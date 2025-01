“El intendente me choreó”, asegura Segio Tuya. El comerciante, víctima de la persecución de Ramiro Egüen en 25 de Mayo, pasó la Navidad con la tensión de verse envuelto en una nueva agresión del jefe comunal que sigue emparentándose con el método de La Libertad Avanza. En esta ocasión, le quiso pegar.

Luego de acercarse a una radio local para preguntarle a Egüen las razones por la que sigue sin devolverle su herramienta de trabajo, el intendente lo invitó a pelear y lo esperó a la salida del estudio para golpearlo.

A sus 52 años, Tuya habla con Buenos Aires/12 y dice que es la primera vez que está envuelto en un tema judicial. El domingo, cuatro días después de las agresiones, denunció a Egüen en la comisaría. “Me aconsejaban que dijera que me amenazó de muerte, pero yo soy justo y no voy a decir algo que no recuerdo que pasó, pero sí voy a acercar los videos donde está todo”, señala quien está al frente de una distribuidora.

No es la única denuncia. Daiana Loza, abogada y parte del equipo del ex intendente Hernán Ralinqueo, explica que también se presentaron ante la Justicia a raíz del “escándalo” del que fue testigo el distrito el fin de semana previo a Navidad. “Es una locura lo que hizo”, expresa a este diario. Detalla que denunciaron a Egüen luego de que los videos se hicieran públicos y mostrasen la violencia del jefe comunal.

“Solicitamos que se lo juzgue por incumplimiento de los deberes de funcionario público, violencia y abuso autoridad, amedrentamiento, y violación a la propiedad del señor Tuya”, indica Loza. “Creemos que las pruebas están documentadas”, agrega.

De mínima, la agresividad de Egüen se retrata en lo sucedido dentro del estudio FM Urbana durante el programa La Mañana de Adriana en 25 de Mayo. “Sos un cagón, si tenés un problema lo arreglamos abajo”, amenazó el intendente. Y, según Tuya, en alguna medida cumplió. “Cuando bajé estaba ahí y lo vi venir con el gesto del puño apretado como para pegarme y lo agarraron los funcionarios que estaban con él”, cuenta.

Dentro del estudio, también lo trató de “borracho”. “Ahora te va a esperar Tránsito porque vos estás en pedo”, fue la otra amenaza, partiendo de la premisa de que como intendente puede hacer lo que guste con las fuerzas de seguridad locales.

¿Por qué?

El motivo del comportamiento de Egüen resulta, a esta altura, lejano e irrisorio. Resulta que Tuya, ex concejal por la UCR, pero que abandonó la vida partidaria y política en 2015, cuestionó que, al asumir, el intendente del GEN no terminara una guardería en el parque industrial. “Una obra que estaba al 95 por ciento”, cuenta Tuya.

Desde entonces, empezó el calvario. En marzo le secuestraron el auto elevador en la puerta de su negocio bajo la excusa de no tenerlo patentado. “No tiene los papeles como los otros cuarenta comercios de la ciudad y hasta la Municipalidad no tiene el de su maquinaria”, sostuvo en aquel momento. La jueza de paz local le negó la posibilidad de recuperar su herramienta de trabajo a pesar de haber pagado la multa correspondiente. Y, en las últimas horas, el intendente se vanaglorió de hacerse del “sampi” como se lo conoce por su marca, y lo exhibió en la puerta de la Municipalidad de 25 de Mayo.

“Mis abogados me dicen que esté tranquilo porque esto se resuelve a favor nuestro, pero no creo que un intendente serio pueda hacer semejante provocación, sumado a la ilegalidad de lo que está haciendo”, subraya Tuya. Y dice: “Es más Venezuela que otra cosa”.

Además, su padecimiento no pasa únicamente por la maquinaria que, por decreto, Egüen decidió que es propiedad del municipio. También vive un acoso constante por redes sociales, tanto él como su esposa, quien lo acompaña al frente de su negocio. “Me insultan y dicen cosas falsas de nuestra vida, pero estoy entero porque mi pelea es justa”, sostiene.

“Para mí es un clima del momento, porque si esto pasaba hace una década seguro había otro tipo de intervención y no estaría en el cargo”, apunta el comerciante. Asegura que varios de sus funcionarios le escriben por privado pidiéndole disculpas por el “papelón” que les resulta el intendente.

Según su mirada, la actitud que tomó Egüen es propia de una intolerancia con el que puede pensar distinto. Una exacerbación de la grieta. Y los ejemplos sobran. Este medio contó como se empecinó en vender el predio del frigorífico local y dejar a cien trabajadores en la calle. No contento con eso, y luego de que los empleados cortaran la ruta y se manifestaran frente a la intendencia, Egüen se vengó con los familiares.

