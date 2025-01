La Asociación de Trabajadores del Estado denunció que el plan motosierra de Javier Milei tiene por objeto vaciar la Administración de la Administración de Parques Nacionales (APN), "destruir su historia, desconocer la importancia (...) de la planificación a largo plazo, y dejar en la calle a trabajadores y trabajadoras con experiencia, capacidad y compromiso".

En esa línea, ATE destacó que en 2024 Parques Nacionales sufrió "más de cien despidos arbitrarios e injustificados" porque incluso quienes perdieron su empleo aprobaron el examen de idoneidad que exigió el Ministerio a cargo de Federico Sturzenegger. "Después de las Fiestas, vamos a determinar un plan de acción", precisó la Coordinación Nacional de Delegados en Parques Nacionales, que añadió que "Luego cada área protegida establecerá un plan de lucha en territorio".

También informó que en diciembre de 2024 el directorio de APN dió aviso de despido a 23 trabajadores. De ese total, dos trabajadores se desempeñaban en la provincia de Salta: un administrativo con cupo trans y lugar de trabajo en la Reserva Natural Pizarro y un brigadista de Parque Nacional El Rey. El restante también fue otro brigadista, aunque con lugar de trabajo en el Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy.



Un integrante de la Coordinación de Delegados de ATE opinó que el plan motosierra libertario es, por igual, "contradictorio y perverso". "En la gestion anterior, dimos un paso importante con un convenio con el Conicet para que Parques Nacionales se transforme en un servicio de ciencia y técnica", explicó a Salta/12 un referente de la región NOA de ATE. Por medio de ese vínculo que se estableció formalmente entre organismos de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, se firmaron 200 contratos. Esos vínculos laborales no fueron renovados por orden del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

"No quieren que se genere información sobre las áreas protegidas", destacó la misma fuente sobre las posibles razones del recorte libertario. "Tampoco quieren que se investigue. Quieren crear 200 guardaparques y generar malestar entre los trabajadores", agregaron en relación a los despedidos del convenio entre el Conicet y APN. "Quieren que los Parques Nacionales sean islas y que gestionen únicamente el cobro de entradas a turistas", aseveraron.



En este sentido, el comunicado que emitió ATE el penúltimo día del año pasado también giró en torno a esta crítica. "No da lo mismo tener o no profesionales y técnicos, con quienes brigadistas y guardaparques puedan trabajar en territorio para supervisar, fiscalizar, remediar, revelar, planificar y consultar", aseveraron los delegados que integran la Coordinación Nacional. "No da lo mismo desconocer la convivencia y el intercambio de saberes con comunidades indígenas y campesinas para garantizar viabilidad y contención en el día a día del trabajo de campo". "Su aborracimiento contra la investigación científica", advirtieron en otro párrafo del extenso comunicado, "se ve en (...) la absurda prohibición de mencionar en APN al cambio climático".



Eloy López, delegado en el Parque Nacional Calilegua, recordó en diálogo con Salta/12 que antes de las reformas de la Ley Bases, el marco normativo le permitía a la APN establecer convenios con otros espacios de protección en provincias, municipios y áreas de reserva privadas. "De ese modo, podíamos trabajar en áreas de amortiguación y extender el monitoreo de especies en peligro de extinción, como el yaguareté", señaló. "Al ser derogadas leyes fundamentales -entre las que citó la 26.160, relacionada con los territorios indígenas- no podemos crecer con otros organismos, como INTA o Agricultura Familiar", precisó. "Con esta quita de derechos, estamos prisioneros en los Parques Nacionales, y además, el fantasma del desarrollo (agro) inmobiliario aparece nuevamente", ponderó.

En su comunicado, la Coordinación de Delegados detalló la situación de los tres tipos de trabajadores que tiene la APN: administrativos por un lado, guardaparques y brigadistas por otro. "Salarios míseros que comienzan por los $470.000 pesos y precariedad absoluta es lo que esta gestión nos devuelve por la entrega (...) en cada temporada de incendios", señalaron acerca de la situación laboral de los brigadistas forestales del país. El documento también indicó que son 410 los especialistas en manejo del fuego, cuya tarea consiste en "combatir incendios y calcular riesgos en las áreas protegidas". "No sabemos qué será de nuestro futuro porque no firmamos contratos para 2025", advirtieron los brigadistas nacionales de ATE.



Sobre los trabajadores que se desempeñan en las áreas de ciencia y técnica, el gremio denunció que el directorio de APN, que conduce Cristian Larsen, pretende eliminar a esos dos agrupamientos de empleados nacionales. "En APN necesitamos la aplicación científica del conocimiento hecha para y por el organismo", advirtió la Coordinación de Delegados. "Esto nos permite multiplicar la información disponible y llenar los vacíos (de conocimiento) existentes". "Achicar la planta de Parques (...) es la garantía del desmanejo de las áreas protegidas y de los negocios para pocos", precisaron. "Es la destrucción de un organismo fundamental para la protección de nuestros bienes comunes".



Acerca de los guardaparques, insistieron en recordar que la Nación no abrió la paritaria estatal del sector ni en 2023 ni en 2024 y que, por lo tanto, los salarios de ese grupo de trabajadores experimentaron una pérdida importante en sus ingresos. "Nos extorsionaron supeditando la apertura de paritarias a que aceptemos traslados obligatorios", denunció ATE al analizar la situación del agrupamiento.

"Las autoridades hablan de la importancia de nuestra tarea de fiscalización, pero no quieren cubrir los gastos que demanda la caja de retiro de guardaparques y buscan pasarla a la caja de retiro de la Policía Federal", informaron en el mismo documento. "Somos (los) trabajadores de la conservación (y) no vamos a permitir el desguace de Parques Nacionales", concluyeron. Justamente, en sus manos el Estado argentino entregó -desde 1934- la inmensa tarea de conservar y administrar al menos ese 5 por ciento del territorio que la Nación destina a la protección de porciones representativas de los ecosistemas del país.

En la reconfiguración estatal del presidente Javier Milei, la APN pasó a depender de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En su informe número 141 ante el Senado nacional, Guillermo Francos destacó que el recorte entre diciembre de 2023 y setiembre de 2024 en el área de la Administración de Parques Nacionales había sido de 195 puestos de trabajo. Por lo tanto -siempre siguiendo ese informe- la planta de trabajadores de la APN se redujo -al menos en ese período- de 2.256 a 2.061 puestos de trabajo.