriente +, La Cámpora, Vamos (intendentes y jefes comunales) y el Frente Renovador para el proceso de selección de constituyentes. Asimismo, ese órgano de discusión evaluará si seguirá abrazando a los referentes de aquellos espacios que decidan jugar electoralmente por fuera del sello PJ.

Para no dejar dudas: el Congreso decidió que la Mesa de Acción Política confeccione las listas para las elecciones a convencionales, las locales y también las nacionales. En ese contexto, se aprobó también una resolución para que se analice la constitución de la mesa de acción política de acuerdo “a la actual realidad del partido”. El consejo ejecutivo evaluará si deben seguir o no en esa mesa los espacios que la integran y este sábado se fueron del congreso. La conducción del partido se defendió de las críticas y afirmó que el proceso del congreso fue legal y “estuvo todo controlado por una escribana”.

No es la primera que el sector de Perotti muestra juego propio: hace pocas semanas la conducción del peronismo ordenó votar en rechazo al proyecto de reforma constitucional y sin embargo cuatro diputados de Hacemos Santa Fe -Omar Perotti, Celia Arena, Marcos Corach y Sonia Martorano- votaron afirmativamente al igual que bloque unipersonal de Juan José Piedrabuena.

En verdad las complicaciones ya se venían advirtiendo en la última semana: es que la falta de PASO para nominar convencionales terminaba siendo un obstáculo para ordenar la interna justicialista. El propio Agustín Rossi había declarado en los últimos días que "se convoca a una elección extraña porque le da un propio régimen electoral a la constituyente. No hay PASO para la elección de convencionales constituyentes y se hace coincidir esa elección con la PASO de intendentes, concejales y presidente comunales. Parece todo armado para perjudicar al PJ" .