Débora Coronel charló con este diario meses atrás y relató cómo cambió el trato desde el momento que su esposo se manifestó en contra de la ordenanza que lo dejaba en la calle. El desenlace fue el peor: la echaron.

Si situación se sumó a los más de 300 empleados municipales despedidos a principios de su gestión tras señalarlos como “militantes” del ex intendente Ralinqueo. En las últimas horas, Loza cuenta que se sumó la situación de una trabajadora de la delegación de Norberto de la Riestra, un pueblo del municipio. Como esposa de Ricardo Iribarne, representante del Sindicato de Trabajadores Municipales de 25 de Mayo, Loza relata que padeció violencia laboral y de género, incluso después de que su marido fuera despedido por la gestión de Egüen.

Madre de una adolescente discapacitada de 17 años, la mujer quedó envuelta, según relata Loza, “en persecución, le aparecía la camioneta de la delegación en el barrio, la suspendieron y hoy tiene que tomar medicación psiquiátrica porque sufre ataques”.

¿Qué pasó en la radio?

Tuya cuenta que, durante la mañana del 18 de diciembre, un amigo le dice con ironía “tu amigo está en la radio”. Con el correr del último mes del año, ya van nueve meses durante los que el comerciante pelea por recuperar su autoelevador. Entonces, se acercó al estudio de FM Urbana. “Lo único que reconozco es que estaba con bronca porque ese día me llegó la notificación de que la Municipalidad era propietaria del sampi por abandono, cosa que es totalmente falsa”, repara.

“Pedí permiso y tanto él como la periodista, muy afín al Municipio, aceptaron que me sentara”, asegura Tuya. La observación no es menor, ya que en el comunicado de la radio afirman que “irrumpió” en el lugar.

“Empecé a hablar y no pude exponer porque enseguida empezaron los agravios”, subraya el comerciante que desde el 27 de marzo no cuenta con su patrimonio de más de 10 millones de pesos. Sostiene que, cuando pagó la multa, esperaba que la jueza de paz le restituyese la maquinaria en octubre porque “no tener la patente no es motivo para que no me lo devuelva porque soy legítimo portador, ya que tengo el boleto de compraventa certificado por escribano”.

Tuya relata que la jueza renunció semanas atrás, por lo que la potestad de la decisión pasó al intendente. “Él hace un decreto diciendo que por abandono era propiedad del Municipio, cosa que no es real porque venimos haciendo todos los trámites administrativos, e incluso llegó a decir que el Sampi es robado”, apunta.

Remarca en varias ocasiones que ya no participa políticamente. “Siempre decían que los intendentes no influyen en las actividades económicas porque eso depende de la macroeconomía, pero acá interfirió en la de muchos”, señala. Cuenta que, además de su caso, comerciantes que comentaron en redes sociales sobre lo sucedido con su auto elevador y tuvieron que mudar su comercio por problemas con el alquiler, hoy no consiguen la habilitación para poder operar. “Un trámite que duraba una semana hoy lleva seis meses sin respuesta”, dice Tuya.

Sobre la gestión de Egüen, no encuentra méritos a resaltar. “No trajo una sola fuente de trabajo, en el parque industrial están las mismas empresas o menos, metieron un impuestazo y no llegan obras”, enumera.

“Nos aisló”, sostiene.

En este contexto, explica que la actividad comercial cayó, pero que en su caso la facturación se mantuvo tras una decisión que tomó en diciembre de 2023: ampliar el rubro. Señala que su distribuidora era solo de bebidas, algo que decidió modificar tras la asunción de Javier Milei. “Con mi señora hicimos el análisis de la situación y dijimos que la gente iba a privilegiar las primeras necesidades, entonces comenzamos a bajar el stock de bebida y pasamos a comestibles”, indica.

Advierte que la venta de bebidas de primeras marcas o de vinos que pertenecen a bodegas de siete y ocho mil pesos cayó entre un 30 y 40 por ciento. “Hay menos consumo y menos festejos de cumpleaños”, remarca. “Si nos quedábamos solo con bebidas, la íbamos a pasar más difícil”, apunta.

“Pudimos amortiguar el golpe este año, pero veo más difícil el próximo, porque las empresas aun no hicieron despidos por lo que lleva formar operarios y un equipo que funcione, entonces esperan hasta último momento para ver si levanta”, cuenta desde su experiencia. Sostiene que se está desarrollando un proceso de primarización donde “se va a importar hasta un vaso” y eso disparará el desempleo.