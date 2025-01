El despliegue de la alfombra roja en la puerta del hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles hace un par de días coronó los preparativos de cara al puntapié de la temporada de premios de Hollywood que se desarrollará durante enero y febrero. La campana de largada sonará este domingo 5 a las 22 –trasmiten TNT y la plataforma HBO Max desde las 21– con la 82º edición de los Globos de Oro, que tendrá una nueva conductora a raíz de la pésima performance del comediante Jo Koy el año pasado. ¿Qué hizo el muchacho? Cavó su tumba luego de un chiste de dudoso gusto durante su monólogo inicial, cuando respondió a la reprobación de la platea (o de las mesas, dado que aquí se come y toma de lo lindo) diciendo que justo esa línea del guion no era de su autoría. Es así que la encargada de empuñar el timón será la humorista Nikki Glaser.

La ubicación en el calendario convierte a los Globos de Oro en la primera comprobación de qué tan acertados han estado los pronósticos de los principales medios especializados de Hollywood sobre las películas que protagonizarán las decenas de ceremonias pautadas para los próximos dos meses. Una maratón dorada con etapas casi todos los fines de semana y que culminará el 2 de marzo con la 97º entrega de los premios Oscar, para las que ya se perfilan como serias candidatas las producciones con más nominaciones de la velada de hoy: Emilia Pérez, con 10, seguida por The Brutalist, con 7; Cónclave, con 6, y Anora y La sustancia, ambas con 5. En los apartados “televisivos”, por su parte, se destacan El oso, con cinco, seguida por Shogun y Only Murders in the Building, con 4 cada una.

La segunda pregunta por responder pasa por saber si los Globos –que supieron el segundo premio más relevantes de show business luego del Oscar– lograrán recuperarse del terremoto que marcó la publicación, en 2021, de una investigación del diario Los Angeles Times que dio cuenta de diversos actos de corrupción e irregularidades dentro de la entidad a cargo de la organización de los Globos durante ocho décadas, la hoy disuelta Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Esos desmanejos incluían, además, la tendencia de los electores a aceptar irrestrictamente “regalos” de parte de los estudios interesados en que sus series y películas ocupen un lugar en las ternas.

The Brutalist llega con 7 nominaciones.

La investigación tuvo varias réplicas en los meses posteriores, como el boicot por parte de los principales estudios, y actores y actrices de Hollywood, quienes llegaron a devolver las estatuillas, y una gala en 2022 que no fue tal, ya que los ganadores se anunciaron en Twitter. El comienzo de la nueva era ocurrió en junio de 2023 con la adquisición de los derechos de explotación comercial del premio por parte de Dick Clark Productions, una de las productoras más importantes de Estados Unidos y dueña de varios programas de entretenimiento, y Eldridge Industries. Con la idea de mostrar una “evolución en los Globos de Oro”, según afirmó en aquel entonces el presidente de Eldridge, Todd Boehly, fue que diseñaron varios cambios para 2024, como la ampliación de cinco a seis ternados en casi todas los rubros y la inclusión del de Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla, que tiene ocho nominados.

De transexuales, arquitectos y Papas

Si para Guillermo Francella en El secreto de sus ojos el sospechoso del crimen puede cambiar cualquiera cosa, menos su pasión, los Globos de Oro podrán modificar su espíritu, aumentar la cantidad de nominados y ampliar su padrón de electores, pero no negocian la histórica división entre “Comedia y/o Musicales” y “Drama” para los rubros de Mejor Film y actrices y actores protagónicos. Dado que Emilia Pérez, dirigida por el francés Jacques Audiard, irá por el primer andarivel y The Brutalist, de Brady Corbet, por el segundo, no habrá duelo directo entre las más ternadas.

Por lo pronto, el musical centrado en una abogada que recibe la oferta de ayudar a un narcotraficante a cambiar de sexo, que se estrenará el 23 de enero, comparte terna con Anora, de Sean Baker, cuyo estreno está pautado para el 16 de enero; Desafiantes, de Luca Guadagnino; Un dolor real, de Jesse Eisenberg y con llegada a la cartelera anunciada también el 23 de enero; la sorprendente Wicked, que les gustó sólo a los norteamericanos y la dirigió por Jon M. Chu; y La sustancia, de Coralie Fargeat, que de comedia y/o musical tiene nada.

