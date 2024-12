Luego del fin de semana de furia que tuvieron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por la no construcción de una cárcel el Marcos Paz (Bullrich lo respondabilizó a Larreta, el ex jefe de Gobierno dijo que ella venía hace un año sin poner un ladrillo), siguieron los fuegos de artificio. Entre las cosas que le lanzó a Larreta, Bullrich había dicho que su Gobierno PRO fue “un festín de corrupción, nepotismo y arreglos”. La vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso, la invitó a hacer la denuncia correspondiente, dado que es funcionaria pública y si conoce un hecho de corrupción tiene la obligación de denunciarlo.

El fin de semana fue una suerte de revival de la interna Larreta- Bullrich de 2023 pero con mayor virulencia e insultos, que llegaron hasta lo personal (ella lo acusó de abandonar a su familia; él le recordó que ella se va a Disney en medio de una Argentina con indices de pobreza elevadísimos). Todo comenzó con una declaración de Bullrich, en la que responsabilizó a Larreta por la fuga de presos en la Ciudad: dijo que cuando era jefe de Gobierno no construyó una cárcel en Marcos Paz. Larreta le retrucó que era una cárcel federal y obligación del Gobierno nacional, que ahora ella integraba y que hace un año que no movía un dedo por el tema.



En la disputa, que fue abiertamente festejada por el presidente Javier Milei, terció la vocera porteña, Laura Alonso. Pese a que se mostró reacia a hablar de las internas del PRO, terminó dejándole un mensaje a la ministra: “Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de corrupción debe denunciarlo donde corresponde y por supuesto el jefe de Gobierno tomará las medidas del caso si se trata de un funcionario de su gestión, y la Justicia lo hará respecto de funcionarios de gestiones anteriores”, le recordó Alonso.

La realidad es que, como funcionaria pública, Bullrich tiene obligación de denunciar un hecho de corrupción si lo conoce o, de lo contrario, podría estar incurriendo ella en un delito.



Alonso, no obstante, intentó ser componedora, pese a la distancia que tienen con Larreta: “Horacio Rodríguez Larreta es del mismo partido político”, dijo sin calificar al ex jefe de Gobierno. “Este es el quinto mandato de Pro, con sus matices y diferencias, y ahora está Jorge Macri, yo soy vocera de él. La diversidad de las opiniones las respetamos y nosotros defendemos las posiciones del gobierno de Jorge Macri”, remarcó, sin querer entrar más en la disputa.

Sí se refirió a otros conflictos que tuvo Jorge Macri este año con el Gobierno de Milei, como el de la coparticiación porteña: “Nación ha hecho un esfuerzo por empezar a pagar la deuda de coparticipación, están todavía en discusión muchas cosas, con la ministra de Seguridad hemos avanzado, las conversaciones están caminando bien”, aseguró Alonso. También aprovechó para recordar que los legisladores de Karina Milei no apoyaron el Presupuesto 2025 de la Ciudad: “Lamentablemente LLA no ha acompañado el presupuesto que la Ciudad sí tiene, lamento que la Nación no lo tenga”, lanzó Alonso.

La funcionaria fue suave para el momento que vive Jorge Macri con el Gobierno nacional, luego de que el jefe de Gobierno anunciara el desdoblamiento de las elecciones porteñas. Además de la andanada de críticas que tuvo de funcionarios y dirigentes de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, terminó de confirmar lo que todos ya sabían: que el PRO y LLA se van a enfrentar en territorio porteño. "Pareciera que en la Ciudad La Libertad Avanza y el PRO no irán juntos", dijo Francos, que los desafió: "En la cancha se ven los pingos".

La polémica entre Bullrich y Larreta tuvo contribuciones de distintos aliados a uno y la otra, que no dejaron de decir lo suyo. Así, el ex ministro macrista Pablo Avelluto se dedicó a recordar la carrera de la actual ministra:



"Década del 70: Juventud Peronista 1972-1996: Partido Justicialista 1996: Unión por Todos / Unión por la Libertad 1996-2001: FREPASO 1999-2001: Alianza 2007-2011: Coalición Cívica 2011-2024: PRO 2024: La Libertad Avanza. Estos son sus principios", resumió su currículum en modo Groucho Marx.

El titular de la Coalición Cívica, Maxiliano Ferraro, en tanto, volvió sobre el punto de la cárcel y le dijo: "Señora Ministra, le recuerdo, por si la memoria le falla, que la unidad penitenciaria de Marcos Paz no se pudo terminar, junto a otras obras, porque al Gobierno de la Ciudad, durante la gestión K de Alberto Fernández, le quitaron los fondos de coparticipación". "Fondos que el gobierno que usted integra inicialmente se negó a restituir y que recién, ocho meses después, fueron objeto de un acuerdo a cuenta gotas. Deje de hacer caranchismo político y concentre todos los esfuerzos en garantizar la seguridad de los argentinos. Le deseo un feliz año y lo mejor con sus nietos en Disney", cerró.



En tanto, el legislador bullrichista Juan Pablo Arenaza publicó una foto de un mandril y escribió: "Veo muchos Larretista enojados. Los entiendo".

Y todavía no empezó siquiera el 2025, año electoral.