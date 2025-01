El Ministerio de Salud de la Nación puso en vigencia desde este 1 de enero la implementación de la receta electrónica. La utilización de esta herramienta -que apunta a reemplazar definitivamente la receta en papel- no es obligatoria, ya que como el sistema de salud en la Argentina no está centralizado, cada provincia es libre de elegir si adhiere o no a la nueva normativa. En el caso de CABA y provincia de Buenos Aires, aclararon fuentes sanitarias, son jurisdicciones que no adhirieron a la ley nacional porque cuentan con una ley propia, que prevé la coexistencia de la receta de papel y la receta electrónica.

En CABA, la ley que rige es la N°6439, sancionada en el 2021, que establece "la prescripción y dispensa de medicamentos, y toda otra prescripción, que podrán ser firmadas a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas en formato papel y/o electrónicas y/o digitales en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo regulado en la parte pertinente por la ley Nacional N° 27.553 y sus modificatorias".

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, rige desde el 28 de febrero de 2023 la Receta Electrónica Bonaerense, que coexiste con las prescripciones de medicamentos en el formato tradicional: la receta en papel.

Actualmente, solo 11 provincias adhieren a la Ley Nacional -Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán- mientras que hay cuatro jurisdicciones tienen su propia ley con un régimen propio: Buenos Aires, CABA, Chubut y La Rioja.

En Río Negro y Santa Fe, en tanto, hay proyectos de ley provincial en curso. En el caso de las siete jurisdicciones restantes, aún no cuentan con ley provincial: de ellas, cuatro adhieren al uso de receta electrónica y se espera cuenten con proyecto de ley próximamente (San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Cruz) y tres aún se encuentran en revisión de sus planes de ley provincial (La Pampa, Neuquén, Formosa).