En la vereda de enfrente está la película de Corbet, sobre la vida en Estados Unidos del reputado arquitecto László Toth y con lanzamiento en salas agendado para el primer jueves de febrero, además de Un completo desconocido, de James Mangold, con Timothée Chalamet en la piel de un jovencísimo Bob Dylan y estreno anunciado para el 30/1, y el drama papal Cónclave, del alemán Edward Berger (responsable de Sin novedad en el frente, que le escupió el asado a Argentina, 1985 en el Oscar 2023) y con llegada a la salas también a partir del 30/1. Esta categoría la completan Duna: Parte dos, de Denis Villeneuve; la afro-friendly Nickel Boys, de RaMell Ross y aún sin estreno local anunciado; y Septiembre 5, de Tim Fehlbaum, que no se verá en la fecha del título sino a partir del 6 de marzo, aunque es probable que, de tener una buena performance en las primeras paradas de la temporada, adelante su estreno.

Donde sí hay competencia directa es en Mejor Dirección, en la que cinco de los seis nominados son responsables de películas con presencia en alguno de los dos rubros principales: Audiard (Emilia Pérez), Baker (Anora), Berger (Cónclave), Corbet (The Brutalist) y Fargeat (La sustancia). La excepción es la india Payal Kapadia por All We Imagine as Light, que tuvo su premiere mundial en el último Festival de Cannes. Eso da pie a un dato curioso de esta gala: las películas que comenzaron su recorrido de exhibición en el evento francés acumularon un total de 28 nominaciones, mientras que los films y las series que lo hicieron en el Festival de Venecia sumaron 20. O es el síntoma de un cambio del perfil de programación de dos de los festivales más importantes del mundo u otro indicio de los nuevos estándares valorativos de los votantes de los Globo de Oro. Puede, por qué no, ser un poco de los dos.

Cónclave, del alemán Edward Berger

Pero la de Mejor Dirección no es la única candidatura de All We Imagine as Light, ya que integra el sexteto del que saldrá la ganadora de la estatuilla a Mejor Película en Idioma no Inglés. Allí están también la mencionada Emilia Pérez, la danesa The Girl With the Needle, la brasileña I’m Still Here, la coproducción entre Alemania e Irán The Seed of the Sacred Fig y la italiana Vermiglio, cuya directora, Maura Delpero, estudió Teatro en Buenos Aires y filmó aquí su primer largometraje de ficción, Hogar. Disney, como siempre, tiene más de una posibilidad en Mejor Película de Animación, aunque ni Intensa-mente 2 ni Moana 2 partan como favoritas en un pelotón completado por la mucho mejor Robot salvaje, Wallace & Gromit: La venganza se sirve con plumas, Flow y Memoir of a Snail.

Si cinco de los seis cupos de Mejor Dirección corresponden a responsables de una nominada a Mejor Película, en Mejor Guion el número es seis sobre seis: Emilia Pérez, Anora, Un dolor real, La sustancia, Cónclave, The Brutalist y La sustancia. Misma situación se da en Mejor Actriz de Reparto, integrada por Selena Gómez y Zoe Saldaña (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Margaret Qualley (La sustancia) e Isabella Rossellini (Cónclave). Entre los actores, en cambio, lograron colarse Jeremy Strong (El aprendiz) y Denzel Washington (la única nominación relevante para Gladiador II, de la que se esperaba más) a un sexteto que se completa con Yura Borisov (Anora), Kieran Culkin (Un dolor real), Edward Norton (Un completo desconocido) y Guy Pearce (The Brutalist).

La división vuelve para los rubros interpretativos protagónicos, que tienen como principal particularidad la inclusión de Pamela Anderson (sí, la de Baywatch) en la categoría Mejor Actriz en Drama por su labor en The Last Showgirl. La rubia disputará el Globo con pesos pesados como Angelina Jolie (Maria Callas), Nicole Kidman (Babygirl: deseo prohibido), Tilda Swinton (La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, que arrancó la temporada con el pie izquierdo) y Kate Winslet (Lee), además de la brasileña Fernanda Torres (I’m Still Here). La estatuilla para la subcategoría Comedia y/o musical la dirimirán Amy Adams (Nightbitch), Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (La sustancia) y Zendaya (Desafiantes).

Entre los actores puede haber lugar para sorpresas, en tanto aparecen varios protagonistas de películas que no han estado en el radar de otras categorías. En Drama están Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing Sing) y Sebastian Stan (El aprendiz) junto a Adrien Brody (The Brutalist), Timothée Chalamet (Un completo desconocido) y Ralph Fiennes (Cónclave), mientras en Comedia o musical sólo Jesse Eisenberg (Un dolor real) es parte del elenco de una candidata a Mejor Película. Los otros cinco son Hugh Grant (Hereje), Gabriel LaBelle (Saturday Night), Jesse Plemons (Tipos de gentileza), Glen Powell (Cómplices del engaño) y Sebastian Stan. No es un error de tipeo que este último aparezca dos veces, pues consiguió doble nominación (una en cada subcategoría) gracias a A Different Man.