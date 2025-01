Alexis Guerrera estrenó el cargo de presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en medio de un debate caliente, dada la difícil negociación por el Presupuesto 2025 de Axel Kicillof, que no llegó a buen puerto. La semana pasada, tras una sesión fallida, el legislador anunció la puesta en marcha de una mesa de trabajo que reúna a todos los sectores para buscar una luz al final del camino.

El dirigente del Frente Renovador y fiel ladero del líder de esa fuerza constitutiva de Unión por la Patria, Sergio Massa, recibió en su despacho a Buenos Aires/12, en la previa del inicio de la ronda de encuentros que congregará a funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores. Allí, Guerrera hizo un repaso de cómo fueron las negociaciones y qué se pondrá sobre la mesa en esta nueva etapa.

El exintendente de General Pinto y exministro de Transporte de la Nación puso en valor el diálogo entre los dos poderes del Estado y dejó definiciones sobre el rol que tomará su espacio político en un debate polémico como lo es la marcha atrás con la ley que limita las reelecciones a dos periodos para intendentes y legisladores.

--¿Cuáles son las expectativas para este 2025, considerando que los años electorales son, por lo menos, complejos en la Legislatura bonaerense?

--Primero, iniciar la ronda de conversaciones con la oposición en una mesa que acordamos con presencia del Ejecutivo y reanudar el diálogo abordando las leyes clave para este año que son el Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento. Me parece fundamental que el gobernador cuente con estos instrumentos, para poder darle la dirección que él imaginó para este 2025. El resto del año, seguir acompañando la gestión que será de dos formas diferentes: si tenemos este paquete, será acompañar lo que el Presupuesto dice. Si no lo tenemos, ver las necesidades legislativas del gobernador y acompañar las iniciativas propias de legisladores de esta casa. A pesar de que en años electorales no es tan fácil, la idea es mantener un ritmo parecido al que se dio en 2024, donde trabajaron muchísimo las comisiones, se adelantaron proyectos que venían con demora y sesionar la mayor cantidad de veces posible, no solo para darle cantidad, sino calidad a la Legislatura. La Provincia no necesariamente requiere muchas leyes, sino que necesita leyes estratégicas y estas tres que estamos tratando son fundamentales para el resto del año.

--Entonces, más allá de los comunicados o mensajes en redes, esta mesa de trabajo que se estableció sigue en pie.

--Tengo que iniciar una ronda de llamadas, pero hasta el lunes que hablé con algunos presidentes de bloque, seguía en pie. Hablé también con el gobernador y está interesado en que agotemos todas las instancias y en que hagamos lo posible para tener estas leyes. El gobernador está obligado a prorrogar el Presupuesto porque, de lo contrario, no tiene un marco en el que manejarse desde el 1 de enero. Sin embargo, una vez que hayamos logrado la aprobación cae la prórroga por decreto porque la ley tiene un valor superior.

--¿Cómo va a funcionar esta mesa? ¿Quiénes la van a integrar?

--El martes 7 a las 15 comenzaremos con la primera ronda con el interbloque del PRO, los radicales y la Coalición Cívica. Luego seguiremos con otros bloques, si es posible el mismo día o al siguiente, e iremos abordando e incorporando los distintos temas en discusión sobre los que no nos pusimos de acuerdo.

--El Ejecutivo dice que uno de los puntos que hizo que se cayera todo fue la demanda por los lugares vacíos en la Corte. ¿Eso se podrá resolver?

--Tengo la expectativa de que avancemos en la mayor cantidad de temas posibles. No me quiero anticipar a los resultados de las reuniones. Es posible que el de los cargos de la Corte no sea un tema posible de resolver ante la necesidad de contar con este paquete, pero sí hay otros cargos que el gobernador había anticipado que altas por bajas sí, como también otros que entiende que no sería bueno poner en juego. El de la Corte puede ser un tema a tratar específicamente, por fuera del Presupuesto. Me parece que está bueno abordar los temas en los que no nos pusimos de acuerdo y que sí son inherentes a los temas a tratar.

--¿Por ejemplo cuáles?

--El endeudamiento ¿atado o no a un fondo? Ese endeudamiento, ¿lo elevamos para que el fondo no se lleve una parte de eso? El presupuesto ¿con fondo, de cuánto? Son cosas que tenemos que resolver con la presencia de los presidentes de los bloques y con el Ejecutivo para que no haya una desconexión. A su vez, otros temas que estuvieron presentes por parte de la oposición como achicar facultades sobre topes en la Ley Fiscal. No quiero anticipar posiciones porque la idea es que podamos resolverlo con diálogo.

--La oposición dice que uno de los mayores problemas fue el impacto de la interna de Unión por la Patria. ¿Qué rol cumplió la interna del peronismo en esta discusión?

--Vamos a los datos objetivos. El Ejecutivo envió 16 leyes, esta Cámara aprobó 12 y solo dos no estuvieron en condiciones de ser aprobadas. Eso habla a las claras de que más allá de las diferencias que pueda haber en un bloque de 37 integrantes de diversos sectores, hubo un gran consenso y acompañamiento a las iniciativas del gobernador. Yo no vi desordenado el bloque, bajamos los 37. Las 37 manos para acompañar el paquete estaban y habíamos logrado el acompañamiento de otros dos bloques para llegar a la mayoría simple. No llegamos a conseguir los dos tercios. En ese esquema, si bien existen diferencias dentro del bloque, en lo que tiene que ver con darle las herramientas al gobernador las condiciones estaban dadas.

