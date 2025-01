El fin de Succession, que el año pasado cosechó nueve candidaturas, allanó el camino para que las dos series que la secundaron, El oso y Only Murders in the Building, asuman el favoritismo en los rubros dedicados a la “televisión”. La tercera temporada de las aventuras gastronómicas del chef Carmy Berzatto tiene 5 nominaciones, misma cantidad que en 2024, mientras que la cuarta de los amantes de los crímenes reales acumuló 4, una menos que hace doce meses. Dado que ambas marchan por el camino de “Comedia”, es probable que impere una repartija que deje mejor posicionada a Shogun, también con cuatro nominaciones, aunque en la subcategoría Drama. Si bien las tres son producciones de Disney o de alguno de los estudios que funcionan bajo su paraguas, Netflix lideró las preferencias totales, con un total de 23 nominaciones.

El oso y Only Murders… están ternadas a Mejor Serie – Comedia junto Abbott Elementary (Disney+), The Gentlemen (Netflix), Hacks (HBO/Max) y Nobody Wants This (Netflix), mientras que Shogun (Disney+) integra ese rubro en Drama con El día del Chacal (Disney+), La diplomática (Netflix), Mr. and Mrs. Smith (Prime Video), Slow Horses (Apple TV) y El juego del calamar (Netflix). Por su parte, la estatuilla de Mejor Miniserie se dirimirá entre Bebé reno (Netflix), Disclaimer (Apple TV), Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez (Netflix) y tres títulos de HBO/Max: El pingüino, Ripley y True Detective: Night Country.

Only Murders in the Building, con 4.

Al Globo de Oro a Mejor Actriz protagónica en Drama aspiran Kathy Bates (Matlock), Emma D’Arcy (House of the Dragon), Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith), Keira Knightley (Black Doves), Keri Russell (La diplomática) y Anna Sawai (Shogun); al tiempo que el de Comedia o musical irá para Kristen Bell (Nobody Wants This), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Ayo Edebiri (El oso), Selena Gomez (Only Murders in the Building), Kathryn Hahn (Agatha All Along) o Jean Smart (Hacks). En miniserie, las nominadas son Cate Blanchett (Disclaimer), Jodie Foster (True Detective), Cristin Milioti (El pingüino), Sofía Vergara (Griselda), Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans) y Kate Winslet (El régimen)

El sexto de candidatos a empuñar la estatuilla a Mejor Actor en la subcategoría Drama lo integran Donald Glover (Mr. and Mrs. Smith), Jake Gyllenhaal (Se presume inocente), Gary Oldman (Slow Horses), Eddie Redmayne (El día del chacal), Hiroyuki Sanada (Shōgun) y Billy Bob Thornton (Landman). En Comedia, por su parte, están Adam Brody (Nobody Wants This), Ted Danson (A Man on the Inside), Jeremy Allen White (El oso), Jason Segel (Shrinking) y la dupla de Only Murders…, Steve Martin y Martin Short. Y en miniserie, Colin Farrell (El pingüino), Richard Gadd (Bebé reno), Kevin Kline (Disclaimer), Cooper Koch (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez), Ewan McGregor (A Gentleman in Moscow) y Andrew Scott (Ripley).