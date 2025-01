Luego de exigir públicamente ser vendido en este mercado de pases, Juanfer Quintero evitó sumarle más polémica a su situación en Racing y este viernes se apersonó en el primer día de la pretemporada académica, que además contó con la presentación de Diego Milito, presidente electo en diciembre, y Sebastián Saja, nuevo director deportivo, ante el plantel.

Tras una gran temporada donde conquistó la Copa Sudamericana y rompió varios récords, el equipo dirigido por Gustavo Costas inició su preparación para el primer semestre de 2025 en el predio Tita Mattiusi con la sorpresiva presencia de Quintero quien, hace algunos días de vacaciones en Colombia, confesó que prefiere quedarse en en su país. "Si se da todo, creo que se cierra el ciclo mío en la Argentina como jugador", había declarado.

El enganche de 31 años se presentó a entrenar ya que aún tiene contrato y busca no tener conflictos adicionales con el club que revitalizó su carrera al comprar su ficha en 2023 luego de sus pasos por el fútbol chino y Junior de Barranquilla. Su representante, Rodrigo Riep, también llegó al país e intentará que Racing baje los 5 millones de dólares que solicita de resarcimiento para recuperar la inversión hecha en su momento.

Quintero y Rojas bromean durante su reencuentro. (Prensa Racing).

Quintero viene arrastrando situaciones familiares que lo llevan a preferir volver al fútbol colombiano y tiene todo arreglado con el América de Cali. El exRiver acordó un contrato de tres años con los "Diablos Rojos" pero la oferta del club caleño, por el momento, sólo encontró carcajadas en Avellaneda: un millón de dólares y en tres cuotas.

Juanfer llegó a Racing en agosto de 2023 para afrontar la serie de cuartos de final de Libertadores ante Boca pero su rendimiento estuvo lejos de lo esperado. Tras varios altibajos, encontró su mejor forma bajo el mando de Costas y tuvo un rol muy preponderante en la Sudamericana, sobre todo en la semifinal de vuelta ante Corinthians, cuando marcó dos de los tres goles que hizo en la Copa.

En total, jugó 54 partidos con una marca de 13 goles y 11 asistencias, aunque también sumó muchas ausencias: 19 entre lesiones y cuestiones personales. De todos modos, la vidriera académica le sirvió para volver a la Selección Colombia luego de un impasse de casi dos años, que incluyó su segundo paso por River, y ahora es una pieza habitual para el DT Néstor Lorenzo, que lo utiliza como recambio en los segundos tiempos.

Uno de tres

Así las cosas, Quintero fue el único de los tres colombianos de Racing que se hizo presente en el inicio de la pretemporada. No lo hicieron ni Roger Martínez ni Johan Carbonero. El nueve quedó libre el 31 de diciembre y tiene en el Whatsapp una oferta de renovación por dos años que aparentemente no competiría con las que tiende del exterior. Mientras que el extremo, de muy flojo final de temporada -no salió del banco en los últimos cuatro partidos de la Sudamericana, pegó el faltazo sin permiso y será sancionado. El exGimnasia tiene una oferta del Inter de Porto Alegre de Brasil para salir cedido.

Respecto del último plantel, tampoco estuvieron el central Leonardo Sigali, quien se despidió del club tras exitosas siete temporadas, y el extremo Agustín Urzi, retornado a Juárez de México tras un préstamo que no fue renovado.

Maravilla y los retornados

En cuanto a Adrián "Maravilla" Martínez, la dirigencia y el entorno del jugador siguen negociando una mejora salarial para el gran goleador argentino de la temporada (30 gritos). La flamante comisión directiva le ofreció triplicarle el sueldo mientras el futbolista es seguido de cerca por clubes del exterior y también River.

Además, hubo varios jugadores que volvieron a Racing tras estar cedidos en otros clubes pero deberán definir su continuidad como los arqueros Gastón "Chila" Gómez (San Lorenzo) y Matías Tagliamonte (Gimnasia de Mendoza); el defensor Nicolás Kozlovksy (Rafaela); los volantes Catriel Cabellos (Alianza Lima de Perú), Patricio Tanda y Evelio Cardozo (Unión de Santa Fe); y los delanteros Héctor Fértoli (Huracán), Iván Maggi (Nueva Chicago) y Emiliano Saliadarre (Temperley).

El domingo a Paraguay

El primer equipo de Racing viajará este domingo a Paraguay, lugar donde realizó la pretemporada 2024, para continuar con la puesta a punto y retornará el 12 de enero para llevar a cabo el último tramo de la preparación.