--El Frente Renovador tiene una postura sobre las reelecciones indefinidas y ese tema se puso en debate en el marco del paquete presupuestario. ¿Se va a incluir en la negociación?

--Es un tema que va a formar parte de la mesa de discusión. Si nuestro bloque encuentra el consenso necesario, el Frente Renovador no va a ser un entorpecimiento. Si se consigue el número por fuera de los diez, nosotros no vamos a presentar algo que entorpezca eso que se consiguió a partir del consenso con los demás espacios.

--¿Cómo es su relación con Axel Kicillof?

--Buena. Estuvimos en comunicación durante el cierre de la sesión, hablamos esta semana, vamos a seguir dialogando e intensificarlo cuando comiencen las reuniones. El vínculo es bueno y hoy tenemos grandes responsabilidades. Lo último que debe hacer un político es dejar de dialogar y eso no va a suceder. El gobernador plantea con mucha lógica que no le sirven las leyes sin el endeudamiento porque para poder pagar los compromisos de deuda contraídos por María Eugenia Vidal, se le desconfigura si tiene que hacer ajustes para pagarlo. Por eso vamos a tratar de conseguir el paquete completo. Me parece que uno de los problemas de la Argentina y de la Provincia es seguir revisando el pasado todo el tiempo. Tenemos que llegar a puntos de encuentro aunque no sea el cien por ciento de lo que quisiéramos unos u otros, tenemos que proyectar más sobre la Provincia, su futuro. Veo en la oposición una mayoría con buena vocación para llegar a estos puntos de encuentro.

--Sobre esto último, hay una serie de decisiones que tiene que tomar el gobernador, pero van a repercutir en la Legislatura y que tienen que ver con lo electoral. ¿Cómo evalúa ese escenario?

--Es parte de la discusión que llevan adelante los actores principales de nuestra fuerza y también de la oposición. Cualquier anticipo en este momento en el que abrimos negociaciones, quizás las entorpezcan, me permito demorar la respuesta.

--¿Qué opinión tiene de la posibilidad de un desdoblamiento electoral o de ir a concurrentes?

--Todavía tengo dudas. Sí hay una experiencia cercana, que tiene que ver con aquellas provincias que desdoblaron creyendo que aislándolas de lo nacional iban a poder conservar los gobernadores su mandato y la mayoría de las experiencias no fueron positivas. Los escenarios cambian, los protagonistas y la ciudadanía también. No tengo una opinión final porque yo mismo voy evaluando qué es lo mejor, pero si me baso en la última experiencia. Haber desdoblado no fue lo mejor.

--¿Cómo impacta en la Provincia este contexto económico, con un Gobierno nacional de diferente signo político y también novedoso?

--Tiene de novedoso la forma de autoproclamarse y promocionarse. Entiendo que el vecino que no lee todo el tiempo política pueda quedarse con la versión mediática o tuitera. Muchos ciudadanos compraron la versión de que pagaría ‘la casta’, pero en los hechos no fue la casta política ni económica la alcanzada. El país está virando de un país productivo a uno que vive de la renta financiera, eso va a significar cada vez menos puestos de trabajo. La casta terminaron siendo los jubilados, las pymes, la clase media que apostó mucho a esta nueva forma de hacer política y se encontró con que aumentaron los servicios en un 200 por ciento. Está claro que la forma de comunicación es buena, llega a lo que el ciudadano quiere de la política, pero analizando lo ocurrido hasta ahora y la perspectiva, me parece que atravesamos el proceso de una Argentina para unos pocos y empieza a excluir a una gran cantidad de personas. Hacen creer que el ideal es el mercado con ausencia total del Estado, yo creo que debe ser la convivencia de la justa medida de ambas cosas. Es bueno el mercado, pero el Estado tiene que estar presente. Lo vemos en Alemania, en Francia, en los países nórdicos que no tienen Estado ausente, sino uno que interactúa para que el mercado no se coma a sus propios consumidores. Que todavía haya muchos vecinos que celebran que tengamos como Presidente a un topo que viene a destruir el Estado, es malo. Tenemos que conseguir un equilibrio. Yo vengo de un pueblo chico y me pregunto qué pasa con la salud o la educación en esas comunidades, porque una empresa privada no va a ir. El Estado no tiene que desaparecer.

--¿Ahí qué rol juegan los grandes actores del interior, como son los ligados al agro, que al momento tienen una mirada favorable a esta administración nacional?

--Se da una particularidad extraña porque hoy la rentabilidad del sector es mucho peor que la de un año atrás. No hay tractorazo, no piden dólar soja, tampoco se levantaron las retenciones. Creo que hay mucho de ideológico y quizás en parte de eso hemos contribuido nosotros. Hoy los insumos agropecuarios en dólares son mucho más caros. Hay un componente ideológico muy fuerte que tenemos que trabajar desde Unión por la Patria, para que analicen con una mirada más empresarial que la política cuáles fueron los años en los que mejor les fue.